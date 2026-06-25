La realidad del genocidio: un mensaje desde Gaza
por Pascal Lottaz y Mohammad AlTurk
56 mins atrás 1 min lectura
25 de junio de 2026
Mohammad AlTurk, un recién graduado universitario de Gaza y traductor autónomo, se une para contarnos todo sobre la vida en Gaza después de casi 3 años de genocidio contra sus amigos y su familia. Describe su universidad bombardeada, los amigos que ha perdido, la supervivencia diaria, el regreso a un falso alto el fuego y por qué cree que el sionismo y el apoyo externo son las raíces de la violencia. También habla sobre la reconstrucción de Gaza, la presión mediática y por qué piensa que el mundo está empezando a cambiar.
Timestamps:
00:00:00 Introducción y contexto de Gaza
00:01:32 Universidad bombardeada y estudios continuados en línea
00:04:04 Vida en Gaza, pérdidas y supervivencia diaria
00:10:48 Número de muertos, alto el fuego y cambios políticos
00:16:09 Qué significa realmente el alto el fuego
00:19:13 Destrucción de viviendas y comportamiento israelí
00:20:52 El futuro de Gaza y quién tiene la culpa
00:23:44 Irán, resistencia y división suní-chií
00:25:50 Solución de dos Estados, Israel e historia
00:29:21 Colonialismo, Palestina y orden mundial
00:33:33 Reconstrucción de Gaza y ruptura de la propaganda
00:37:19 Boicots, presión y poder mediático
00:38:51 Más historias de Gaza y sionismo vs judaísmo
00:45:25 Esperanzas finales y cómo seguir a Mohamad
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