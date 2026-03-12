John Mearsheimer: «las sanciones estadounidenses entre 1971 y 2021 causaron la muerte de 38 millones de personas»
por John Mearsheimer (EE.UU.)
6 horas atrás 2 min lectura
12 de marzo de 2026
Sanciones de EE.UU. han provocado hasta 38 millones de muertes en 50 años
El reconocido académico de relaciones internacionales John Mearsheimer afirmó que la política de sanciones económicas impulsada por Estados Unidos ha causado decenas de millones de muertes en el mundo durante el último medio siglo.
Durante un foro en la University of Chicago, donde se desempeña como profesor, el especialista criticó la percepción común dentro de Estados Unidos de que su país actúa como una potencia “generosa y excepcional”. Según dijo, la realidad es que Washington utiliza su enorme poder económico para presionar a otros países mediante sanciones que terminan afectando directamente a sus poblaciones.
Mearsheimer sostuvo que estas medidas han golpeado particularmente a naciones de Medio Oriente y América Latina como Irán, Venezuela y Cuba, donde las restricciones económicas han provocado escasez, deterioro de servicios y crisis humanitarias.
El académico citó una investigación publicada en la revista científica The Lancet que analizó los efectos de las sanciones económicas aplicadas entre 1971 y 2021 en 152 países. El estudio encontró una relación significativa entre estas medidas y el aumento de la mortalidad, especialmente en los casos de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos.
De acuerdo con los autores del estudio —Francisco Rodríguez, Silvio Rendón y Mark Weisbrot—, las sanciones económicas están asociadas con alrededor de 564 mil muertes adicionales cada año en los países afectados.
A partir de estos datos, algunas estimaciones sitúan el impacto acumulado en hasta 38 millones de fallecimientos desde 1970, una cifra comparable al saldo humano de grandes guerras.
Para Mearsheimer, estos resultados son evidencia de lo que calificó como una forma de “homicidio masivo”, ya que las sanciones económicas —diseñadas para debilitar a los gobiernos— terminan generando hambre, carencias y sufrimiento entre las poblaciones civiles.
El experto también advirtió que la política exterior estadounidense podría entrar en una nueva fase bajo el liderazgo de Donald Trump, a quien acusó de promover un modelo de “imperialismo a la antigua” en el hemisferio occidental, con presiones sobre países como Venezuela, Cuba o Nicaragua.
*Fuente: ElSoberano
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ein Beitrag geteilt von PeronistasCuyan@s (@peronistascuyanos)
Más sobre el tema:
Artículos Relacionados
Solicitud de encausamiento por delitos consumados de sedición y rebelión en contra de Agustín Edwards Eastman
por Los Querellantes
10 años atrás 18 min lectura
El gran periodista John Pilger ha muerto. Lo recordamos citando un magistral y certero artículo suyo de hace casi 10 años
por John Pilger (Australia)
2 años atrás 7 min lectura
Aunque no lo crea: Policía alemana detiene niño por portar la bandera palestina
por HispanTV
1 año atrás 3 min lectura
¡Los derechos humanos son válidos para todos¡
por Lucía Sepúlveda Ruiz (Chile)
17 años atrás 9 min lectura
Benito Lalane, joven haitiano, murió de hipotermia en la comuna de Pudahuel
por Movimiento Acción Migrante (Chile)
9 años atrás 1 min lectura
Honduras: Periodista sobrevive intento de homicidio. Desde el derrocamiento de Zelaya ya asesinaron a 26
por Ernesto Carmona (Chile)
13 años atrás 3 min lectura
Greta Thunberg: “Es el momento de que el mundo defienda a Cuba” frente al “brutal castigo” de EEUU
por Crónica Digital
3 horas atrás
12 de marzo de 2026
La reconocida activista verde Greta Thunberg formuló un llamado a la solidaridad del mundo con Cuba frente al endurecimiento del bloqueo estadounidense a la Isla que ha dispuesto la Administración Trump.
Hallan a Rojas Vade, maniatado, con graves lesiones en la cabeza, rociado con bencina y consignas políticas escritas en sus brazos: “viva Kast” y “no + zurdos”
por Valeria Menéndez (Valparaíso, Chile)
9 horas atrás
12 de marzo de 2026 Atentan en contra de Rodrigo Rojas Vade dejándolo en estado de coma: la primera muestra de terror político bajo el gobierno de KastEl atentado…
«La figura de Manuel Baquedano sí representa lo que se hizo durante las campañas en La Araucanía»
por Consuelo Figueroa (Chile)
1 día atrás
11 de marzo de 2026
“La invasión al sur de la frontera tenía como fin el exterminio del pueblo Mapuche (…) y la figura de Baquedano, sí representa en medida esas acciones porque es lo que hizo el Ejército chileno tanto en el sur como en el norte en la Guerra del Pacífico”
¡Manifiesto por la libertad de los Presos Políticos Saharauis!
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
1 semana atrás
02 de marzo de 2026
Se cumplen ahora cinco años desde que los integrantes del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) en cárceles marroquíes, y cuantas personas solidarias lo desean, nos concentramos aquí, en la Plaza de la Provincia, en Madrid, ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, todos los lunes, para exigir que el Gobierno de España reclame la puesta en libertad de los presos políticos saharauis.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.