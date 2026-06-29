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29 Jun 2026

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Denuncia, Manipulación, Sionismo

Francia acusa a la firma israelí BlackCore de injerencia electoral

por @IanCoronaN

2 horas atrás 1 min lectura

Francia acusa a la firma israelí BlackCore de injerencia electoral
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29 de junio de 2026

Francia, a través de su agencia de detección de desinformación Viginum, señaló a la empresa israelí BlackCore por injerencia en las elecciones de Francia, Nueva York y Escocia, con operaciones en Angola y Togo. La firma usaba redes de cuentas falsas y contenido generado con inteligencia artificial, y borró su presencia en línea cuando la investigaron. El propio gobierno francés admitió que no pudo identificar quién la contrató.

En France, VIGINUM es el servicio técnico del Estado encargado de detectar y analizar las operaciones de manipulación de información e injerencias digitales extranjeras. Creado en 2021 y dependiente del SGDSN (Secretaría General de la Defensa y de la Seguridad Nacional), el organismo cumple funciones clave

 

Más sobre el tema:

La jugada maestra del tecnofascismo sobre América Latina

 

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Etiquetas #blackcore #israel #manipulacion de leeciones #viginum
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