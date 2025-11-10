Nueva York —la ciudad que alguna vez definió el capitalismo global— ¡eligió a su primer alcalde socialista!

10 de noviembre de 2025

Mientras Trump sigue hundido en sus líos con China y sus aranceles que solo sirven para subir los precios, en Estados Unidos acaba de pasar algo que le va a hacer saltar de la silla. Un candidato socialista, Zoran Mandanic, acaba de arrasar en las elecciones de Nueva York convirtiéndose en alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos. ¿Y sabéis lo mejor? Empezó en el 1% de las encuestas y acabó ganando con 2 millones de votos.

Bernie Sanders ha salido a celebrarlo y sus palabras lo dicen todo: la gente está harta del trumpismo, harta de los oligarcas, harta de que unos pocos multimillonarios tengan todo mientras la mayoría lucha para llegar a fin de mes. Esta victoria es histórica porque demuestra que el discurso de enfrentarse al 1%, de pedir sanidad para todos, vivienda digna y educación accesible no solo funciona, sino que está arrasando.

¿Es esto el inicio de algo mucho más grande? Bernie Sanders dice que sí, que la revolución ya empezó. Y los datos le dan la razón: participación récord del 50% y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato. Estados Unidos está cambiando ante nuestros ojos, y Trump no sabe cómo pararlo.

