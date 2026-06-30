Brigada cubana de rescate llega a Venezuela / EE.UU. envía una unidad de Marines
por piensaChile
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30 de junio de 2026
Un grupo de rescate y salvamento de la República de #Cuba arribó este domingo a #Venezuela por el aeropuerto Internacional de la ciudad de Valencia, para brindar su mano solidaria.
El mayor general del Cuerpo de Marines de EEUU llegó a Venezuela para coordinar la asistencia estadounidense tras los terremotos
El encargado de negocios John Barrett informó que las unidades militares del SOUTHCOM ya se movilizan para apoyar la misión y precisó que el mayor Kevin J. Jarrard coordinará los esfuerzos con personal en el terreno.
*Fuente: Infobae
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