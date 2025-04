Prospecciones realizadas con georadar en Pisagua, en mayo de 1999, a la búsqueda de Detenidos Desaparecidos

23 de abril de 2025

Hace ya algunos meses, al ver las noticias sobre nuevos descubrimientos hechos en Colonia Dignidad, mi cabeza comenzó a trabajar reviviendo recuerdos de lo vivido allí, donde descubrimos la entrada el subterráneo, debajo del pajar, donde fueron retenidos cientos de presos políticos. Allí descubrimos también, en la casa en que vivía Paul Schäfer, lo que llamamos “la entrada al subterráneo” y que hasta hoy, hasta donde sé, continúa sin ser abierta, sin ser investigado a dónde conduce ese acceso en el piso de parquet de madera fina de su hermosa pequeña mansión ¿Por qué? Me gustaría saberlo.

Informado, a través del sitio web Edición Cero, de las diligencias que realiza la justicia chilena, en Pisagua e Iquique, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, no pude evitar, nuevamente, que una gran cantidad de recuerdos sobre trabajos hechos en esa zona, como perito de la justicia, vuelvan a mi memoria.

Con dos profesionales de mi pequeña empresa de ingeniería, GeoRed[1], estuvimos entonces en Pisagua, como peritos, a solicitud del Ministro Don Juan Guzmán, acompañados por personal de la PDI. De esos trabajos aún conservo un informe entregado a la justicia en su momento. Desgraciadamente, las imágenes del georadar, imágenes fotográficas tomadas allí, así como apuntes hechos en terreno, han desaparecido con el tiempo y la distancia, pues hoy me encuentro viviendo desde hace años fuera del país.

¿Por qué nunca se utilizó ese informe? Se nos pagó los honorarios como profesionales por el servicio prestado. Se utilizó un avión de la PDI para transportar el personal de esa institución, de nuestra empresa y los equipos necesarios. ¿Gastar recursos para nada? ¿Por qué el PNB no ha utilizado toda la experiencia anterior acumulada en trabajos periciales realizados? ¿Le interesa al estado chileno encontrar los restos de los cerca de 1.500 Detenidos Desaparecidos? ¿Por qué, con toda la tecnología que opera la policía chilena, siguen desapareciendo personas que no son encontradas?

Aquí les entrego el texto completo del informe que, después de 25 años, encontré en uno de los discos duros que me acompañaron al salir nuevamente del país. Debo decir que desde hace algunos meses, después de encontrarlo, impactado por lo de Colonia Dignidad, he tratado de buscar la forma más adecuada de hacer llegar este informe a las personas que mejor uso podrían hacer de él. Desgraciadamente me he enfrentado solo a dificultades. Sin otra alternativa y con la esperanza de servir de ayuda en la búsqueda de nuestros compañeros Detenidos Desparecidos, lo hago público hoy.

Quiera la vida que sea útil.

Un saludo a la distancia a Pisagua y al Puerto Grande.

Ahí va el informe, tal y como lo entregamos hace ya 26 años:

Comentarios a 26 años de la redacción del informe:

1. El terreno se ha modificado significativamente.

Rastreando en internet he encontrado una imagen del lugar de 2010. que, según mis recuerdos, se ve igual a como estaba el año 1992, cuando estuvimos allí trabajando. En la segunda imagen, de 2023, se pueden ver cambios importantes: entre la fosa abierta y el monolito que recuerdas a nuestros compañeros asesinados, se ha construido algo, de cierto volumen.

2. Zonas con anomalías

En la página 3 del informe, escribimos que

«El presente trabajo de prospección se realizó en los lugares indicados por el personal de la Policía de Investigaciones de Chile que nos acompañaban»

Se nos llevó a una cueva o caverna por la información que habría recibido la justicia, a través de un sacerdote. La descripción de la ubicación de la caverna no habría sido precisa y fuimos llevados al lugar que se presumía que podía ser. La forma en que trabajamos allí y los resultados obtenidos, puede ser leída en el informe, más arriba. Es un lugar que debiera ser examinado con cuidado, sacando la gran cantidad de arena, con equipos adecuados. Recuerdo que por el análisis que hicimos del lugar y el entorno, fuimos de la opinión que esa arena no llegó hasta allí de forma natural.

Luego de hacer nuestro trabajo en la caverna y de hacer las prospecciones en la playa, frente al lugar en que está la fosa abierta, como se lee en el informe, a iniciativa propia y a sugerencias nuestras, realizamos trabajos de prospección en la cercanía de la Fosa abierta en el año 1991. Y allí detectamos dos puntos con «anomalías».

¿Qué son anomalías?

Llamamos «anomalías» a esos puntos en que la imagen que capturamos desde el subsuelo se diferencia substancialmente de su entorno. En otras palabras, son punto con características que no corresponden a la mayor parte del terreno que se está prospectando, inspeccionando, escaneando. Por eso les llamamos «anomalías». No podemos afirmar qué es lo que hay allí, pero si que podemos afirmar que se trata de algo extraño, en ese lugar.

A veces, según sea la forma y la intensidad de la señal que rebota desde el subsuelo, es posible determinar con cierta precisión el objeto que provoca esa señal. Asi por ejemplo, en los servicios prestados a la minería o a empresas de servicio, a menudo se nos contrataba para buscar tuberías, cuya ruta no estaba clara, pero normalmente, se sabe donde ella comienza. En esos casos basta con ir avanzando metro a metro, buscando encontrar la misma señal capturada antes. Si la tubería es de metal, el reflejo de la señal es mucho más potente que cuando se trata de HDPE. Pero en el caso de inhumaciones clandestina, se trata de restos humanos, es decir, de restos que no difieren fuertemente de la tierra en su composición química, como una pieza de metal o de plástico de alta densidad. En el norte de Chile, se sabe que por su sequedad y la alta salinidad del suelo, los cuerpos humanos casi no se descomponen, manteniendo la solidez de sus huesos. Sin humedad, la vida biológica en el subsuelo es casi nula, lo que no ayuda a la compactación del suelo, es decir, es más posible que se mantengan pequeños bolsones de aire que se crean al deshidratarse los cuerpos.

3. Recomendaciones

La imagen del archivo 237, del punto 7, cumple con todas las característica de una «anomalía». Esta es sólo una imagen de una serie capturadas en terreno que forman parte de una «anomalía» de ciertas dimensiones. Por eso escribimos en el informe:

«En el archivo se ve el comienzo de la anomalía a 1m de profundidad con fuertes reflexiones. A ambos costados de la anomalía se observan reflexiones parecidas a las que se generan cuando se detectan muros subterráneos, por lo cual pensamos que se podrían tratar de los costados de una excavación grande. Además, a una profundidad de 1,5m, aparecen reflexiones típicas a las provocadas por excavaciones con fondo en forma V o U. La anomalía tiene un ancho de 2,5m (de norte a sur) y a lo largo casi 3m (de poniente a oriente).

En este punto recomendamos realizar una excavación para comprobar la causa de la anomalía detectada.»

Las anomalías que denominamos 7 y 8, están muy cerca de la fosa abierta:

Es curioso, pero los puntos 7 y 8 están hoy bajo una construcción levantada allí. Con sólo la ayuda de una imagen satelital, no puedo saber que tipo de construcción se levantó allí. ¿Tiene un piso de concreto? ¿Cimientos? ¿Quién autorizó su construcción? Tratándose de un lugar como ese ¿se hizo una prospección subterránea antes de autorizarla?. Recomendamos hacer lo que sea necesario para hacer, al menos, una nueva prospección, con alguna empresa de confianza. La tecnología ha avanzado mucho en estos 25 años y hoy se disponen de equipos de mucho mayor sensibilidad y precisión que los que operábamos nosotros a fines del siglo pasado. Pero cuidado con quién opera. No hay peor ciego que él que no quiere ver

La línea blanca que se ve a lo largo de la foto a color «2023» es una línea que tracé yo mismo para referenciar las cruces del cementerio antiguo (las cruces chiquitas que se ven en dibujo que muestra la fosa abierta y los puntos 7 y 8) y la distancia de los puntos 7 y 8 a esas cruces y a la fosa abierta. La línea blanca es la continuación de la berma derecha del camino cuando se viaja en dirección al monolito

Espero que esta información sea útil a quienes quieren hacer uso de ella. No se puede entender que un informe, con información como la que obtuvimos y generamos en aquel entonces, haya estado 25 años perdida en el silencio.

Nota:

[1] GeoRed fue una empresa que cree a comienzos de los años 90, con el objeto de crear un lugar de trabajo, capaz de utilizar tecnología y servir de herramienta para ganarme la vida de modo honrado y útil al país. Desgraciadamente, el logo fue registrado hace algunos años, sin consultarme, por personas deshonestas, que yo consideraba socios y que hoy utilizan el nombre Geored agregándole la palabra “Chile” (GeoRed Chile). Prueba de que GeoRed fue creada por mi, con ayuda de buenos amigos, es que el nombre sigue registrado en el NIC como mi propiedad.