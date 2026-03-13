Gusanos cubanos y venezolanos en Santiago gritan «Viva Donald Trump»
por Twitter
9 mins atrás 1 min lectura
13 de marzo de 2026
☠️ «Viva Donald Trump»
Porque ayer grupos de cubanos y venezolanos se dedicaron a provocar y violentar a transeúntes chilenos a quienes acusaban de «comunistas».
Segundo día de un gobierno que prometió echarlos a todos. pic.twitter.com/N9Jxsh67S5
— Es Tendencia a esta hora… (@Tendencias_PQ) March 13, 2026
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Gusanos cubanos y venezolanos en Santiago gritan "Viva Donald Trump"
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