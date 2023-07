Miedo y aversión en el Air Force One 

14 de julio de 2023

Las ansiedades de Biden sobre la guerra de Ucrania y las elecciones de 2024 salen a la luz

Empecemos con un temor tonto, pero que indica la creciente sensación de pánico del Partido Demócrata ante las elecciones presidenciales de 2024. Me lo expresó alguien con excelentes credenciales en el partido: que Trump podría ser el candidato republicano y elegir a Robert F. Kennedy Jr. como compañero de fórmula. El extraño dúo arrasaría entonces con una enorme victoria sobre un Joe Biden tambaleante, y también derribaría a muchos de los candidatos del partido a la Cámara de Representantes y al Senado.

En cuanto a signos reales de aguda ansiedad demócrata: Joe Biden consiguió lo que necesitaba antes de la cumbre de la OTAN de esta semana poniendo de algún modo patas arriba al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y consiguiendo que desairara a Vladimir Putin anunciando que apoyaría el ingreso de Suecia en la OTAN. La historia pública del golpe salvador de Biden fue hablar de un acuerdo para vender cazabombarderos estadounidenses F-16 a Turquía.

Me han contado una historia diferente y secreta sobre el giro de Erdogan: Biden prometió que el Fondo Monetario Internacional ampliaría a Turquía una línea de crédito muy necesaria de 11.000 a 13.000 millones de dólares. «Biden tenía que conseguir una victoria y Turquía se encuentra en una situación de estrés financiero agudo», me dijo un funcionario con conocimiento directo de la transacción. Turquía perdió a 100.000 personas en el terremoto del pasado febrero y tiene que reconstruir cuatro millones de edificios. «¿Qué podría ser mejor que Erdogan» -bajo la tutela de Biden, preguntó el funcionario- «finalmente haya visto la luz y se dé cuenta de que está mejor con la OTAN y Europa Occidental?». Según el New York Times, Biden llamó a Erdogan mientras volaba a Europa el domingo. El golpe de Biden, informó el Times, le permitiría decir que Putin consiguió «exactamente lo que no quería: una alianza de la OTAN ampliada y más directa». No se mencionaba el soborno.

Un análisis de junio de Brad W. Setser, del Council on Foreign Relations, «Turkey’s Increasing Balance Sheet Risks», lo decía todo en las dos primeras frases: Erdogan ganó la reelección y «ahora tiene que encontrar la manera de evitar lo que parece ser una crisis financiera inminente». El hecho crítico, escribe Setser, es que Turquía «está al borde de quedarse realmente sin reservas de divisas utilizables, y se enfrenta a la disyuntiva de vender su oro, un impago evitable, o tragarse la amarga píldora de un completo cambio de política y posiblemente un programa del FMI».

Otro elemento clave de los complicados problemas económicos a los que se enfrenta Turquía es que los bancos turcos han prestado tanto dinero al banco central de la nación que «no pueden honrar sus depósitos nacionales en dólares, en caso de que los turcos alguna vez pidan la devolución de los fondos». La ironía para Rusia, y motivo de gran enfado en el Kremlin, señala Setser, es el rumor de que Putin ha estado suministrando gas ruso a Erdogan a crédito, y no exigiendo que el importador estatal de gas pague. La generosidad de Putin ha estado fluyendo mientras Ergodan vendía aviones no tripulados a Ucrania para que los utilizara en su guerra contra Rusia. Turquía también ha permitido a Ucrania enviar sus cosechas a través del Mar Negro.

Todo este doble juego político y económico europeo se hizo abiertamente y a la vista de todos. La duplicidad es muy diferente en Estados Unidos.

*Fuente: SeymourHersch