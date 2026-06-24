Familia Menéndez: desde el genocidio selk’nam, pasando por el asesinato de Schneider, hasta su rol en la Ley de Pesca

La poderosa ramificación de los Menéndez en la economía

Hasta 1995 SIPSA Sociedad Anónima concentró las inversiones de los Lecaros Menéndez, Izquierdo Menéndez y Menéndez Ross. Ese año los Lecaros y Ross compraron la parte de los Izquierdo y luego se dividieron en partes iguales la sociedad. Luego, los Lecaros Menéndez se concentraron en Duncan Fox S.A. Allí esa rama familiar posee una fuerte parte del negocio pesquero: es propietaria de Coloso S.A., que desde 1999 es parte de Corpesca junto con el grupo Angelini. Corpesca domina absolutamente la zona norte de Chile en lo que a pesca se refiere, y sólo en cuanto a jurel tiene el 31,37% de la cuota. Además tiene el dudoso honor de ser la empresa que abrió el ciclo de investigaciones por financiamiento irregular de la política, luego de que en 2013 se revelaran sus pagos a la diputada Marta Isasi. Hoy Isasi se encuentra formalizada por el Ministerio Público, al igual que al desaforado senador Jaime Orpis (UDI), quien recibió $233 millones de Corpesca.

La sociedad Duncan Fox de los Lecaro Menéndez tiene, además, el 99% de las acciones de Alifrut S.A., empresa que en Chile comercializa las marcas Minuto Verde y La Cabaña, además de exportar congelados y berries a mercados relevantes como Estados Unidos, Japón y Europa. Este giro agrícola significa el 37,8% de sus activos totales de acuerdo a sus estados financieros. A través de Talbot Hotels, los Lecaros Menéndez manejan la representación en Chile de Holiday Inn, con presencia en Iquique, Antofagasta, Santiago (El Golf y Aeropuerto), Concepción, Temuco y Puerto Montt, a los que se suma otra sede hotelera en Buenos Aires, Argentina. Además, a través de su filial argentina Ayres manejan negocios inmobiliarios en el sector norte de Buenos Aires, Pilar, hacia donde se han extendido los barrios de la clase alta porteña. En las dos últimas décadas impulsaron el desarrollo inmobiliario de La Dehesa, con condominios como Las Pataguas. En total, el grupo Lecaros Menéndez sumó US$ 149,138,528 millones de dólares en ingresos durante el último semestre del 2015 y es el catorceavo grupo económico más grande de Chile de acuerdo al ranking UDD que considera crecimiento de patrimonio, ingresos y activos.

En cuanto a los Menéndez Ross, tienen participación en el negocio inmobiliario argentino y en la industria naviera a través de SIPSA S.A., firma que conservaron luego de la salida de sus primos en primer grado. En 2014 vendieron el 17% que mantenían en Ultrapetrol, una transnacional de transporte industrial marino, transacción que les reportó utilidades de US$ 34 millones de dólares ese año. Además, a través de su subsidiaria argentina Inversiones Los Andes forman parte del negocio inmobiliario a través de la venta de sitios urbanizados y macrolotes de terrenos a desarrolladores locales. Conocidos por su perfil hermético, los líderes de esa rama son Felipe y Ricardo Menéndez Ross.

En contraste, los menos herméticos son los Izquierdo Menéndez, cuyo hermano Roberto es conocido por sus controversiales opiniones como consejero de SONAPESCA. Sólo en el último trimestre del 2015, el patrimonio bursátil del grupo Izquierdo Menéndez sumó $ 46,997,400 millones de pesos. Están presentes en el sector pesquero a través de Alimar y Sociedad Pesquera San Antonio (SOPESA), dos de las empresas más antiguas del rubro. A través de Alimar y Foodcorp conforman Marfood, que tiene por sí sola el 18,82% de la cuota nacional de jurel.

Luego de que en julio Informe Especial revelara los pagos de la Federación de Industria Pesquera del Sur (FIPES) al diputado Iván Fuentes (DC), las indagatorias de la Fiscalía han ido ampliándose a nuevos ámbitos de la industria pesquera. Entre ellas se encuentra la agrupación a la que pertenecen las empresas de los Izquierdo Menéndez: la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES). En agosto se le solicitó la contabilidad a ocho de sus empresas.

La llamada «arista ASIPES» del caso Corpesca surgió luego de que La Tercera revelara la «marca personal» de las distintas asociaciones gremiales de las empresas pesqueras a parlamentarios en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca en 2012. En el caso de ASIPES, Luis Felipe Moncada y Francisco Mujica mencionan en sus correos a diputados como Orlando Vargas (PPD), Cristian Campos (PPD), José Miguel Ortiz (DC), Jorge Sabag (DC) y los senadores Marta Isasi (UDI) y Miodrag Marinovic (IND).

Los documentos solicitados son declaraciones de impuestos a la renta, sus rectificatorias y las boletas de honorarios correspondientes a esas aclaraciones de impuestos. En el caso de Alimar, de los Izquierdo Menéndez, rectificó sus declaraciones de 2010, 2011 y 2012. El Desconcierto consultó en ASIPES respecto a si ya se hizo efectiva la entrega de la información, pero no tuvo respuesta.

En forma paralela a la investigación del caso Corpesca, la Fiscalía Nacional Económica lleva adelante una indagación por presunta colusión y abuso de posición dominante contra Alimar, la que se encuentra en curso. En esta empresa se asoció con la noruega Mogster y juntos formaron Marfood. Con eso, su porcentaje en la cuota de pesca nacional se elevó a 22,9%, 10,4% de la noruega y 12,5% de Alimar. Además, el 1 de agosto pasado la Corte de Apelaciones de Concepción falló en contra de la misma empresa por simulación de contrato en una querella interpuesta por la Federación de Trabajadores Pesqueros (FETRAPES).

Aparte del negocio pesquero, los Izquierdo Menéndez ingresaron al sector forestal a través de Forestal y Papelera Concepción (FPC), que en 2015 cerró contrato con Unimarc de SMU (Grupo Saieh) y está presente en todos sus puntos de venta con sus marcas de papeles tissue Mi Hogar y Swann. Además, entraron en una fuerte disputa con los Matte cuando, luego de que se revelara la llamada «colusión del confort», lanzaran el papel «5 Ilusión» aludiendo irónicamente a la concertación de precios entre «La Papelera» y SCA.

En 2014 el Congreso, por una moción del diputado Gabriel Boric, solicitó cambiar el nombre de la calle José Menéndez en Punta Arenas. La iniciativa causó polémica en la ciudad austral, y no prosperó por el rechazo de los comerciantes de la calle, que temían se afectaran sus ventas. Los hermanos Julio y Diego Izquierdo Menéndez nunca fueron sentenciados por su participación en el asesinato político de un general de la República. De hecho, Diego ganó notoriedad en 2011 pero por temas deportivos: fue el corredor de más edad en la versión del Rally Dakar de ese año y los medios destacaron su amoroso apodo de «Viejito Pascuero».

A inicios de este año, Roberto Izquierdo concedió una entrevista al diario Pulso. Allí, consultado por las indagaciones de la Fiscalía Nacional Económica a sus empresas pesqueras, el nuevo patriarca de los Menéndez respondió que «¡Que hagan toda la investigación que quieran! Es imposible que haya colusión. Los pescadores artesanales son muchos y los compradores industriales también. No sé si hay un tema político aquí. No le asigno ninguna seriedad a esta cuestión. Si hay alguien que quiera revolver el gallinero, que investiguen».