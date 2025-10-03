Colaborar o marcharse: el cruel ultimátum de Israel a las organizaciones humanitarias en Gaza

03 de octubre de 2025

Artículo publicado originalmente el 24 de septiembre de 2025.

Con el pretexto de la reinscripción, Israel pretende obligar a todas las ONG internacionales a cumplir con el modelo GHF, convirtiendo la ayuda en un vehículo para la limpieza étnica.

En marzo, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel puso en marcha un proceso de reinscripción de seis meses de duración para todas las organizaciones humanitarias que operan en los territorios palestinos ocupados. El proceso, cuyo plazo se ha ampliado hasta finales de año, puede parecer trivial, pero en realidad supone una amenaza existencial para las actividades de decenas de grupos de ayuda internacional, muchos de los cuales llevan décadas trabajando para mejorar la vida de los palestinos bajo la ocupación israelí.

Como condición para la renovación del registro, Israel exige que estas organizaciones proporcionen una lista de todos sus empleados, incluidos los palestinos. Cualquier grupo que se considere que promueve «actividades deslegitimadoras» contra Israel, o que se descubra que emplea a alguien que haya pedido públicamente el boicot a Israel en los últimos siete años, podría perder su autorización para trabajar en los territorios ocupados. Las normas implican que los trabajadores señalados por un comité interministerial deben ser despedidos sumariamente para que sus organizaciones puedan seguir operando.

Los grupos de ayuda saben que proporcionar a Israel una lista de sus empleados palestinos podría exponerlos a un mayor riesgo de vigilancia, presión y represalias, especialmente en Gaza. Pero negarse a hacerlo y optar por proteger la privacidad y la seguridad de sus empleados pondría en peligro su capacidad para seguir prestando servicios esenciales a los palestinos de Gaza y Cisjordania. Este dilema ha profundizado las divisiones existentes dentro de la comunidad humanitaria —en consonancia con las políticas de divide y vencerás que Israel lleva aplicando desde hace tiempo— y ha dejado a las organizaciones de ayuda humanitaria temiendo por el futuro de su trabajo.

Aunque Israel parece preferir mantener la presencia de algunas organizaciones humanitarias en Gaza por motivos de legitimidad internacional, el objetivo del proceso de reinscripción es expulsar a la mayoría de los grupos de ayuda y cooptar a los que quedan en el programa del Fondo Humanitario de Gaza (GHF), que desde mayo tiene casi el monopolio de la distribución de la ayuda en la Franja, con consecuencias extremadamente mortíferas. Con ello, Israel pretende acelerar la disolución del modelo de asistencia humanitaria basado en las necesidades en Gaza, sustituyéndolo por otro que instrumentaliza los flujos de ayuda de manera que se ajusten a la agenda más amplia del Gobierno de limpieza étnica.

Sobre el terreno, esta dinámica es muy evidente. El hecho de que solo haya cuatro centros de distribución de ayuda del GHF activos en Gaza, y que ninguno de ellos se encuentre en el norte de la Franja, donde Israel está desplazando por la fuerza a la población de forma masiva, subraya su función como vehículo para la ingeniería demográfica. En la misma línea, aunque Israel finalmente accedió a permitir la entrada de un número limitado de tiendas de campaña en Gaza el mes pasado, estas solo pudieron entrar por el puesto de control sur de Kerem Shalom/Karem Abu Salem y estaban destinadas exclusivamente a quienes habían huido de la ciudad de Gaza, en el norte.

Una guerra de desgaste en materia de relaciones públicas

Israel lleva mucho tiempo tratando de restringir las actividades de las organizaciones humanitarias internacionales que operan en los territorios ocupados. Pero su intensificada cruzada contra la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) y su mandato de 75 años de proporcionar el apoyo tan necesario a los refugiados palestinos supuso una escalada sustancial. En enero de 2024, Israel acusó al personal de la organización de participar en los ataques del 7 de octubre, lo que provocó que varios países donantes suspendieran su apoyo financiero. Nueve meses después, la Knesset aprobó una ley que calificaba a la UNRWA de organización terrorista y le prohibía cualquier contacto con el Gobierno israelí, lo que esencialmente imposibilitaba su labor en Gaza y Cisjordania.

Con esta nueva estrategia, Israel ya no se limita a restringir las operaciones de los grupos que prestan ayuda, denuncian las violaciones del derecho internacional por parte de Israel y se niegan a ser cooptados, sino que pretende expulsarlos, una iniciativa que se ve facilitada por la indiferencia de la comunidad internacional. Comenzando por la UNRWA y continuando con otras agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI), Israel está llevando a cabo una intensa campaña de deslegitimación que tiene como objetivo pintarlos a todos como ineficaces en el mejor de los casos y cómplices del terrorismo en el peor, a menos que se sometan al plan del GHF.

En esta guerra por la narrativa, Israel tiene dos ventajas claras. En primer lugar, sus portavoces formales e informales tienen más recursos, más alcance y mejores conexiones con los medios de comunicación internacionales que los portavoces de la ONU o de las ONGI, lo que les permite difundir su mensaje con más fuerza y en más ámbitos que las organizaciones humanitarias, que cuentan con pocos defensores en estas batallas. En segundo lugar, Israel puede atacar y desacreditar a sus adversarios a su antojo, mientras que los grupos de ayuda humanitaria se ven limitados en sus críticas a Israel, ya que siguen dependiendo de su aprobación para trabajar en Gaza y Cisjordania.

Estas tensiones se intensificaron después de que Israel prohibiera la entrada de toda ayuda a Gaza en marzo de 2025, y aún más tras la introducción del mecanismo GHF en mayo. Desde entonces, Israel ha estado tratando de maniobrar para que las ONG internacionales acepten al GHF como una organización humanitaria asociada legítima. El resultado, en esencia, es una guerra de desgaste en materia de relaciones públicas. Israel cree que puede aguantar más que las ONG internacionales y intimidarlas para que acepten el GHF, mientras que las organizaciones creen que el mecanismo del GHF es una medida temporal que acabará colapsando y dará lugar a la reanudación del sistema de ayuda anterior.

Hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias, varios trabajadores de ONGI dijeron a la revista +972 Magazine que creen que están perdiendo la guerra de relaciones públicas, a pesar de la prensa altamente negativa que ha recibido el GHF. «No creo que estemos logrando contrarrestar la nueva narrativa del GHF», explicó uno de ellos. «Es como si no hubiera hechos sobre el terreno y todo el mundo hablara basándose en opiniones».

En esta guerra narrativa, el GHF busca apoyo donde puede; por ejemplo, ha estado destacando su trabajo con la cuestionable Samaritan’s Purse, una organización misionera estadounidense con un historial de mensajes antimusulmanes. El GHF también presumió recientemente de contar con el apoyo de «200 ONG y grupos religiosos», aunque no nombró a ninguno de ellos.

Mientras tanto, los grupos de ayuda que transgreden las reglas no escritas sufren duras represalias. La ONG Rahma se mostró abierta a una colaboración limitada con la GHF: tras obtener los permisos para introducir 4000 paquetes de alimentos en Gaza, que no podía llevar ella misma, Rahma entregó la ayuda a la GHF. Según Rahma, en lugar de limitarse a distribuir la ayuda según lo acordado, la GHF difundió fotos en las que se la veía repartiendo paquetes con el logotipo de Rahma, lo que aumentó las sospechas entre otras ONG internacionales que consideraban que Rahma había incumplido lo acordado. Rahma protestó públicamente contra la GHF y, unas semanas más tarde, Israel revocó su permiso para realizar labores humanitarias.

La sorprendente exclusión de Rahma de la lista envió un mensaje a otras ONG internacionales sobre lo que Israel les permite y no les permite hacer. Otras represalias se han dirigido contra personas concretas: poco después de acusar públicamente a Israel de generar «condiciones propicias para matar» en los centros de ayuda de Gaza, el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en los territorios palestinos ocupados, Jonathan Whittall, descubrió que Israel no le renovaría el visado, lo que le obligó a abandonar su puesto.

Aislar, eliminar, cooptar

Tras nueve meses de entrevistas con trabajadores humanitarios que operan en Gaza, está claro que su discurso ha cambiado considerablemente. Si al principio los trabajadores humanitarios se mostraban reacios a reconocer el trato diferencial por parte del COGAT —la unidad israelí que supervisa la coordinación logística de las misiones humanitarias en Gaza—, hoy en día ese trato se discute abiertamente.

Algunas organizaciones siguen esperando que las relaciones personales que han logrado cultivar con funcionarios israelíes del COGAT o de otros organismos les permitan continuar operando en los territorios ocupados. Otros grupos consideran que estas relaciones socavan la neutralidad de la labor humanitaria y crean un clima general de desconfianza. Como señaló un trabajador humanitario: «Según lo que nos cuentan algunas de estas organizaciones, cuanto más cómplices se vuelven, más favores obtienen».

Israel ha dominado el arte de erosionar gradualmente las normas humanitarias: primero, mediante una medida inicial que genera cierta protesta pública, y luego, lanzando una ofensiva mucho más amplia que incluso las voces críticas están demasiado agotadas para notar. Israel ya había designado a seis destacadas organizaciones palestinas de derechos humanos como organizaciones terroristas en 2021, sin que ello suscitara apenas reacciones internacionales. La guerra de Gaza sirvió de pretexto para ampliar este ataque también a las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria.

«Siempre lanzan globos sonda, por lo que ya hemos tenido globos sonda de esta baja en el registro», declaró a +972 un trabajador humanitario que pidió permanecer en el anonimato. «Lo que ocurrió en octubre de 2024 [cuando Israel prohibió a seis ONG médicas entrar en Gaza] es un ejemplo de ello. Lo que está ocurriendo ahora con Rahma es un globo sonda más grande, y no veo la indignación internacional.

«Lo que le hicieron a la UNRWA es lo que le van a hacer a otras organizaciones: deslegitimarlas, darles de baja, expulsar a los internacionales y negarse a desconflictualizar [es decir, garantizar que no serán blanco de ataques] las rutas, los espacios de oficinas y las clínicas, lo que esencialmente las convierte en organizaciones que ya no merecen protección», continuó el trabajador humanitario. «Lo que me preocupa especialmente es que no empezaron con grupos más pequeños, sino con la UNRWA. No fue una casualidad; es instructivo y va a tener un efecto dominó en otros lugares».

Las ONG internacionales siguen teniendo la opción de recurrir a los tribunales israelíes si se les revoca el registro. Pero en las circunstancias actuales, es muy improbable que el Tribunal Supremo revoque una decisión del Ministerio de la Diáspora.

Uno de los entrevistados cree que es poco probable que Israel prohíba todas las organizaciones humanitarias de un solo golpe, sino que las aislará y eliminará una por una, lejos de la mirada pública. Las que queden, continuó el trabajador humanitario, serán intimidadas para que acepten un papel dentro del plan del GHF.

«Israel no quiere aquí a los internacionales, ahí es donde comienza la política», explicó otro trabajador humanitario. «[Eso era así] incluso antes del 7 de octubre, pero ahora han encontrado una oportunidad para acelerarlo. Excepto los periodistas palestinos, los trabajadores humanitarios han sido los únicos que han informado y supervisado las violaciones [sobre el terreno] y las han denunciado. Hemos puesto en evidencia su narrativa. Y Israel ya no quiere eso».

Sin embargo, el trabajador humanitario admitió que cada vez hay más sensación de que están librando una batalla perdida. «A veces parece que [las ONG internacionales] deberíamos hacer las maletas y marcharnos. No estamos salvando vidas como deberíamos, no estamos protegiendo a los palestinos como nos comprometimos a hacer y nos hemos quedado demasiado callados. Somos incapaces de cumplir con nuestro imperativo humanitario. Básicamente, hemos sobrepasado nuestros límites. La única forma en que podemos operar es dentro de los campamentos que Israel está instalando. Y en Cisjordania, no podemos acceder a las comunidades más vulnerables.

«Así que el dilema es claro. Si no podemos actuar como una presencia protectora y cumplir con la agenda de localización a la que nos comprometimos —empoderar a los socios palestinos, defenderlos y garantizar que puedan dirigir nuestras operaciones—, deberíamos simplemente recoger nuestras cosas y marcharnos. Y si nos quedamos, debemos actuar con valentía e integridad, no solo administrar la ayuda en espacios cada vez más reducidos».

Este dilema para los trabajadores humanitarios tiene repercusiones mucho más allá de Gaza. Cuando los poderosos ignoran, tergiversan y rompen las reglas del orden internacional, están desmantelando todo un sistema construido sobre los cimientos de la ONU, las normas internacionales de larga data y un sistema de justicia internacional representado por la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Como concluyó uno de los entrevistados: «Gaza es un hilo: si se tira de él, se desmoronarán todos estos sistemas».

