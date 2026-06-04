La batalla política en la cultura del scroll y el manejo de los nuevos medios de comunicación
por piensaChile
1 hora atrás 1 min lectura
4 de junio de 2026
Nos guste o no, es evidente que la izquierda no puede seguir abandonando los medios digitales, lícita e ilícitamente, tanto para defender como para entender cómo y cuándo atacar con respuestas duras y claras a nuestros adversarios.
Da la impresión de que la izquierda, conforme ha ido abriendo posibilidades de acceso a la educación universitaria, ha empezado a creer que el nivel intelectual y de discernimiento de la ciudadanía también ha subido. Decimos esto porque no vemos que no ha actualizado su forma de comunicar, no ha accedido a los canales digitales de forma amplia, como podría hacerlo sin grandes inversiones y pareciera que le da vergüenza mostrar alegría en sus mensajes. Un discurso de más de 2 minutos casi nadie lo escucha, se pierde. Un argumento lleno de números no llega al oyente, no se multiplica. Es cierto que resulta difícil aceptar que la batalla exija bajar al nivel, pero hay que hacerlo, por cierto, sin hacer concesiones ideólogicas.
Es interesante las críticas que hace este joven colombiano. Es indudable que podemos y debemos aprender de sus reflexiones.
,Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan el terreno digital como ámbito crucial para intervenir políticamente en la sociedad de la pantalla y el dispositivo. Con la participación de Julián Macías (Pandemia Digital).
Artículos Relacionados
«En Europa los países se están acuchillando por la espalda mientras EEUU sigue negociando con Rusia»
por Cnl. Pedro Baños (España)
1 año atrás 1 min lectura
Elecciones en Colombia: soberanía o subordinación
por La Base
6 días atrás 1 min lectura
Gabriel Boric, el santo patrono de El Mercurio y La Tercera
por Maximiliano Alarcón G. (Chile)
2 meses atrás 5 min lectura
Gatito de chalet
por Daniel Matamala (Chile)
3 años atrás 5 min lectura
¡No me gusta Maduro!
por Luis Casado (Chile)
2 años atrás 6 min lectura
A confesión de parte, relevo de pruebas: «Nosotros somos los terroristas»
por piensaChile
2 meses atrás 1 min lectura
Bolivia y sus pueblos originarios, ¡Somos mayoría!
por Somos 55 (Bolivia)
37 mins atrás
4 de junio de 2026
El 55% de los bolivianos elegimos salir de la dictadura racista de la Autoproclamada (la golpista Jeanine Añez) y sus Ministros Tiranos, con valentía y unión, logramos liberarnos del terror y del miedo. Hoy la patria nos llama nuevamente. ¡Somos mayoría!!!, ¡Somos millones!!!
¡No al Foro Liberario Fascista en el Club de la Unión!
por piensaChile
1 hora atrás
04 de junio de 2026
Este sábado 6 de junio, en el Club de la Unión, en Santiago, se realizará un foro con exponentes internacionales del liberalismo. “Quiero invitarte a dar la batalla cultural (…)», dice la convocatoria de Macarena Jimena Rodríguez, coordinadora de Cobertura del gobierno del presidente Javier Milei. Bueno, si quieren batalla…
Bolivia y sus pueblos originarios, ¡Somos mayoría!
por Somos 55 (Bolivia)
37 mins atrás
4 de junio de 2026
El 55% de los bolivianos elegimos salir de la dictadura racista de la Autoproclamada (la golpista Jeanine Añez) y sus Ministros Tiranos, con valentía y unión, logramos liberarnos del terror y del miedo. Hoy la patria nos llama nuevamente. ¡Somos mayoría!!!, ¡Somos millones!!!
Comunicado Público desde el Módulo E de la Cárcel de Angol, Territorio Wallmapu
por Presos Políticos Mapuche (Cárcel de Angol, Wallmapu)
10 horas atrás
04 de junio de 2026
El día martes 2 de junio, un grupo de capitanes, hecho que llamó mucho la atención, ingresaron al Módulo E, actuando con total prepotencia, agresividad y marcado racismo hacia los comuneros mapuche que están allí recluidos. Realizaron un allanamiento selectivo: solo intervinieron y revisaron los espacios de los dirigentes y voceros del módulo, dejando claro desde el principio que su acción iba dirigida exclusivamente contra quienes tienen voz, representan a los demás compañeros y defienden los derechos de todos.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.