Nueva York —la ciudad que alguna vez definió el capitalismo global— ¡eligió a su primer alcalde socialista!
por Alán Barroso
3 horas atrás 1 min lectura
10 de noviembre de 2025
Mientras Trump sigue hundido en sus líos con China y sus aranceles que solo sirven para subir los precios, en Estados Unidos acaba de pasar algo que le va a hacer saltar de la silla. Un candidato socialista, Zoran Mandanic, acaba de arrasar en las elecciones de Nueva York convirtiéndose en alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos. ¿Y sabéis lo mejor? Empezó en el 1% de las encuestas y acabó ganando con 2 millones de votos.
Bernie Sanders ha salido a celebrarlo y sus palabras lo dicen todo: la gente está harta del trumpismo, harta de los oligarcas, harta de que unos pocos multimillonarios tengan todo mientras la mayoría lucha para llegar a fin de mes. Esta victoria es histórica porque demuestra que el discurso de enfrentarse al 1%, de pedir sanidad para todos, vivienda digna y educación accesible no solo funciona, sino que está arrasando.
¿Es esto el inicio de algo mucho más grande? Bernie Sanders dice que sí, que la revolución ya empezó. Y los datos le dan la razón: participación récord del 50% y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato. Estados Unidos está cambiando ante nuestros ojos, y Trump no sabe cómo pararlo.
«¿Cómo puede el ser humano ser tan cruel y malvado? ¿Hasta dónde puede llegar su inhumanidad? Ante los genocidios actuales en Gaza, Ucrania y Sudán, como teólogos y otras personas nos preguntamos horrorizados: «¿Dónde estaba Dios en esas terribles circunstancias? ¿Por qué permitió el triunfo de la barbarie? ¿Por qué guardó silencio?»
Los clase media que se odian, hablan como anglosajones, consumen como gringos y desprecian su propia raíz
por @LadoNoticias
6 horas atrás
10 de noviembre de 2025 La «clase media». No solo pasa en el continente americano. pic.twitter.com/TmTZdDtbP7 — Noticias del otro lado (@LadoNoticias) November 8, 2025 ¡Estos hijos de…
Patagonia chilena : Nada que perder(I)
por Héctor Kol (Chile)
23 horas atrás
09 de noviembre de 2025
Este es el primer capítulo de una serie que denuncia la operación en curso para despojar a Chile de su patrimonio natural. A través de la Ley SBAP, los Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios y otras áreas protegidas se han convertido en el caballo de Troya para su privatización, utilizando a comunidades indígenas y discursos de conservación como camuflaje, para el mayor despojo ambiental y soberano de las últimas décadas.
