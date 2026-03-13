Irán: ¿El Villano o la Pieza Clave del tablero geopolítico?
por Guardián de la Conciencia
29 mins atrás 1 min lectura
Imagen superior: Choga Zanbil, es un complejo elamita situado en la provincia del Juzestán, en Irán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue construido alrededor del año 1.250 a.C. La civilización Elamita (3200 a.C. – 539 a.C.), es considerado el primer gran estado organizado en territorio iraní.
13 de marzo de 2026
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