El colapso de Occidente político

24 de junio de 2026

Alex Krainer es analista de mercados, autor y exgestor de fondos de cobertura. Krainer analiza cómo Estados Unidos no tiene una vía ni hacia una victoria militar ni hacia un acuerdo negociado que preserve su posición hegemónica en la región.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

La iniciativa del parlamentario Rupert Lowe, a la que alude Alex Krainer, la publicamos más abajo y vemos que hay muchas similitudes con el tratamiento que le dan muchos de los políticos chilenos. Es curioso ver estas similitudes, a pesar de todas las diferencias que existen entre Chile y el Reino Unido. La mano que mueve los hilos, al parecer, es la misma. Lea y decida usted.

Aquí va la traducción hecha por piensaChile con apoyo de software:

Moción de primera hora (EDM) n.º 380: presentada el 16 de junio de 2026

Presentada en la sesión 2026-27.

Esta moción ha sido firmada por 7 diputados. Aún no se han presentado enmiendas.

Que esta Cámara tome nota de la publicación del informe independiente de la Investigación sobre las Pandillas de Violación, creada para examinar la explotación sexual organizada de menores en todo el Reino Unido; rinda homenaje a los sobrevivientes, los denunciantes, los padres, los activistas y los profesionales que prestaron testimonio; expresa su profunda preocupación ante los testimonios que detallan décadas de violaciones, trata de personas, violencia, asesinatos y abusos, junto con los repetidos fallos de las fuerzas policiales, las autoridades locales, los servicios sociales, los organismos de salud y los sucesivos gobiernos a la hora de proteger a los niños vulnerables; toma nota además de las conclusiones de la investigación respecto a la magnitud de la explotación sexual organizada de menores y la renuencia institucional a abordar sus causas y características; considera que muchas víctimas fueron defraudadas no solo por sus agresores, sino también por las mismas instituciones encargadas de su protección; insta al Gobierno de Su Majestad a que aborde formalmente las conclusiones y recomendaciones de la investigación, a que presente una respuesta escrita completa al Parlamento, a que publique un calendario de medidas y a que especifique qué recomendaciones tiene la intención de implementar; e insta al Gobierno a que demuestre que ninguna consideración de sensibilidad política, relaciones comunitarias o temor a ofender volverá a tener prioridad sobre la protección de los niños.

Esta es la traducción del Informe a que se refiere el parlamentario Rupert Lowes, y que los grandes medios de información se niegan a hacerlo:

19 de junio de 2026

El informe de Restore Britain Informe sobre la investigación de las pandillas de violadores, presentado el martes (16 de junio de 2026), destaca las fallas institucionales a la hora de responder de manera significativa y brindar apoyo a las sobrevivientes de violaciones y abusos sexuales cometidos por grupos. Este informe afirma que la «causa fundamental» de esta forma particular de violencia y abuso sexual es la «inmigración». El informe se centra en los delitos cometidos en grupo por hombres musulmanes paquistaníes.

En primer lugar, deseamos elogiar el valor de las sobrevivientes que compartieron sus horribles experiencias en su esfuerzo por buscar justicia. En Rape Crisis England & Wales, creemos que cualquier debate sobre la violencia sexual debe centrarse en las víctimas y las sobrevivientes, asegurando que sus experiencias sean tratadas con dignidad, precisión y cuidado.

La misoginia y la cultura de la violación

Las sobrevivientes de violación infantil, abuso sexual y explotación (CRaSA) denuncian que sus experiencias traumáticas son menospreciadas, y que se les culpa, se les criminaliza o se les presenta como cómplices de alguna manera en su propia victimización, con una frecuencia tan alarmante que muchas nunca vuelven a revelar lo sucedido. Cuando deciden dar un paso al frente, es de suma importancia que sean escuchadas, creídas y apoyadas por personas en quienes puedan confiar, y que no distorsionen ni oculten aún más la verdad.

Hombres de todas las culturas y religiones se organizan, cooperan y comparten recursos para abusar sexualmente de mujeres y niñas. Esto ocurre en hogares de acogida, hogares infantiles, ejércitos, prácticamente todas las religiones organizadas y un gran número de comunidades en línea. La característica más evidente de los abusadores no es la raza, la religión ni la clase social, sino el género. Si bien el informe de la investigación sobre las pandillas de violadores es reciente, el fenómeno de que los hombres se comporten de esta manera no lo es.

Quienes permitieron que los agresores salieran impunes también formaban parte, sin excepción, de instituciones que se sabe que luchan contra la misoginia, el racismo, los prejuicios y las suposiciones sobre los niños bajo cuidado institucional o de entornos desfavorecidos. Una vez más, esto requiere mucha más atención e investigación para comprender cómo y por qué quienes podrían haber intervenido para proteger a las mujeres y las niñas no lo hicieron.

Señalar la realidad del patriarcado y la cultura de la violación en términos más amplios no significa que las identidades entrecruzadas de quienes coaccionaron, torturaron y violaron a niñas en Oldham, Rotherham, Rochester o en cualquier otro lugar no sean importantes. Por el contrario, las mujeres que sobrevivieron tienen claro que sí lo son, y apoyamos sus peticiones de una investigación completa y transparente sobre sus experiencias y las fallas de protección asociadas.

Fallos políticos y enmarcamiento político

La falta de liderazgo en este tema ha permitido que estos delitos tan graves se conviertan en un juego político y ha creado un espacio para que se publiquen informes como este. Los sucesivos gobiernos y las instituciones responsables de proteger a las niñas —escuelas, médicos de cabecera, servicios sociales, policía y más— han fracasado en su labor de hacer frente a las pandillas de captación. Aplaudimos los importantes esfuerzos de la Operación Beaconport, liderada por la policía, que está revisando y reabriendo casos de este tipo que se cerraron por error; sin embargo, tenemos claro que aún queda mucho por hacer para prevenir esta forma de violación sistemática de menores.

No obstante, resulta contraproducente e irresponsable atribuir la perpetración de la violencia y el abuso sexuales exclusivamente a razas, etnias o religiones específicas. Las soluciones para combatir la violación, el abuso sexual y la explotación residen en esfuerzos coordinados tanto dentro como entre la amplia diversidad de comunidades y contextos que conviven en el Reino Unido. Enmarcar el tema exclusivamente en términos de inmigración socava las respuestas coordinadas y basadas en la comunidad para combatir la misoginia y la cultura de la violación. Dicho enfoque también lleva a la gente a creer que algunos son seguros y otros son peligrosos, cuando en realidad los hechos y los riesgos de la violencia y el abuso sexuales existen en todas las culturas, comunidades y contextos.

La necesidad de mejores datos

Los datos policiales sobre origen étnico y religión son escasos y no lo suficientemente sólidos como para poder sacar conclusiones sobre quién es más propenso a hacer qué a quién, y en qué circunstancias. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que las principales investigaciones públicas, inspecciones y análisis de datos han revelado de manera consistente que los autores de la explotación sexual infantil en grupo provienen de una amplia gama de orígenes raciales y étnicos.

Un informe de 2023 de la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad concluyó que la mayoría de los infractores en los casos que revisaron eran blancos; los datos del Consejo Nacional de Jefes de Policía mostraron que, en los casos en los que se conocía el origen étnico, el 70 % de los sospechosos de pertenecer a pandillas de captación de menores en 2023, y el 63 % en los primeros nueve meses de 2024, eran blancos. Además, la revisión realizada en 2020 por el Ministerio del Interior sobre la explotación sexual infantil en grupo concluyó que no había pruebas suficientes para respaldar las afirmaciones de que algún grupo étnico en particular fuera desproporcionadamente responsable a nivel nacional.

Al señalar que necesitamos mejores datos, no pretendemos minimizar las experiencias de aquellas personas que han sufrido a manos de hombres musulmanes paquistaníes. Toda violencia sexual es inaceptable y reprensible, sin importar las circunstancias o quién la haya perpetrado. Lo que sufrieron las sobrevivientes en estos casos merece justicia y respuestas.

Instamos a los responsables políticos y a los comentaristas a centrarse en lo que se ha demostrado que marca la diferencia para la abrumadora mayoría de las sobrevivientes: servicios especializados, con recursos suficientes y de calidad garantizada; medidas de protección sólidas y profesionales bien respaldados con cargas de trabajo razonables; intervención temprana; mejores respuestas del sistema de justicia penal; y un sistema educativo que combata las actitudes nocivas. Las sobrevivientes no merecen menos que eso.

Si se ha visto afectado por la violencia y el abuso sexuales, contamos con mucha información y apoyo que podrían serle de ayuda: Obtenga ayuda tras una violación o agresión sexual | Rape Crisis England & Wales.

No está solo. Llame a nuestra línea de apoyo gratuita, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 0808 500 2222 o chatee en línea en 247sexualabusesupport.org.uk.