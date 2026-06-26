Colombia: Cepeda denuncia penalmente a Abelardo de la Espriella por nexos paramilitares

26 de junio de 2026

En una rueda de prensa de gran trascendencia nacional, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció la interposición de denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional contra Abelardo de la Espriella.

La denuncia se sustenta en presuntos delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, vinculando al abogado con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la fundación FIPAS. Analizamos los seis ejes de esta grave acusación, que incluye testimonios de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y alias «Ernesto Báez».