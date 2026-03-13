Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
13 Mar 2026

Noticias

Colonialismo, Cultura, Energía, Geopolítica, Imperialismo

Irán: ¿El Villano o la Pieza Clave del tablero geopolítico?

por Guardián de la Conciencia

29 mins atrás 1 min lectura

Irán: ¿El Villano o la Pieza Clave del tablero geopolítico?
Compartir:

Imagen superior: Choga Zanbil, es un complejo elamita situado en la provincia del Juzestán, en Irán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue construido alrededor del año 1.250 a.C. La civilización Elamita (3200 a.C. – 539 a.C.), es considerado el primer gran estado organizado en territorio iraní. 

13 de marzo de 2026

Compartir:
Etiquetas #colonialismo #geopolitica #iran #oriente medio
Imperialismo, Medios, Ultraderecha

Gusanos cubanos y venezolanos en Santiago gritan "Viva Donald Trump"

Sin categoría

Chile. Se fue Boric y entró Kast: siguen pasando bala contra la juventud trabajadora y popular

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.