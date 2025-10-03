Israel secuestra la Flotilla hacia Gaza: ¿y ahora qué?

03 de octubre de 2025

En el episodio de hoy, 02/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz analizan la interceptación por parte del Estado de Israel de los barcos que formaban parte de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. ¿Qué pasa con la tripulación? ¿Hasta donde llegará la impunidad del Estado de Israel? ¿Cómo responderán los gobiernos de los países cuyos ciudadanos están siendo secuestrados?

Con la participación de la periodista y escritora mexicana, Laura Sánchez Ley.