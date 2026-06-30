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30 Jun 2026

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Cuba, Socialismo, Solidaridad, Venezuela

Brigada cubana de rescate llega a Venezuela / EE.UU. envía una unidad de Marines

por piensaChile

1 hora atrás 1 min lectura

Brigada cubana de rescate llega a Venezuela / EE.UU. envía una unidad de Marines
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30 de junio de 2026

🔸Un grupo de rescate y salvamento de la República de #Cuba arribó este domingo a #Venezuela por el aeropuerto Internacional de la ciudad de Valencia, para brindar su mano solidaria.

 

El mayor general del Cuerpo de Marines de EEUU llegó a Venezuela para coordinar la asistencia estadounidense tras los terremotos

El encargado de negocios John Barrett informó que las unidades militares del SOUTHCOM ya se movilizan para apoyar la misión y precisó que el mayor Kevin J. Jarrard coordinará los esfuerzos con personal en el terreno.
*Fuente: Infobae

 

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Etiquetas #cuba #ee.uu. envia marines #rescatistas #venezuela
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