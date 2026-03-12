Cómo abordan Rusia y la India la guerra contra Irán

12 de marzo de 2026

Estimados lectores, en esta gran traducción al castellano del día les traemos un nuevo artículo del gran geopolítico brasileño, Pepe Escobar. Recuerden que también tienen otros artículos previos aquí disponibles.

La asociación estratégica entre Rusia e Irán, aunque no incluye un tratado militar, funciona en varios niveles interrelacionados.

Esta es la segunda parte de un análisis en dos partes. Lea la primera parte aquí.

El presidente Putin envió un cordial mensaje al ayatolá Mojtaba Jamenei, felicitándole personalmente por su elección como líder supremo de la República Islámica de Irán.

Las palabras sí importan (cursiva mía):

«En un momento en que Irán se enfrenta a una agresión armada, sus esfuerzos en este alto cargo requerirán sin duda gran valentía y dedicación. Estoy seguro de que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní ante esta inmensa prueba».

Tras hacer hincapié en la «agresión» extranjera y la continuidad del Gobierno, Putin reiteró la asociación estratégica en términos inequívocos:

«Por mi parte, me gustaría reafirmar nuestro apoyo inquebrantable a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes. Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable para la República Islámica».

Entra en escena un desesperado presidente Trump, o neocalígula, que llama a Putin, esencialmente para pedirle que intervenga como mediador para convencer a Irán de que acepte un alto el fuego. En cambio, lo que escuchó fue una cortés enumeración de hechos desagradables relacionados con la guerra elegida por el sindicato Epstein contra Irán.

Trump está echando a los leones a su enviado favorito, Steve Witkoff, junto con el insignificante Jared Kushner y el payaso que se hace pasar por secretario de Guerras Eternas, como los que le obligaron a bombardear Irán. Es Witkoff quien afirmó después de la llamada telefónica que Rusia declaró que no está transfiriendo datos de inteligencia a Irán, como confirmó, según él, el asistente presidencial para asuntos internacionales, Yuri Ushakov.

Tonterías. Ushakov nunca dijo tal cosa. Los rusos al más alto nivel político no hacen comentarios sobre asuntos militares relacionados con sus alianzas estratégicas con Irán y China.

Ahora, los hechos.

Inteligencia rusa, ejecución iraní y ningún tratado militar

No es ningún secreto que Moscú ha compartido con Teherán lo que se puede definir como cantidades industriales de inteligencia —y datos de combate— recopilados en Ucrania. Gran parte de la avanzada tecnología de interferencia y la inteligencia satelital que ha llevado a la destrucción en serie de los radares THAAD, los radares Patriot y todas las demás instalaciones de radares fijos ultrapesados proviene tanto de Rusia como de China.

Aunque no se han publicado imágenes de los sistemas rusos S-400 y Krasukha interceptando con éxito misiles estadounidenses, y probablemente no se publiquen, lo cierto es que los técnicos rusos están ayudando a las tripulaciones iraníes a ajustar las trayectorias de los misiles y drones durante el vuelo.

Así pues, existe una sofisticada y práctica interacción entre las imágenes orbitales de alta resolución y la asistencia en la localización de objetivos de China y Rusia, y los enjambres de drones baratos, de 20.000 dólares.

Rusia proporcionó a Irán los drones Geran-3 y Geran-5, superpotentes, mejorados y probados en combate. Se trata, de hecho, de los Shahed rusos: misiles de crucero letales y baratos, equipados con antijamming a través de su antena Komet y capaces de alcanzar los 600 km/h. Ahora están por todo el campo de batalla.

Ahora viene la parte más interesante.

Poco más de una semana antes del ataque decapitador del sindicato Epstein contra Teherán el 28 de febrero, los servicios de inteligencia rusos enviaron al CGRI el plan de ataque estadounidense completamente desarrollado, con matrices de objetivos, plataformas de lanzamiento y secuencias temporales.

Así que el CGRI sabía exactamente qué esperar.

Seis semanas antes, en diciembre del año pasado, Moscú firmó un acuerdo de armas por valor de 500 millones de euros con Irán, que incluía la entrega de 500 lanzadores MANPADS Verba y 2500 misiles avanzados 9M336.

Básicamente, Rusia está proporcionando a Irán inteligencia y defensa aérea. Y China proporciona misiles antibuque y vigilancia satelital en tiempo real.

Lo mejor de todo es que no existe una alianza trilateral formal. Ni ningún tratado militar. Todo está integrado en sus asociaciones estratégicas entrelazadas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es de extrañar que el desconcertado Epstein Syndicate culpe a la inteligencia rusa y china de ataques confirmados, como el de la estación de comunicaciones por satélite que forma parte de la unidad de comunicaciones y ciberdefensa del ejército israelí cerca de Beer Sheeba.

Y ni siquiera estamos hablando de la próxima e inevitable medida rusa: instalar el potentísimo sistema de defensa aérea S-500 Prometheus en Irán.

Cómo capturar cuota de mercado sin sudar ni una gota

En el frente energético. Moscú, bajo las órdenes de Putin, está evaluando lo que podría convertirse en una suspensión preventiva definitiva de las exportaciones restantes a la UE, para poder redirigirlas a Asia a precios cada vez más altos.

Al fin y al cabo, la UE está eliminando gradualmente el gas ruso: a partir de finales de abril se prohibirán los contratos a corto plazo; a finales de año se prohibirá totalmente el GNL; y en 2027 se prohibirá el gas por gasoducto.

Por lo tanto, gran parte del GNL ya se está dirigiendo a China, India, Tailandia y Filipinas. Como en Follow The Money: los buques cisterna de GNL se desvían a mitad de travesía de los puertos europeos hacia Asia, ofreciendo precios al contado más altos.

Cada día que el estrecho de Ormuz permanece cerrado (y seguirá cerrado), Rusia captura una cuota de mercado adicional, en cualquier lugar, a un precio superior, sin esfuerzo alguno.

El secretario del Consejo de Seguridad iraní, Ali Larijani, lo dejó muy claro en varios idiomas, incluido el ruso: en lo que respecta a Ormuz, hay «oportunidades abiertas para todos», como en la asociación con los aliados Rusia y China; y es «un callejón sin salida para los belicistas», como en el Sindicato Epstein y otras entidades hostiles.

Rusia ciertamente no necesita que el estrecho de Ormuz esté abierto. Aun así, recibió un guiño de Larijani reconociendo su asociación.

La guerra del Sindicato Epstein contra Irán se está volviendo inmensamente rentable para el presupuesto estatal ruso, algo que no se veía desde las subidas de precios de principios de 2022. Con el estrecho de Ormuz cerrado y el GNL de Qatar completamente fuera de juego, la energía rusa es la única opción: ya no es un producto sancionado. Hablemos de la guerra contra Irán que utiliza el petróleo y el gas rusos como arma.

¿Qué aprenderá la India de su doble traición?

La India, por el contrario, es un caso que podría romper cualquier gabinete psicoanalítico. Nueva Delhi presidirá el BRICS en 2026. Es uno de los fundadores del BRICS, e Irán es miembro de pleno derecho del BRICS. Todos los miembros originales del BRICS condenaron la guerra del sindicato Epstein contra Irán: Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. La India esperó tres días para decir básicamente que Irán y Estados Unidos deberían hablar «amablemente».

Mientras el primer ministro Modi firmaba acuerdos de defensa con ese culto a la muerte en Asia Occidental (el 40 % de sus exportaciones de armas se destinan a la India), otro miembro del BRICS estaba siendo bombardeado con algunas de esas mismas armas.

Modi, en efecto, estaba en Israel hablando efusivamente de la «patria» (India) y la «patria» (Israel) solo 48 horas antes de que el culto a la muerte en Asia Occidental y el sindicato Epstein en general lanzaran su ataque de decapitación contra Teherán.

A todos los efectos prácticos, la banda de Modi privilegió los acuerdos de armas (y la exención arancelaria de Trump) por encima del derecho internacional.

Y la cosa se pone aún más sucia.

La India ni siquiera pudo emitir una declaración pro forma condenando el ataque con torpedos estadounidense contra el buque de guerra iraní Iris Dena en aguas internacionales, después de que la Armada india acogiera al Iris Dena en un ejercicio militar. Todos los miembros fundadores del BRICS lo condenaron. La India no.

La controversia sigue abierta: es posible que la India incluso haya facilitado a los estadounidenses las coordenadas del Iris Dena, que no estaba armado y había sido invitado. Y ahora Sri Lanka, bajo la presión estadounidense, se niega a entregar los cadáveres a Irán.

Llevará tiempo evaluar hasta qué punto la traición de la India ha destrozado al BRICS. En la actualidad, el BRICS se encuentra en estado de coma.

Quizás algo auspicioso pueda salir de ello. Y eso gracias a la infinita delicadeza iraní.

Subrahmanyam Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de la India, mantuvo una conversación telefónica con Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán.

Aragchi actuó como un caballero consumado. No sermoneó a la India ni estalló de ira, al estilo estadounidense. Se mostró comedido, dejando claro a la India que Irán es plenamente consciente de que Nueva Delhi se encuentra en una situación muy delicada y que Teherán interpreta esta ambigüedad estratégica como relativamente útil, y no hostil.

En términos prácticos, Irán es prácticamente vecino de la India: la costa sur de Makran, en Irán, se encuentra justo al otro lado del mar Arábigo, frente a la costa occidental de la India. El puerto de Kandla, en Gujarat, y Chabahar, en Sistán-Baluchistán, están a solo 550 millas náuticas. Hablamos de un corredor marítimo que durante siglos fue una ruta marítima de la seda entre dos civilizaciones.

Y ahora todo ha vuelto, como parte del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC, en inglés), que une a tres países del BRICS: Rusia, Irán y la India, tema de mi documental «Golden Corridor» (corredor dorado), rodado el año pasado en Irán.

Además, Irán es la principal fuente de petróleo y GNL más cercana para la India.

Rusia está dando a la India su propia lección. Nueva Delhi tendrá que pagar un alto precio por ello, ya que no habrá más descuentos energéticos, aunque Moscú esté dispuesta a aumentar potencialmente la cuota de la India en las importaciones de crudo ruso hasta un 40 %, según ha confirmado el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak.

Es posible que Nueva Delhi no sea consciente de lo que está en juego en la guerra del sindicato Epstein contra Irán.

Sin embargo, Moscú y Pekín se encuentran en un nivel completamente nuevo. Están invirtiendo en el resultado óptimo: una guerra que el Imperio del Caos no puede ganar y a un precio que no puede permitirse pagar.

El escenario está preparado. Rusia informó a Irán de lo que se avecinaba; Rusia y China proporcionan información crucial y vigilancia satelital las 24 horas del día, los 7 días de la semana; y Decentralized Mosaic [el mosaico descentralizado] se encarga del trabajo pesado. El «plan» de ataque excepcionalista estaba profundamente comprometido desde el principio.

*Fuente: GeopolíticaRugiente