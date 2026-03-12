Greta Thunberg: “Es el momento de que el mundo defienda a Cuba” frente al “brutal castigo” de EEUU
por Crónica Digital
3 horas atrás 2 min lectura
La reconocida activista verde Greta Thunberg formuló un llamado a la solidaridad del mundo con Cuba frente al endurecimiento del bloqueo estadounidense a la Isla que ha dispuesto la Administración Trump.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la joven sueca señaló: “Estados Unidos está cometiendo ahora mismo un brutal acto de castigo colectivo contra el pueblo cubano, privándolo de sus medios básicos de supervivencia. No podemos permitir que esto suceda”.
Al respecto, recordó que “el 21 de marzo es el Día Internacional de la Solidaridad con Cuba. Ese día, el Convoy Nuestra América llegará a La Habana con ayuda humanitaria por aire, por tierra y mar”.
Puntualizó que “la solidaridad internacional y el levantamiento colectivo son las únicas fuerzas lo suficientemente poderosas como para oponerse a un imperialismo como este. Hacemos un llamamiento a todos a alzar la voz y actuar contra esta brutalidad”.
“Cuba ha defendido al mundo en numerosas ocasiones, y ahora es el momento de que el mundo defienda a Cuba”, enfatizó.
Con un mensaje escrito en español, concluyó: “¡Cuba sí, bloqueo no!”.
En efecto, un convoy internacional con ayuda humanitaria a Cuba llegará hasta La Habana el 21 de marzo próximo: es decir, el sábado de la próxima semana. “Nuestra América Convoy To Cuba” se propone llevar a la Isla alimentos, medicinas, suministros médicos y otros bienes esenciales.
La idea inicial era realizar una Flotilla, como las que han intentado arribar a Gaza, para llegar a la Isla por vía marítima, pero, según explicaron los organizadores, “en respuesta a la abrumadora solidaridad mundial con Cuba, se ha convertido en un convoy coordinado por aire, tierra y mar”.
El proyecto es organizado por “una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y figuras públicas”. Entre las figuras que respaldan esta iniciativa se encuentran uno de los presidentes de la Internacional Progresista, David Adler; el laborista británico Jeremy Corbyn; y la congresista estadounidense Rashida Tlaib, del sector de izquierda del Partido Demócrata.
“Nuestros principios rectores permanecen inalterados: Estar presentes. Apoyar. Actuar con base en la cooperación, el respeto al derecho internacional y los valores de la ONU”, han declarado los organizadores. Basándose en estos principios, el Convoy busca brindar “ayuda urgente al pueblo cubano”.
Estocolmo, 12 de marzo de 2026.
Crónica Digital.
