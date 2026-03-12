John Mearsheimer: «las sanciones estadounidenses entre 1971 y 2021 causaron la muerte de 38 millones de personas»

12 de marzo de 2026

Sanciones de EE.UU. han provocado hasta 38 millones de muertes en 50 años

El reconocido académico de relaciones internacionales John Mearsheimer afirmó que la política de sanciones económicas impulsada por Estados Unidos ha causado decenas de millones de muertes en el mundo durante el último medio siglo.

Durante un foro en la University of Chicago, donde se desempeña como profesor, el especialista criticó la percepción común dentro de Estados Unidos de que su país actúa como una potencia “generosa y excepcional”. Según dijo, la realidad es que Washington utiliza su enorme poder económico para presionar a otros países mediante sanciones que terminan afectando directamente a sus poblaciones.

Mearsheimer sostuvo que estas medidas han golpeado particularmente a naciones de Medio Oriente y América Latina como Irán, Venezuela y Cuba, donde las restricciones económicas han provocado escasez, deterioro de servicios y crisis humanitarias.

El académico citó una investigación publicada en la revista científica The Lancet que analizó los efectos de las sanciones económicas aplicadas entre 1971 y 2021 en 152 países. El estudio encontró una relación significativa entre estas medidas y el aumento de la mortalidad, especialmente en los casos de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos.

De acuerdo con los autores del estudio —Francisco Rodríguez, Silvio Rendón y Mark Weisbrot—, las sanciones económicas están asociadas con alrededor de 564 mil muertes adicionales cada año en los países afectados.

A partir de estos datos, algunas estimaciones sitúan el impacto acumulado en hasta 38 millones de fallecimientos desde 1970, una cifra comparable al saldo humano de grandes guerras.

Para Mearsheimer, estos resultados son evidencia de lo que calificó como una forma de “homicidio masivo”, ya que las sanciones económicas —diseñadas para debilitar a los gobiernos— terminan generando hambre, carencias y sufrimiento entre las poblaciones civiles.

El experto también advirtió que la política exterior estadounidense podría entrar en una nueva fase bajo el liderazgo de Donald Trump, a quien acusó de promover un modelo de “imperialismo a la antigua” en el hemisferio occidental, con presiones sobre países como Venezuela, Cuba o Nicaragua.

