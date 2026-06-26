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Buscan promulgar una nueva «Ley del Embudo» y nosotros creamos el «Registro de los Hunos y coimeros»

por piensaChile

12 mins atrás 2 min lectura

Buscan promulgar una nueva «Ley del Embudo» y nosotros creamos el «Registro de los Hunos y coimeros»
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Imagen superior: Los chilenos que viven de su trabajo digno y honrado, somos más.

26 de junio de 2026

 

la ley del embudo_gráfica

PROMULGACIÓN DE LA LEY DEL EMBUDO

Pablo Neruda

Ellos se declararon patriotas.
En los clubs se condecoraron
y fueron escribiendo la historia.
Los Parlamentos se llenaron
de pompa, se repartieron
después la tierra, la ley,
las mejores calles, el aire,
la Universidad, los zapatos.
 
Su extraordinaria iniciativa
fue el Estado erigido en esa
forma, la rígida impostura.
Lo debatieron, como siempre,
con solemnidad y banquetes,
primero en círculos agrícolas,
con militares y abogados.
Y al fin llevaron al Congreso
la Ley suprema, la famosa,
la respetada, la intocable
Ley del Embudo.
Fue aprobada.
 
Para el rico la buena mesa.
La basura para los pobres.
El dinero para los ricos.
Para los pobres el trabajo.
Para los ricos la casa grande.
El tugurio para los pobres.
El fuero para el gran ladrón.
La cárcel al que roba un pan.
París, París para los señoritos.
El pobre a la mina, al desierto.
El señor Rodríguez de la Crota
habló en el Senado con voz
meliflua y elegante.
                         “Esta ley, al fin, establece
la jerarquía obligatoria
y sobre todo los principios
de la cristiandad.
                         Era
tan necesaria como el agua.
Sólo los comunistas, venidos
del infierno, como se sabe,
pueden discutir este código
del Embudo, sabio y severo.
Pero esta oposición asiática,
venida del sub-hombre, es sencillo
refrenarla: a la cárcel todos,
al campo de concentración,
así quedaremos sólo
los caballeros distinguidos
y los amables yanaconas
del Partido Radical”.
 
Estallaron los aplausos
de los bancos aristocráticos:
qué elocuencia, qué espiritual,
qué filósofo, qué lumbrera!
Y corrió cada uno a llenarse
los bolsillos en su negocio,
uno acaparando la leche
otro estafando en el alambre,
otro robando en el azúcar
y todos llamándose a voces
patriotas, con el monopolio
del patriotismo, consultado
también en la Ley del Embudo.
Pablo Neruda,
La Arena Traicionada,
Sección V,
Canto General 1950
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Etiquetas #gobierno kast #lucha por la democracia #pablo neruda #tecnofascismo #ultraderecha
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