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25 Jun 2026

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Colombia: Iván Cepeda acepta el resultado en favor de Abelardo de la Espriella

por Magenta Radio (Colombia)

9 mins atrás 1 min lectura

Colombia: Iván Cepeda acepta el resultado en favor de Abelardo de la Espriella
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25 de junio de 2026

El candidato presidencial Iván Cepeda reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella tras conocerse los resultados electorales. Sin embargo, aseguró que existieron graves irregularidades durante el proceso, incluyendo denuncias sobre compra de votos e intervención política desde el exterior.

Durante su declaración, Cepeda señaló al presidente estadounidense Donald Trump por su respaldo al candidato ganador y afirmó que ejercerá una oposición firme frente a cualquier intento de desmontar las reformas sociales alcanzadas en los últimos años.

 

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Etiquetas #candidato a presidente 2026 #declaracion #ivan cepeda #reconoce derrota
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