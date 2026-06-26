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26 Jun 2026

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Colombia: Cepeda denuncia penalmente a Abelardo de la Espriella por nexos paramilitares

por NoticiasUnoColombia

11 horas atrás 1 min lectura

Colombia: Cepeda denuncia penalmente a Abelardo de la Espriella por nexos paramilitares
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26 de junio de 2026
En una rueda de prensa de gran trascendencia nacional, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció la interposición de denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional contra Abelardo de la Espriella.

La denuncia se sustenta en presuntos delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, vinculando al abogado con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la fundación FIPAS. Analizamos los seis ejes de esta grave acusación, que incluye testimonios de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y alias «Ernesto Báez».

 

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Etiquetas #autodefensas unidas de colombia #cepeda #crímenes de lesa humanidad #de la espriella #denuncia penal #terroristas
Corrupcion, Cultura, Delincuencia, Pueblos en lucha, Resistencia, Tecnofascismo, ...

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