[Rheinmetall 3/10] Balance financiero y estratégico de Rheinmetall

24 de junio de 2026

Tercera parte del dossier-retrato

DOSSIER-RETRATO DE RHEINMETALL Historia del grupo de 1889 a la actualidad Estructura del grupo. Balance financiero y estratégico de Rheinmetall (junio de 2026) Principales clientes. Lugar en el dispositivo ReArm Europe/Readiness 2030. Los productos ofensivos de Rheinmetall: un pequeño catálogo Todos los centros de producción. Rheinmetall e Israel Movilizaciones contra Rheinmetall Bonus

III- Balance financiero y estratégico de Rheinmetall (marzo de 2026)

Este documento presenta un panorama financiero y estratégico del grupo Rheinmetall tal como fue publicado el 11 de marzo de 2026. Se puede comprobar que el grupo ha sabido aprovechar el giro histórico de 2022 (Zeitenwende), cuando Rusia atacó Ucrania. Rheinmetall está en plena metamorfosis para convertirse en un campeón mundial de la producción de sistemas de «defensa». La empresa no solo se beneficia del aumento de los presupuestos militares; está reinventando su perímetro, invirtiendo masivamente en sus herramientas industriales y estructurándose para responder a una demanda europea sostenible. Se trata de una transformación radical de su modelo. Las perspectivas para 2026 confirman esta dinámica, a pesar de los contratiempos coyunturales de principios de año.

1. PANORÁMICA DESDE LA ZEITENWENDE (2022-2025)

Desde el histórico discurso del canciller Scholz, Rheinmetall se ha transformado en un actor central de la «defensa» europea. La facturación casi se ha duplicado entre 2022 y 2025, pasando de 6.400 millones a casi 10.000 millones de euros. La rentabilidad ha mejorado considerablemente, y la cartera de pedidos se ha disparado, alcanzando los 64.000 millones de euros a finales de 2025.

2. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS CONSOLIDADA (2022-2025)

La cifra de negocios consolidada del grupo ha crecido muy fuertemente desde 2022 y 2025, aumentando un 55% en tres años.

2022: 6.400 M€

2023: 7.200 M€ → +12,0%

2024: 7.700 M€ → +7,5%

2025: 9.900 M€ → +28,8%

3. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 2024 Y 2025

En el último ejercicio conocido, el margen operativo mejora hasta el 18,5%, a pesar de que el resultado neto se ha visto puntualmente afectado por inversiones masivas.

Resultado operativo (EBIT): de 1.478 M€ en 2024 a 1.841 M€ en 2025 → +33%

Margen operativo del grupo: del 15,2% al 18,5%

Resultado neto del grupo: de 717 M€ a 696 M€ → -3% (ligeramente a la baja debido a efectos de base y cargas excepcionales relacionadas con inversiones en 13 nuevas plantas y adquisiciones)

Dividendo por acción: de 8,10 € a 11,50 € → +42%

Cartera de pedidos en aumento del 36% entre 2024 y 2025, pasando de 46.900 M€ a 63.800 M€

Flujo de caja de 1.700 M€ a 2.300 M€.

4. RENDIMIENTO POR DIVISIÓN EN 2025

Tres divisiones históricas componen el grupo. Weapons & Ammunition es la más rentable, con un margen operativo del 29%, y Electronic Solutions es la que crece más rápido, con un incremento del 45% en su facturación.

División Vehicle Systems (vehículos blindados y logísticos):

Entregas de camiones y programas Boxer para Reino Unido y Alemania.

Cifra de negocios: 4.990 M€ → +32%

Margen operativo: 11,7%

Entregas de camiones y programas Boxer para Reino Unido y Alemania. Cifra de negocios: 4.990 M€ → +32% Margen operativo: 11,7% División Weapons and Ammunition:

Mayor margen del grupo, principales clientes Alemania, OTAN y Ucrania.

Cifra de negocios: 3.530 M€ → +27%

Margen operativo: 29,0%

Mayor margen del grupo, principales clientes Alemania, OTAN y Ucrania. Cifra de negocios: 3.530 M€ → +27% Margen operativo: 29,0% División Electronic Solutions:

Crecimiento excepcional gracias al programa TaWAN y a los sistemas de defensa aérea Skyranger y Skynex.

Cifra de negocios: 2.500 M€ → +45%

Margen operativo: 14,6%

NB. La cifra de negocios total de las divisiones incluye las ventas internas (intragrupo) entre las diferentes entidades de Rheinmetall, mientras que la cifra de negocios consolidada del grupo (9.935 M€) solo refleja las ventas a clientes externos.

5. NUEVA ESTRUCTURA DIVISIONAL EN 2026

Desde enero de 2026, la división Electronic Solutions se escinde en dos entidades: Air Defence (defensa aérea) y Digital Systems (sistemas digitales), elevando a cuatro el número de divisiones.

Y se ha creado una quinta, Naval Systems (sistemas navales), que marca la entrada de Rheinmetall en este ámbito. [ver nota aquí]

7. PERSPECTIVAS PARA 2026

Se observó una ralentización en el primer trimestre de 2026, con ingresos inferiores a las expectativas del mercado debido a retrasos en las entregas. Pero parece que fue coyuntural, ya que la dirección ha confirmado sus previsiones de crecimiento para el año, de un 40 a 45% de la cifra de negocios, que se espera alcance los 14,0 a 14,5 mil millones de euros, con un margen operativo en torno al 19%. Estas previsiones se basan en contratos importantes vinculados a los planes de inversión del gobierno alemán, con un paquete total de 377 mil millones de euros para la «defensa», de los cuales más de 88 mil millones podrían beneficiar a Rheinmetall.

8. INVERSIONES, ADQUISICIONES Y REORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Reorientación hacia la producción militar: está en curso la venta de la división civil Power Systems (componentes para motores térmicos), con un comprador identificado. El objetivo es convertirse en un grupo puro de la industria bélica.

Ampliación de la capacidad de producción: construcción o ampliación de 13 nuevas plantas en Europa, especialmente en Lituania, Letonia y Bulgaria, dedicadas a municiones y pólvora.

Capacidad de producción de proyectiles de artillería prevista: 1,5 millones de proyectiles al año para 2030.

Adquisiciones recientes: compra de Muni Berka GmbH para el almacenamiento y desmantelamiento de municiones; toma de participación mayoritaria en el especialista croata en robótica DOK-ING para drones terrestres pesados.

*Fuente: Faustotounsi