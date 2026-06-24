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24 Jun 2026

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«La verdad a la pinta de cada uno» o, los que nunca estarán en el Registro de Vándalos e Incivilidades

por piensaChile

8 horas atrás 1 min lectura

«La verdad a la pinta de cada uno» o, los que nunca estarán en el Registro de Vándalos e Incivilidades
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24 de junio de 2026

«Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia».  Como muy bien dice el «señor» abogado, en la vida real «Hay un margen de compresión, de tolerancia, no todo puede ser rígidamente aplicado». Escuchando a Julio Yung y André Rillón, estos grandes artistas nacionales, uno puede dejar de pensar en los casos de colución entre grandes empresas: Cencosud, Walmart y SMU; las cadenas de farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada o el caso del Papel Tissue y Pañales que Implicó a CMPC Tissue y Kimberly-Clark.
Felicitaciones póstumas a estos gigantes del teatro nacional.

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Etiquetas #andre rillon #corrupción #hipocresia de la burguesia #julio yung #teatro chileno
Análisis, Armamentismo, Capitalismo, Geopolítica, Imperialismo

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