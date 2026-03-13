Kast elogia a ministra por «medallas olímpicas» que nunca ganó

13 de marzo de 2026

¡Parece que le va a quitar el record a Piñera!

El Mejor resultado obtenido por Natalia Duco en una olimpiada fue el 8. lugar en los XXX Juegos Olímpicos de Londres:

ElDesconcierto:

La exatleta olímpica en lanzamiento de bala Natalia Duco fue elegida este martes para asumir el Ministerio de Deportes en el futuro Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast.

La doble finalista olímpica es psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral, madre de un hijo, ganadora del programa MasterChef Celebrity Chile (2020), además de oradora motivacional luego de superar una suspensión por dopaje.

Duco, de 37 años, se convertirá en la quinta mujer al frente de esta cartera creada en 2013 y en la tercera deportista en liderarla.

«Queremos que los 20 millones de chilenos se muevan», dijo tras la ceremonia en la que Kast anunció a sus otros 23 ministros.

Kast se convertirá el próximo 11 de marzo en el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia y sucederá a Gabriel Boric, cuyo ministro de Deportes es el exfutbolista Jaime Pizarro.

Duco debutará en la primera fila política en un gabinete donde hay 16 ministros independientes, sin afiliación a partidos políticos, como ella.

Su nombre emergió tras la negativa de la medallista olímpica Francisca Crovetto, quien declinó el cargo para enfocarse en defender su oro en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

También se barajaron otros candidatos, como el excapitán de la selección chilena Claudio Bravo, bicampeón de América en 2015 y 2016.

Cuatro años fuera por dopaje

Su primera experiencia política fue como asesora en la Municipalidad de Huechuraba, comuna del norte de Santiago, bajo la gestión del alcalde Maximiliano Luksic, un multimillonario empresario chileno

En su carrera deportiva de más de dos décadas, la exatleta oriunda de Valparaíso tiene un diploma olímpico conquistado en Londres 2012 y la final de Río 2016, una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y cuatro coronas sudamericanas.

París 2024 fueron sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos representando a Chile, luego de cumplir una suspensión por dopaje, entre 2018 y 2021, por una sustancia (GHRP-6) que estimula la secreción de la hormona del crecimiento, fortalecimiento de ligamentos, pérdida de grasa y mejora del sueño.

Duco sucederá a Jaime Pizarro, el exfutbolista campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991, que lideró la cartera en los últimos tres años de Boric.

*Fuente: ElDesconcierto

SANTIAGO.- Otro golpe para Natalia Duco. La Organización Deportiva Sudamericana (Odesur) anunció este miércoles que decidió retirarle la medalla de oro obtenida en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba en 2018.

*Fuente: ElMercurio