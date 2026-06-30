[Rheinmetall 5/10] Posición de Rheinmetall en el dispositivo ReArm Europe/Readiness 2030
por Fausto Giudice (Tlaxcala)
1 hora atrás 9 min lectura
30 de junio de 2026
Quinta parte del dosier-retrato: del estatus de mero proveedor al de «arquitecto del Estado Mayor»
DOSSIER-RETRATO DE RHEINMETALL
- Historia del grupo de 1889 a la actualidad
- Estructura del grupo.
- Balance financiero y estratégico de Rheinmetall (junio de 2026)
- Principales clientes.
- Lugar en el dispositivo ReArm Europe/Readiness 2030.
- Todos los centros de producción.
- Los productos ofensivos de Rheinmetall: un pequeño catálogo
- Rheinmetall e Israel
- Movilizaciones contra Rheinmetall
- Bonus
V. Posición de Rheinmetall en el dispositivo ReArm Europe/Readiness 2030
El plan ReArm Europe (rebautizado como READINESS 2030), presentado por la Comisión Europea en marzo de 2025 y dotado con 800 mil millones de euros, sitúa a Rheinmetall en una posición de liderazgo indiscutible en el continente y hace pasar al grupo de la condición de mero proveedor a la de « arquitecto del Estado Mayor ».
Antes de 2022, Rheinmetall era un fabricante de equipos. Hoy es el integrador que dicta los estándares presentes y futuros: a corto plazo, absorbe los presupuestos asignados a municiones; a medio plazo, blinda las plataformas acorazadas; a largo plazo, impone sus arquitecturas electrónicas y láser.
Su dominio es tal que los demás industriales europeos (KNDS, Leonardo) se ven obligados a cooperar con él so pena de ser excluidos de las licitaciones dirigidas por la OTAN. Rheinmetall capta una parte desproporcionada de los 800 mil millones de euros, no porque sea el más barato, sino porque es el único que ofrece una cadena de suministro enteramente intraeuropea (evitando las dependencias usamericanas, surcoreanas o israelíes), lo que corresponde exactamente al ADN geopolítico de « Readiness 2030 ».
1. Pilar « Municiones »: La integración vertical como baza
- El cuello de botella de la pólvora propulsora: En un conflicto de alta intensidad (como en Ucrania), la escasez de pólvora propulsora y explosivos es el factor limitante, mucho más que el acero. Rheinmetall ha comprendido que para producir obuses de 155 mm hay que dominar la química de las nitrocelulosas.
- La adquisición de Expal (España): Esta compra no solo apunta a líneas de producción, sino a patentes históricas sobre pólvoras de doble base y capacidades de nitración. Esto otorga a Rheinmetall un acceso exclusivo a capacidades de producción fuera de Alemania, eludiendo así las trabas administrativas locales.
- Nuevas fábricas (Unterlüß y Lituania): El grupo no se limita a ampliar fábricas; construye « fábricas modulares » (en contenedores) que puede desplegar en 12 meses. Esto permite aumentar el ritmo de producción a 700.000 obuses/año para 2027, una capacidad superior a la de todos sus competidores europeos juntos (Nammo, Nexter, BAE). Se convierte en el « banquero de la pólvora » de Europa, sin el cual el plan Readiness 2030 no es más que un deseo piadoso.
2. Arquitectura del campo de batalla: La estandarización desde abajo
- El duelo MGCS vs Panther KF51: Oficialmente, Rheinmetall es socio del MGCS (con KNDS). Extraoficialmente, el grupo impulsa su Panther KF51 como una alternativa « lista para usar » al MGCS, que no llegará antes de 2040. ReArm Europe, al facilitar las adquisiciones conjuntas, crea un mercado para el Panther desde ahora.
- El Boxer y el Lynx como « piezas de Lego »: El plan europeo promueve la interoperabilidad. El Boxer (ruedas) y el Lynx (orugas) comparten más del 70 % de sus componentes electrónicos y motorización. En Italia, en el marco del programa A2CS (Armored Infantry Combat System) con Leonardo, Rheinmetall impone su Lynx como el chasis de referencia. Esto asegura el mercado italiano durante 20 años, ya que cualquier evolución futura deberá ser compatible con el estándar técnico impuesto por Rheinmetall.
3. Integración transfronteriza: El « federalismo industrial »
El plan europeo fomenta las empresas conjuntas estratégicas. Rheinmetall es el campeón de este modelo. Practica una estrategia de « multinacionalización » para absorber los presupuestos nacionales y, al mismo tiempo, cumplir con los criterios europeos de retornos industriales (offsets).
- RBSL (Rheinmetall BAE Systems Land – Reino Unido): Al asociarse con el británico BAE, Rheinmetall entra por la puerta trasera en el programa británico Challenger 3 (suministra la torreta). Esto le permite captar fondos británicos fuera de la UE y, al mismo tiempo, utilizar esta planta para producir puentes blindados para la OTAN.
- LEORH (Leonardo-Rheinmetall): Es el golpe maestro geopolítico. Al firmar este acuerdo, Rheinmetall absorbe la rama de vehículos blindados de Leonardo (heredera de Oto Melara). Objetivo: crear un « euro-blindado » (el futuro carro de combate italiano) basado en el Panther KF51, pero ensamblado en Italia. Esto divide el escenario europeo en dos bloques: KNDS (Francia-Alemania para el MGCS) y LEORH (Italia-Alemania para el Panther). Rheinmetall explota las rivalidades franco-italianas para asegurarse de que, sea cual sea el programa ganador, su motorización y su sistema de control de tiro equipen a ambos bandos.
4. Beneficiario de las exenciones presupuestarias: El « flujo de caja » garantizado por el Estado
La cláusula de salvaguardia nacional activada por ReArm Europe permite a Alemania realizar pedidos masivos sin límites de deuda. El fondo especial de 100 mil millones de euros de la Bundeswehr (Zeitenwende), junto con los fondos europeos, garantiza salidas a 10-15 años para los productos de gama alta de Rheinmetall.
- La cláusula de salvaguardia nacional: En Alemania, la regla del « freno a la deuda » (Schuldenbremse) se sortea mediante la activación del artículo 109 de la Ley Fundamental en caso de amenaza militar. Concretamente, el fondo especial Zeitenwende (100 mil millones €) ya está presupuestado. Rheinmetall ha firmado contratos marco por 10 años para el mantenimiento del Puma y el Leopard 2, lo que le garantiza una facturación mínima (unos 2.500 millones €/año) independiente de los vaivenes políticos.
- El efecto palanca europeo: ReArm Europe permite a los Estados utilizar fondos europeos (a través del FED y EDIRPA) para cofinanciar compras agrupadas. Rheinmetall estructura sus ofertas para que la UE pague la I+D y el primer lote de producción, mientras que los Estados pagan las series largas. Esto reduce su riesgo financiero y le permite invertir en capacidades masivas de forja y fundición (para los cañones de 130 mm) sin afectar su rentabilidad.
5. Soberanía tecnológica: La dualidad civil-militar como baluarte
El plan financia I+D de doble uso. Rheinmetall invierte masivamente en el láser de alta energía (Skyranger 30 HEL), los drones y la defensa aérea de corto alcance, sectores señalados como prioritarios por la UE en el Fondo Europeo de Defensa.
- El láser de alta energía (Skyranger 30 HEL): No es solo un arma, sino una central eléctrica móvil. Al dominar la refrigeración y la generación de energía mediante baterías de alta capacidad, Rheinmetall registra patentes utilizables tanto para drones de combate como para redes eléctricas inteligentes civiles. ReArm Europe apunta a este sector porque es la única solución frente a los enjambres de drones de bajo coste.
- Drones y electrónica de guerra: El plan Readiness 2030 exige sistemas abiertos (OSD – Open Standard Digital). Rheinmetall ha adquirido startups de IA (como Helsing en parte) para integrar capacidades de decisión autónoma en sus torretas. Esto le permite facturar no toneladas de acero, sino licencias de software (actualizaciones OTA) durante la vida útil de los blindados, transformando su modelo de negocio en el de un editor de software de defensa.
Síntesis: De proveedor a « Arquitecto del Estado Mayor »
Antes de 2022, Rheinmetall era un fabricante de equipos. Hoy es el integrador que dicta los estándares:
- Absorbe los presupuestos destinados a municiones (flujo a corto plazo).
- Asegura las plataformas blindadas (flujo a medio plazo).
- Impone sus arquitecturas electrónicas y láser (flujo a largo plazo).
Su dominio es tal que los demás industriales europeos (KNDS, Leonardo) se ven obligados a cooperar con él so pena de ser excluidos de las licitaciones de la OTAN. Rheinmetall capta una parte desproporcionada de los 800 mil millones de euros, no porque sea el más barato, sino porque es el único que ofrece una cadena de suministro totalmente intraeuropea (evitando dependencias usamericanas, surcoreanas o israelíes), lo que se corresponde exactamente con el ADN geopolítico de « Readiness 2030 ».
El límite de este modelo: Esta concentración de capacidades en un solo actor crea un riesgo de « single point of failure » [v. nota]. Si una planta de Rheinmetall es bombardeada o sufre un incendio, el 60 % de las capacidades de artillería europeas se derrumban. La UE, al hacer de Rheinmetall su campeón, ha aceptado conscientemente este riesgo sistémico para ganar en reactividad inmediata.
Nota
Un « single point of failure » designa un elemento único cuyo fallo provoca el colapso de todo un sistema (= « poner todos los huevos en la misma cesta »). En el caso de Rheinmetall, este grupo se ha convertido en ese eslabón único para la artillería europea. Si su fábrica de pólvora explota, Europa pierde del 60 al 70 % de su capacidad para producir obuses de 155 mm. Si un hacker paraliza su software embarcado, todos los blindados Boxer y Lynx repartidos en varios países quedan ciegos e inmóviles. Si su fundición especializada en cañones de 130 mm resulta dañada, el futuro carro Panther se retrasa dos años. La UE es plenamente consciente de este riesgo, pero cree que no tiene elección. Antes de 2022, Europa no disponía de ninguna capacidad de producción masiva y dependía enteramente de los usamericanos, los israelíes y los surcoreanos. Por tanto, prefiere tener una capacidad concentrada antes que capacidad cero. En tiempos de paz, una sola fábrica es más sencilla y barata de financiar, y en tiempos de guerra se espera que los escudos antiaéreos basten para protegerla. Es la apuesta arriesgada de « poner todos los huevos en la misma cesta » que Europa está haciendo actualmente con Rheinmetall.
*Fuente: Faustotounsi
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