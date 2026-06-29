Francia acusa a la firma israelí BlackCore de injerencia electoral

29 de junio de 2026

Francia, a través de su agencia de detección de desinformación Viginum, señaló a la empresa israelí BlackCore por injerencia en las elecciones de Francia, Nueva York y Escocia, con operaciones en Angola y Togo. La firma usaba redes de cuentas falsas y contenido generado con inteligencia artificial, y borró su presencia en línea cuando la investigaron. El propio gobierno francés admitió que no pudo identificar quién la contrató.



En France, VIGINUM es el servicio técnico del Estado encargado de detectar y analizar las operaciones de manipulación de información e injerencias digitales extranjeras . Creado en 2021 y dependiente del SGDSN (Secretaría General de la Defensa y de la Seguridad Nacional), el organismo cumple funciones clave

Más sobre el tema: