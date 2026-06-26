Buscan promulgar una nueva «Ley del Embudo» y nosotros creamos el «Registro de los Hunos y coimeros»
por piensaChile
12 mins atrás 2 min lectura
Imagen superior: Los chilenos que viven de su trabajo digno y honrado, somos más.
26 de junio de 2026
la ley del embudo_gráfica
PROMULGACIÓN DE LA LEY DEL EMBUDO
Pablo Neruda
La Arena Traicionada,
Sección V,
Canto General 1950
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Y al fin llevaron al Congreso
la Ley suprema, la famosa,
la respetada, la intocable
Ley del Embudo.
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