Brigada cubana de rescate llega a Venezuela / EE.UU. envía una unidad de Marines

30 de junio de 2026

Un grupo de rescate y salvamento de la República de #Cuba arribó este domingo a #Venezuela por el aeropuerto Internacional de la ciudad de Valencia, para brindar su mano solidaria.

El mayor general del Cuerpo de Marines de EEUU llegó a Venezuela para coordinar la asistencia estadounidense tras los terremotos

El encargado de negocios John Barrett informó que las unidades militares del SOUTHCOM ya se movilizan para apoyar la misión y precisó que el mayor Kevin J. Jarrard coordinará los esfuerzos con personal en el terreno.

*Fuente: Infobae