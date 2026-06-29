Francia acusa a la firma israelí BlackCore de injerencia electoral
por @IanCoronaN
2 horas atrás 1 min lectura
29 de junio de 2026
Francia, a través de su agencia de detección de desinformación Viginum, señaló a la empresa israelí BlackCore por injerencia en las elecciones de Francia, Nueva York y Escocia, con operaciones en Angola y Togo. La firma usaba redes de cuentas falsas y contenido generado con inteligencia artificial, y borró su presencia en línea cuando la investigaron. El propio gobierno francés admitió que no pudo identificar quién la contrató.
En France, VIGINUM es el servicio técnico del Estado encargado de detectar y analizar las operaciones de manipulación de información e injerencias digitales extranjeras. Creado en 2021 y dependiente del SGDSN (Secretaría General de la Defensa y de la Seguridad Nacional), el organismo cumple funciones clave
Más sobre el tema:
Artículos Relacionados
Venezuela: Opositores quemaron vivo y apuñalan a joven acusado de «chavista» durante disturbios en Altamira
por Aporrea.org (Venezuela)
9 años atrás 1 min lectura
Entre mayo y agosto del 2010 asesinan a 10 periodistas en México y Honduras
por Hernán Uribe (Chile)
16 años atrás 5 min lectura
Vía coima intentan destruir la Asociación de Productores Hortaliceros Mapuche
por Alianza Territorial Mapuche (Chile)
14 años atrás 3 min lectura
René Saffirio: “La Presidenta debe responder por muertes en el Sename”
por Claudio Medrano (Chile)
10 años atrás 5 min lectura
Entre el ‘Orgullo’ en Madrid, el genocidio en Palestina y la ocupación en el Sáhara Occidental
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
11 meses atrás 15 min lectura
IFEX3000, la nueva "arma antidisturbios" que ha descubierto Carabineros
por La Calle
6 años atrás 4 min lectura
Francia acusa a la firma israelí BlackCore de injerencia electoral
por @IanCoronaN
2 horas atrás
29 de junio de 2026
Francia, a través de su agencia de detección de desinformación Viginum, señaló a la empresa israelí BlackCore por injerencia en las elecciones de Francia, Nueva York y Escocia, con operaciones en Angola y Togo.
La Oficina Salitrera «Buenaventura» reclama su lugar en la historia
por Julio Cámara Cortés (Chile)
2 horas atrás
29 de junio de 2026
Les invito a comprometerse en la tarea de reconocer y honrar nuestra memoria histórica, tenemos como región un valioso legado de organización, de unidad y lucha reivindicativa, de esfuerzo y generosidad, que debemos como sociedad reconocer, preservar y difundir.
Miércoles 10:00 horas: Estación Metro Tobalaba.
por Coordinadora Nacional de Trabajadores (Chile)
1 día atrás
28 de junio de 2026
Este encuentro busca reunir a organizaciones sindicales, sociales y a trabajadores de distintos sectores para manifestar, de manera organizada y colectiva, nuestra defensa de los derechos laborales, el empleo digno, la negociación colectiva y la participación de las y los trabajadores en las decisiones que impactan al mundo del trabajo.
La realidad del genocidio: un mensaje desde Gaza
por Pascal Lottaz y Mohammad AlTurk
4 días atrás
25 de junio de 2026
Mohammad AlTurk, un recién graduado universitario de Gaza y traductor autónomo, se une para contarnos todo sobre la vida en Gaza después de casi 3 años de genocidio contra sus amigos y su familia.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.