Se crea el «Registro de Hunos y Coimeros»
por piensaChile
18 mins atrás 4 min lectura
26 de junio de 2026
Si el gobierno crea un Registro de Vándalos e Incivilidades, pasando, una vez más, por sobre las leyes con las cuales, de manera justa o injusta, hoy se administra la justicia, es inevitable que reaccionemos y pongamos en la calle nuestra opinión. Que quede claro que son ellos los que rompen la legalidad, hasta hoy aceptada por la mayoría del país, para asegurar el funcionamiento de un régimen cívico democratico, que permite y, mejor o peor, regula el grado de paz social que hoy tenemos.
No vamos a entrar aquí a discutir sobre el significado de los términos «vándalo» e «incivilidad», porque es indudable que a través de nuestra historia, los pueblos que habitan nuestro territorio han vivido y sufrido la visita y la ocupación de su territorio por personas organizadas para actuar violentamente, y que han destruído la organización, la propiedad, la cultura, los medios de vida de su gente. Los «Vandalos» era un pueblo germánico oriental, que se desplazó por el territorio europeo a comienzos del primer milenio, primero conquistando territorios. La violencia con que avanzaba y destruían lo que encontraban a su paso, hizo que su nombre pasara a se sinónimo de «bárbaro», «salvaje», «destructor». No creo que los funcionarios del gobierno actual recuerden lo que el profesor de historia les debe haber contado, en sus años de escolares. Si lo recordaran deberían saber que detrás de los «Vándalos» aparecieron los «Hunos y que huyendo de la invasión de estos, los «Vándalos» entraron a territorio alemán, cruzaron la Galia y llegaron a la península Ibérica, para luego instalarse en el norte de África, desde donde más tarde llegarían a entrar y saquear incluso la capital del imperio romano: Roma.
Vistas así las cosas, si nosotros, los chilenos simples, de a pie, sin grandes apellidos, de piel morena y sin pasaporte europeo, somos, según el gobierno, unos «Vándalos», lo cual nos da derecho a decir que el gobierno y sus amigos, son los «Hunos», es decir, son peores que nosotros y además tienen poder económico y pueden «comprar», es decir, corromper, coimear, a quien necesiten. para que así, todo, o casi todo lo que hagan, sea silenciado, ocultado, borrado, enterrado, arrojado al mar o barrido debajo de la alfombra, asegurándose, por supuesto, de hacer todo lo necesario para que nadie los delate, nadie se vaya de lengua y así, la camisita siga impecablemente blanca, detrás de una corbata de alto precio,
Frente a esto, a los «Vándalos», parece que no nos queda otra que generar un «Registro de Hunos y Coimeadores» (RHC), claro, porque ustedes, que tanto «quieren y aman» a este país, jamás van a meter a un «Huno» en el Registro de los Vándalos, si alguien duda de esta última afirmación, veamos un caso, que todavía está fresquito:
1. Pablo José Izquierdo Reyes
Fue detenido por circular a 264 kilómetros por hora por la autopista Costanera Norte, en Vitacura, el domingo a las 17:00 horas
📍🚨#Vitacura: Carabineros de la 32º Comisaría continúa sus fiscalizaciones, y logra la detención por conducción temeraria de un hombre que se desplazaba a 264 km/hr. En zona de 100 km/hr., poniendo en grave riesgo su vida y la de otros usuarios de las vías. #CaminoAlCentenario pic.twitter.com/RDx3E5E1wb
— Carabineros Tránsito (@CarabTransito) June 21, 2026
El resultado: el imputado salió libre, con firma mensual y arraigo nacional, y con la licencia de conducir en el bolsillo.
Si, tal como lo leen. La jueza Ximena Rivera Salinas, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, acumuló tres decisiones polémicas en una sola audiencia:
1. Rechazó el arresto domiciliario total solicitado por la Fiscalía,
2. No ordenó la suspensión de la licencia de conducir y
3. Prohibió revelar la identidad del conductor de 38 años detenido el domingo por circular a 264 kilómetros por hora por la autopista Costanera Norte, en Vitacura.
*Fuente: ElMostrador
¿Cómo es posible que la «Justicia» lo tratara tan benevolentemente? Buscando una explicación nos encontramos con estos antecedentes:
1. Pablo José Izquierdo Reyes, es primo hermano de Luz María Izquierdo Irarrázaval, esposa del Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
2. Pablo Izquierdo integra el Grupo Izquierdo Menéndez, conglomerado familiar que participa en la propiedad de Almendral S.A., sociedad controladora mayoritaria de Entel.
*Fuente: NoticiasLosRíos
Si tienes sugerencias para incluir en la lista, por favor, escríbenos, envíanos los antecedentes que poseas, con detalles y fuentes que demuestren la veracidad de la información.
Más sobre el tema:
Buscan promulgar una nueva «Ley del Embudo» y nosotros creamos el «Registro de los Hunos y coimeros»
Si quiere saber más sobre la familia Menendez, le recomendamos leer este artículo:
Familia Menéndez: desde el genocidio selk’nam, pasando por el asesinato de Schneider, hasta su rol en la Ley de Pesca
Se crea el "Registro de Hunos y Coimeros"
Artículos Relacionados
El gobierno, una vez más, no aplica la ley en Colonia Dignidad, dejando abandonada a las víctimas
por Victoria Parada (Chile)
1 año atrás 3 min lectura
Colombia. Lo que no te cuentan: Así se vive en Cúcuta
por Resumen Latinoamericano
7 años atrás 5 min lectura
Exdirector de Odebrecht revela que fue «casi obligado a construir un relato» en contra de Lula en el caso ‘Lava Jato’
por Actualidad RT
7 años atrás 4 min lectura
Hasta encontrarte: la historia de Anna y Francisca, hija y madre separadas por una adopción irregular
por Noemí Arcos (Chile)
2 años atrás 15 min lectura
La ruta del enriquecimiento neoliberal, una via segura al colapso
por Mario Briones R. (Chile)
4 años atrás 8 min lectura
Carlos Gajardo dice que veredicto del caso SQM contiene argumentos “delirantes” y duda de la capacidad de las juezas
por Paulina Toro (Chile)
8 meses atrás 22 min lectura
Se crea el «Registro de Hunos y Coimeros»
por piensaChile
8 segundos atrás
26 de junio de 2026
Si el gobierno crea un Registro de Vándalos e Incivilidades, pasando, una vez más, por sobre las leyes con las cuales, de manera justa o injusta, hoy se administra la justicia, es inevitable que reaccionemos y pongamos en la calle nuestra opinión.
Buscan promulgar una nueva «Ley del Embudo» y nosotros creamos el «Registro de los Hunos y coimeros»
por piensaChile
4 mins atrás
26 de junio de 2026
Y al fin llevaron al Congreso
la Ley suprema, la famosa,
la respetada, la intocable
Ley del Embudo.
La realidad del genocidio: un mensaje desde Gaza
por Pascal Lottaz y Mohammad AlTurk
1 día atrás
25 de junio de 2026
Mohammad AlTurk, un recién graduado universitario de Gaza y traductor autónomo, se une para contarnos todo sobre la vida en Gaza después de casi 3 años de genocidio contra sus amigos y su familia.
We Tripantu: El año nuevo mapuche que realza a la madre naturaleza
por piensaChile
4 días atrás
22 de junio de 2026
Una de las celebraciones más significativas para el pueblo mapuche es el We Tripantu (también llamado Wüñol Tripantu) o año nuevo mapuche, que tradicionalmente se celebra durante el solsticio de invierno equivalente al día más corto del año en el hemisferio austral entre el 21 y el 24 de junio. Se trata de un día sagrado que da inicio al retroceso del invierno y el renacer de la naturaleza: la renovación de los árboles, los brotes de las flores o el nacimiento de los nuevos animales.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.