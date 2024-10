Graves daños por el ataque iraní: Israel quiere echar arena a los ojos del mundo

5 de octubre de 2024

En un espectáculo que habría enorgullecido al mago Houdini, Israel ha hecho desaparecer el fracaso de su destartalada Cúpula de Hierro y ha intentado hacer creer a su propio pueblo y al mundo entero que todo va bien con su pomposa conducta. Los hechos apuntan en la dirección contraria.

Una vez más, después de que misiles iraníes alcanzaran masivamente sus instalaciones militares, Israel ha recurrido a su método de desinformación y censura informativa, de eficacia probada. El ataque iraní con misiles contra Israel fue una respuesta al asesinato de figuras clave del «Eje de la Resistencia» como el líder de Hamás Ismail Haniyya, que fue asesinado en la capital iraní de todos los lugares, y Hassan Nasrallah de Hezbolá, que fue liquidado junto con un alto representante del gobierno iraní en un bombardeo israelí selectivo.

En la información oficial israelí, extremadamente escasa, llama la atención que el último ataque iraní con misiles se presente, por un lado, como completamente ineficaz, pero al mismo tiempo como una grave escalada por la que Irán debe ser severamente castigado. Los extremistas fascistas del gobierno de Netanyahu ya están pidiendo el asesinato selectivo de la máxima autoridad iraní, el ayatolá Alí Jamenei, o el bombardeo de las instalaciones nucleares y la infraestructura de la industria petrolera de Irán.

La pregunta es: si los daños en Israel no son dignos de mención, ¿por qué tanto alboroto? Y si ocurre lo contrario, ¿puede Israel atreverse siquiera a una escalada masiva contra Irán? Para evitar que el mundo se dé cuenta del lío en el que está metido Israel, el gobierno cerró rápidamente varias zonas militares e impidió la publicación de información sobre dónde impactaron realmente los misiles.

¿La justificación de los militares? No querían dar a Irán la satisfacción de saber cuánto daño habían causado. Convenientemente, sin embargo, Israel olvidó mencionar los numerosos vídeos que circulan por Internet y que muestran que el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro tiene agujeros más grandes y numerosos que un queso suizo. Cualquiera podía ver que muchísimos misiles iraníes podían alcanzar territorio israelí sin obstáculos.

Tampoco debemos olvidar los misteriosos «daños menores» en la base aérea de Nevatim, donde Israel tiene estacionados sus preciados cazas F-35. «Por supuesto» que no hay daños reales allí, porque eso es lo que afirma el gobierno israelí, y nuestros medios de comunicación creen en su palabra, tal y como ha dicho el canciller alemán Olaf Scholz. No se necesitan más pruebas.

En los círculos menos crédulos, que son la inmensa mayoría de los países del mundo, los israelíes son conocidos como maestros de la ofuscación, los trucos solapados, la desinformación, las mentiras descaradas y la creciente censura de los medios de comunicación. Incluso la difusión de noticias y fotos de daños de guerra en Israel desde teléfonos móviles privados ha sido objeto de elevadas sanciones durante varios meses .

Después de todo lo que se ha filtrado, está claro que el último ataque con misiles iraníes no fue una broma. Estaba dirigido e incluso impactó -como advertencia final- muy cerca de las instalaciones nucleares de Israel en el Mar Muerto. Los censores israelíes se apresuraron a tapar cualquier posible filtración sobre este casi desastre, dejando a todo el mundo rascándose la cabeza sobre cuánto daño se hizo realmente. ¿Fueron alcanzadas instalaciones clave? ¿Se paralizó la base aérea? No lo sabemos porque Israel no quiere hablar. Aparentemente, la transparencia sólo es apropiada cuando no hay nada que ocultar.

Si los iraníes sólo hubieran alcanzado campos vacíos, es muy probable que las imágenes con las pruebas hubieran salpicado todos los medios de comunicación para mostrar lo ineficaces que son los nuevos misiles hipersónicos iraníes. Por el contrario, es evidente que Israel tiene mucho que ocultar esta vez.

El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se unió al circo en persona, calificando el ataque iraní de «ineficaz» y, al mismo tiempo, de «escalada significativa». Bueno, Sullivan no es una estrella especialmente brillante; aparte de la gestión de campaña para Biden, no ha aprendido nada. A cambio de sus habilidades para recaudar fondos, Biden le ha nombrado director de su Consejo de Seguridad Nacional, un trabajo del que Sullivan no sabe nada, como ha quedado demostrado en muchas crisis grandes y pequeñas.

Tras el ataque a Israel, la Guardia Revolucionaria Islámica, responsable de la gestión técnica de los lanzamientos de misiles y de la selección de objetivos, afirmó que el 90% de los misiles habían alcanzado sus objetivos, lo que -de ser cierto- difícilmente podría calificarse de «ineficaz».

El ejército israelí afirmó que la base aérea de Nevatim, en el desierto del Néguev, donde tienen su base algunos de los preciados cazas F-35 de Israel, sólo sufrió daños «leves». Sin embargo, el alcance de los daños permaneció en secreto, e incluso el Wall Street Journal fue incapaz de obtener más detalles de las típicamente taciturnas Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Una vez más, dijeron que «no quieren dar a Irán información» que pueda ayudarles a golpear mejor en el próximo ataque.

Sin embargo, si los misiles iraníes alcanzaron los hangares de Nevatim, es muy probable que también causaran daños considerables a los aviones allí estacionados. Supuestamente, los israelíes habían recibido un aviso de Estados Unidos dos horas antes de los ataques con misiles. Por lo tanto, habrían tenido casi 120 minutos para poner en el aire sus aviones, cada uno de los cuales cuesta 100 millones de dólares estadounidenses. En primer lugar, para protegerlos y, en segundo lugar, para derribar eventualmente los misiles. Al menos eso es lo que dicen los devotos partidarios sionistas de los medios de comunicación.

De hecho, sin embargo, los F-35 no se llaman «ordenadores voladores» por nada, y su fiabilidad también es criticada repetidamente en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según un informe oficial del Pentágono, sólo menos de la mitad de estos aviones están plenamente operativos en un momento dado. Como tienen repetidamente problemas de software y de otro tipo y son tan sensibles como una mimosa, se les ha apodado «reinas del hangar». También pasan una cantidad inusual de tiempo en hangares: los talleres de reparación.

En el caso concreto del ataque iraní contra Nevatim, hay que tener en cuenta que los F-35 allí estacionados habían sido utilizados repetidamente en los días anteriores para bombardear Beirut, la capital libanesa. Teniendo en cuenta que incluso en tiempos de paz sólo el 50% de los F-35 están operativos en un momento dado, cabe suponer que los hangares de Nevatim estaban bastante llenos cuando comenzó el caos del bombardeo con misiles. Esto explicaría el férreo silencio de Israel, porque una mayor transparencia rompería el nimbo de la invencibilidad israelí.

El fracaso total de los sistemas de defensa antiaérea «Cúpula de Hierro» contra los misiles hipersónicos iraníes es una inyección de adrenalina para el «Eje de la Resistencia». Teniendo en cuenta los miles de millones gastados en estos sistemas, incluido el tan cacareado «Honda de David», es sorprendente que fueran impotentes contra los supuestamente primitivos misiles iraníes. La tan sofisticada tecnología israelí, alabada por sus capacidades, ha demostrado esta vez ser completamente inadecuada.

Los iraníes no sólo han alcanzado aviones, sino también el núcleo de la exagerada sensación de superioridad militar de Israel. Y también la cartera de Tel Aviv, porque hasta ayer la «Cúpula de Hierro» israelí era un éxito de exportación muy demandado en muchos países, incluida Alemania, que había encargado algunos subsistemas. Como los rusos fueron los primeros en desplegar misiles hipersónicos hace varios años, es probable que el pedido alemán de la Cúpula de Hierro suponga miles de millones de dólares mal invertidos. Por tanto, no es de extrañar que Israel quiera barrer el alcance del desastre bajo la alfombra.

Por cierto, la censura estricta no es nada nuevo para Israel, especialmente en tiempos de conflicto. Como informó +972 Magazine, el ejército israelí ha prohibido la publicación de un total de 613 artículos sólo en 2023, una cifra récord desde que comenzaron los registros de censura en 2011. Pero cuando su Cúpula de Hierro está dejando pasar misiles, su base aérea está siendo atacada y sus «intocables» aviones F-35 están en tierra y dañados, sin duda es más fácil silenciar a la prensa que explicar al público los errores que han cometido.

Esto deja claro que la censura del gobierno israelí no consiste en proteger secretos militares, sino en salvar las apariencias. Quieren mantener la ilusión de dominio y control. Pero las grietas están empezando a aparecer, a pesar de todos los intentos de engañar al público. Está claro que los ataques iraníes han tocado una fibra sensible, y probablemente también algunos F-35.

-Traducido para piensaChile del alemán al castellano por Martin Fischer

*Fuente: RT.DE.COM