La batalla política en la cultura del scroll y el manejo de los nuevos medios de comunicación

4 de junio de 2026

Nos guste o no, es evidente que la izquierda no puede seguir abandonando los medios digitales, lícita e ilícitamente, tanto para defender como para entender cómo y cuándo atacar con respuestas duras y claras a nuestros adversarios.

Da la impresión de que la izquierda, conforme ha ido abriendo posibilidades de acceso a la educación universitaria, ha empezado a creer que el nivel intelectual y de discernimiento de la ciudadanía también ha subido. Decimos esto porque no vemos que no ha actualizado su forma de comunicar, no ha accedido a los canales digitales de forma amplia, como podría hacerlo sin grandes inversiones y pareciera que le da vergüenza mostrar alegría en sus mensajes. Un discurso de más de 2 minutos casi nadie lo escucha, se pierde. Un argumento lleno de números no llega al oyente, no se multiplica. Es cierto que resulta difícil aceptar que la batalla exija bajar al nivel, pero hay que hacerlo, por cierto, sin hacer concesiones ideólogicas.

Es interesante las críticas que hace este joven colombiano. Es indudable que podemos y debemos aprender de sus reflexiones.



,Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan el terreno digital como ámbito crucial para intervenir políticamente en la sociedad de la pantalla y el dispositivo. Con la participación de Julián Macías (Pandemia Digital).