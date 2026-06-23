Menores, redes sociales y Clave Única: pretextos del gobierno para un mayor control

El gobierno de Kast anunció esta semana que evalúa exigir Clave Única para acceder a redes sociales. Lo justifican como una medida para “proteger a los menores de edad”.

Pero lo que proponen no protege a nadie. Es otra cosa.

¿Qué es la Clave Única?

Es el sistema de identificación que usas para trámites del Estado: SII, Registro Civil, AFP. Está vinculada directamente a tu RUT y tu identidad legal.

Usarla para entrar a redes sociales significa que cada cuenta que abras, cada comunidad a la que pertenezcas, cada cosa que publiques, quedaría vinculada a tu nombre real en una base de datos. Sin anonimato. Sin seudónimos. El Estado —y las plataformas privadas— sabrían exactamente quién eres y qué dices.

Esto no es solo para niños. Es para todos.

Aquí está la trampa que nadie está explicando claramente: no existe forma de verificar que alguien es menor de edad sin verificar la identidad de todo el mundo. Para saber quién tiene menos de 18 años, el sistema tiene que saber quién tiene más. No hay forma técnica de rodear eso.

Lo que se presenta como una medida para niños es, en la práctica, un sistema de identificación obligatoria para toda la población.

¿A quién afecta esto?

A todos, pero especialmente a quienes más necesitan protección:

— Personas que denuncian violencia, abuso o acoso desde el anonimato por su propia seguridad. Muchos testimonios y denuncias solo existen porque hay confidencialidad. Eso desaparecería.

— Defensores del territorio y el medioambiente, que ya hoy enfrentan amenazas y criminalización

— Activistas, disidentes políticos, cualquiera que piense distinto al oficialismo

— Migrantes y personas en situaciones vulnerables frente al Estado

— Cualquier persona que participe en espacios espirituales, comunitarios o de salud alternativa que prefiere mantener su privacidad

— Y en términos más amplios: todas las personas que usan las redes para organizarse, articularse y comunicarse. Hoy las redes son infraestructura social real. Vincular esa infraestructura a la identidad estatal cambia radicalmente la naturaleza de lo que podemos hacer en ellas.

Las preguntas que nadie está respondiendo

La Clave Única es un instrumento estatal, creado para servicios públicos. ¿Con qué legitimidad se usaría para acceder a empresas privadas y extranjeras como Meta, TikTok o X?

Si hay comunicación entre el Estado y estas plataformas para verificar identidades, ¿quién controla esos datos? ¿Qué acuerdos se firman? ¿Quién fiscaliza? ¿Qué garantía tenemos de que esa información no termina en manos de terceros, dentro o fuera de Chile?

¿Cómo protege esto a los menores, si cualquier adolescente puede usar la Clave Única de un adulto de su familia?

Y hay una contradicción legal importante: el 1 de diciembre de 2026 entra en vigencia en Chile la Ley 21.719, la nueva ley de protección de datos personales — el cambio regulatorio más importante en materia digital en 27 años. El gobierno está proponiendo una medida que podría estar en tensión directa con su propia nueva ley.

Lo que no te están diciendo

La ministra Wulf declaró que el principio es “verificar edad, no identidad”. Pero la Clave Única es identidad. No existe forma de usarla sin revelar quién eres.

Tampoco es menor que en mayo pasado una alerta por filtración de Clave Única encendió las alarmas en el país — y aunque resultó ser una falsa alarma, dejó al descubierto vulnerabilidades reales del sistema. Ese mismo sistema fragilizado es el que ahora se propone como puerta de entrada a la vida digital de toda la población.

¿Qué pasó en otros países?

Para quienes quieran el contexto más amplio: esta medida no ocurre en el vacío. El gobierno de Kast sostuvo una reunión con Peter Thiel —cofundador de Palantir, empresa especializada en vigilancia masiva de datos— que se filtró y que el gobierno se negó a transparentar.

En Argentina, el proyecto de “gemelo digital” impulsado con tecnología de Palantir ya genera alarma entre expertos en soberanía digital: las leyes estadounidenses permiten que empresas de ese país accedan a datos que manejan en el extranjero, independientemente de dónde estén almacenados.

La pregunta sobre quién controla los datos de los chilenos no es paranoia. Es una pregunta de gobernabilidad nacional.

Una señal que no debería ignorarse

Para quienes quieran el contexto más amplio: esta medida no ocurre en el vacío. El gobierno de Kast sostuvo una reunión con Peter Thiel —cofundador de Palantir, empresa especializada en vigilancia masiva de datos— que se filtró y que el gobierno se negó a transparentar. En Argentina, el proyecto de «gemelo digital» impulsado con tecnología de Palantir ya genera alarma entre expertos en soberanía digital: las leyes estadounidenses permiten que empresas de ese país accedan a datos que manejan en el extranjero, independientemente de dónde estén almacenados. La pregunta sobre quién controla los datos de los chilenos no es paranoia. Es una pregunta de gobernabilidad nacional.

¿Por qué importa actuar ahora?

Porque la medida está en evaluación. Todavía no es ley. Este es exactamente el momento en que el pronunciamiento ciudadano puede detenerla, antes de que entre en la maquinaria legislativa y sea mucho más difícil revertirla.

Reenvía este texto. Habla de esto. No dejes que pase desapercibido.

https://www.latercera.com/politica/noticia/gobierno-evalua-que-acceso-a-redes-sociales-sea-con-clave-unica-para-restringir-acceso-a-menores-de-edad/

*Fuente: LaTercera