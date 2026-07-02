[Rheinmetall 6/10] Todos los sitios de producción de Rheinmetall

02 de julio de 2026

Sexta parte de nuestro dossier-retrato: una empresa tentacular

Français – Español – Deutsch – English – Italiano

VI – Todos los sitios de producción de Rheinmetall

Con casi 40.000 empleados y unos 160 sitios registrados en más de 30 países, Rheinmetall se ha consolidado como uno de los pilares mundiales de la economía de guerra. Esta sexta entrega del dossier cartografía la huella industrial del grupo de origen alemán, hoy en parte propiedad de esos “vaterlandslosen Gesellen” [compinches apátridas] que son los tiburones de las finanzas (BlackRock & Co.): fábricas de municiones, blindados, electrónica de defensa, empresas conjuntas y sitios en reconversión. Desde Alemania hasta España, desde Ucrania hasta Sudáfrica, las numerosas implantaciones del grupo ilustran la rápida expansión de un imperio militar-industrial en el corazón del rearme europeo.

Este documento pone de relieve el reenfoque estratégico de la empresa en el armamento en 2026, materializado por la venta de su división automovilística civil (Pierburg) al fondo de inversión AEQUITA. También hace balance de las consecuencias sociales de esta transición para los empleados de los sitios afectados, antes de mencionar las movilizaciones y protestas ciudadanas, particularmente activas en Berlín contra la reconversión de la fábrica de Wedding en un sitio de producción de municiones. (Volveremos a ello en la 9ª sección del dossier)

1. ALEMANIA (corazón industrial e I+D)

• Ubicación: Unterlüß (Baja Sajonia); Empleados aprox.: ~2.500 a 3.000; Tipo de producción / Actividad: Mayor sitio de municiones de Europa. Producción de obuses para tanques (120 mm), munición de artillería (155 mm), calibres medios (35 mm), pólvora propulsora. Nueva planta Werk Niedersachsen en construcción para duplicar la capacidad.

• Ubicación: Kassel (Hesse); Empleados aprox.: ~1.500 a 2.000; Tipo de producción / Actividad: Centro de excelencia de vehículos blindados sobre ruedas. Integración final del Boxer, logística.

• Ubicación: Düsseldorf (Renania del Norte-Westfalia); Empleados aprox.: ~3.000; Tipo de producción / Actividad: Sede social, I+D central, administración, ventas.

• Ubicación: Hamburgo; Empleados aprox.: ~500 a 800; Tipo de producción / Actividad: Optrónica, sensores, láseres de alta energía, sistemas de dirección de tiro naval.

• Ubicación: Bremen; Empleados aprox.: ~500; Tipo de producción / Actividad: Electrónica de defensa, sistemas de protección activa (ADS), componentes para la digitalización.

• Ubicación: Neuss (Renania del Norte-Westfalia); Empleados aprox.: ~600 a 800; Tipo de producción / Actividad: Logística internacional, repuestos militares y civiles, centro de servicio.

• Ubicación: Oberndorf (Baden-Wurtemberg); Empleados aprox.: ~200; Tipo de producción / Actividad: I+D en armas de pequeño y medio calibre (herencia Mauser).

• Ubicación: Berlín (sede de la división Vehicle Systems Europe); Empleados aprox.: ~300; Tipo de producción / Actividad: Ingeniería, gestión de programas de blindados.

• Ubicación: Rockensüßra (Turingia); Empleados aprox.: ~150; Tipo de producción / Actividad: Componentes y ensayos pirotécnicos, propelentes sólidos.

Nota: Los sitios civiles de Power Systems (Neckarsulm, Berlín, etc.) están en proceso de cesión parcial y no se enumeran aquí. Véase al final del artículo.

2. EUROPA (fuera de Alemania, Estado español y Ucrania) – filiales y empresas conjuntas (JV)

• País: Reino Unido; Ubicación: Telford; Entidad: RBSL (JV 55% Rheinmetall / 45% BAE Systems); Empleados aprox.: ~500 a 600; Tipo de producción: Integración de los Boxer británicos (MIV), modernización de los tanques Challenger 3.

• País: Hungría; Ubicación: Zalaegerszeg; Entidad: Rheinmetall Hungary (JV con el Estado húngaro); Empleados aprox.: ~300 a 400 (en aumento); Tipo de producción: Producción y montaje del blindado sobre orugas Lynx KF41 para las fuerzas húngaras.

• País: Italia; Ubicación: La Spezia / Domusnovas; Entidad: RWM Italia (filial 100%); Empleados aprox.: ~300 a 400; Tipo de producción: Producción de bombas de aviación (Mk 82/83/84), obuses de artillería y mortero, cuerpos de obús.

• País: Austria; Ubicación: Viena; Entidad: Rheinmetall MAN Military Vehicles (JV con MAN); Empleados aprox.: ~200 a 300; Tipo de producción: Camiones logísticos militares de alta movilidad (HX, SX).

• País: Suecia; Ubicación: Akers Styckebruk; Entidad: Rheinmetall Nordic; Empleados aprox.: ~50 a 100; Tipo de producción: Componentes fundidos para obuses, cuerpos de obús.

• País: Países Bajos; Ubicación: Ede; Entidad: Rheinmetall Defence Nederland; Empleados aprox.: ~150 a 200; Tipo de producción: Montaje de sistemas de defensa aérea de corto alcance (Skyranger), integración electrónica.

3. Estado español

Rheinmetall compró Expal Systems en 2023. La compra se realizó en varias etapas, motivada por un contexto de alta demanda de municiones.

¿CUÁNDO?

Noviembre de 2022: Firma del contrato de compra con MaxamCorp, vendedor de Expal. 1 de agosto de 2023: Finalización oficial de la transacción tras las aprobaciones regulatorias.

¿CÓMO?

Precio: Aproximadamente 1.200 millones de euros sobre la base del valor de la empresa. Integración: Expal Systems se convirtió en Rheinmetall Expal Munitions, S.A.U., filial al 100%. Los 7 sitios en España y EE.UU. se conservaron.

¿POR QUÉ?

Capacidad de producción: Acceso rápido a capacidades de producción adicionales, cruciales ante la alta demanda (especialmente para Ucrania) y los cuellos de botella en Europa.

Ampliación de la cartera: Complementariedad de productos, especialmente en artillería, munición de mortero, detonadores y sistemas de propulsión para cohetes.

Estrategia industrial: Reforzar su posición como proveedor clave para la OTAN, asegurar su cadena de suministro y adquirir una base estratégica en España.

Las plantillas totales y por fábrica han evolucionado desde la compra, con un crecimiento significativo. En el momento de la compra, Expal Systems empleaba a 789 personas en España y EE.UU. En 2026, Rheinmetall Expal emplea a 2.500 personas en España. La fábrica de Trubia ha experimentado un crecimiento fulgurante, pasando de 30 empleados en 2021 a 420 en 2026. El sitio de Murcia empleaba a 427 personas en 2025.

4. UCRANIA (mantenimiento y luego producción)

• Ubicación: Ucrania (sitio no divulgado con precisión); Entidad: Rheinmetall Ukrainian Defence Industry LLC (JV 51% Rheinmetall / 49% Ukroboronprom); Empleados aprox.: ~100 a 200 (inicio); Tipo de producción: Mantenimiento y reparación de vehículos blindados (Leopard, Marder). Fase 2: producción local de Lynx y munición de 155 mm.

5. RESTO DEL MUNDO

• País: Australia; Ubicación: Ipswich (Queensland); Entidad: Rheinmetall Defence Australia; Empleados aprox.: ~500 a 700; Tipo de producción: Centro de excelencia para el programa LAND 400. Montaje e integración del Boxer CRV para el ejército australiano.

• País: USA; Ubicación: Sterling Heights (Michigan), Biddeford (Maine), Windham (Maine); Entidad: American Rheinmetall (filiales estadounidenses); Empleados aprox.: ~1.500 en total; Tipo de producción: Sterling Heights: competición de vehículos del Ejército de EE.UU. (OMFV), ingeniería de blindados. Maine: fábricas de municiones (obuses de 40 mm, cartuchos de calibre medio). Texarkana, Texas: taller especializado en servicios de desmantelamiento y tratamiento de municiones. 29 trabajadores.

• País: Sudáfrica; Ubicación: Pretoria, Boksburg; Entidad: Rheinmetall Denel Munition (JV 51% Rheinmetall / 49% Denel); Empleados aprox.: ~800 a 1.200; Tipo de producción: Líder mundial en municiones de calibre medio y grande, explosivos, morteros. Importante para la seguridad de suministro fuera de la OTAN.

• País: Argelia; Ubicación: Argel; Entidad: Rheinmetall-Argelia (JV local); Empleados aprox.: ~100 a 200; Tipo de producción: Montaje de vehículos logísticos y componentes blindados para las fuerzas argelinas.

Advertencia sobre las plantillas: Rheinmetall emplea aproximadamente 40.000 personas en total en el grupo (defensa + civil). Solo la defensa representa unos 15.000 a 18.000 empleados directos repartidos en estos sitios. Las cifras anteriores son estimaciones por sitio basadas en las contrataciones anunciadas, los comunicados de prensa y la antigüedad de las instalaciones. Las plantillas evolucionan muy rápidamente.

La situación de Pierburg

Las filiales Pierburg de Rheinmetall atraviesan actualmente un período de transición importante. El grupo, que se está reenfocando estratégicamente en la defensa, ha emprendido la venta de toda su división automovilística (Power Systems), de la que Pierburg es la marca histórica.

La huella mundial de la red Pierburg

Pierburg es un proveedor automovilístico mundial con una extensa red industrial. Los sitios de producción y los centros de investigación están distribuidos por todo el mundo.

Región | Presencia de Pierburg / Power Systems

Europa: Alemania, España, Italia (Livorno, Turín, Lanciano), Francia (Basse-Ham), República Checa

Américas: México, Brasil, EE.UU.

Asia: China (Shanghái, Kunshan), Japón, Corea del Sur, India

Esta actividad representa aproximadamente 40 sitios y más de 10.000 empleados.

La venta de la división: hacia un nuevo propietario

Para entender el futuro de las filiales Pierburg, el punto clave es el siguiente: la división Power Systems se vendió en 2026.

• El comprador: El fondo de inversión muniqués AEQUITA fue elegido para hacerse con toda la división Power Systems.

• El estado del proceso: La transacción, anunciada en junio de 2026, está en fase de finalización, con un cierre previsto para finales de año. La finalización depende aún de la obtención de las autorizaciones regulatorias.

Esta venta afecta a todos los sitios Pierburg, incluidos los de España e Italia.

Un futuro incierto para los empleados

La venta de la división ha suscitado una gran preocupación entre los empleados, que temen por sus puestos de trabajo.

• Preocupaciones sociales: El anuncio creó un clima de incertidumbre en varias fábricas, especialmente en Basse-Ham (Francia), donde los empleados amenazaron con hacer huelga para obtener garantías. En Italia, los sindicatos también pidieron ser asociados al proceso.

• Garantías del comprador: Para calmar los temores, AEQUITA se comprometió a mantener las plantillas y a continuar con la explotación de las marcas históricas del grupo. Este compromiso fue acogido con alivio, especialmente en el sitio de Basse-Ham.

• En el lado italiano, el expediente afecta especialmente a los sitios de Livorno, Lanciano y Turín, con más de 350 trabajadores. Los sindicatos denuncian la ausencia de garantías escritas y vinculantes para los sitios italianos, a diferencia de las garantías mencionadas para Alemania. La situación es tanto más sensible cuanto que Pierburg Italia ya ha atravesado años de dificultades, con recurso a amortiguadores sociales en algunos sitios. En Livorno, los sindicatos subrayan que la fábrica aborda esta transición desde una posición frágil y que necesita un verdadero plan industrial, no meras declaraciones de principios. La movilización social continuó tras el anuncio de la venta, con huelgas y peticiones de reapertura del expediente en el Ministerio italiano de Empresas y Made in Italy. Se espera la finalización regulatoria para el 4º trimestre de 2026, por lo que se espera la participación efectiva de AEQUITA en las mesas de negociación y, sobre todo, la elaboración — o no — de un acuerdo escrito equivalente a las garantías exigidas por los sindicatos para los sitios italianos.

La dimensión política en Europa

La cesión de esta división también ha atraído la atención de las instituciones europeas, especialmente por su impacto potencial en el empleo y el saber hacer industrial en 2026 para examinar las consecuencias de esta venta.

En resumen, las filiales Pierburg ya no están en el centro de la estrategia de Rheinmetall y pasarán a estar bajo el control de un fondo de inversión. El futuro a largo plazo de los sitios y los empleos dependerá ahora del plan industrial que ponga en marcha AEQUITA.

Wedding

Barrio de Berlín donde se encuentra una fábrica de Rheinmetall en plena transformación, el sitio de Wedding es hoy el símbolo de las convulsiones industriales y políticas de Alemania. Las promesas de salvaguarda de empleos chocan con una feroz oposición a la militarización de la economía y la sociedad. [Detalles en nuestra próxima 9ª sección, Movilizaciones contra Rheinmetall].

Una conversión histórica: de la automoción al armamento

El sitio de Wedding, ocupado históricamente por la fábrica Pierburg, se está convirtiendo en Rheinmetall Waffen Munitions GmbH.

• La razón del cambio: Ante la crisis profunda de la industria automovilística y la caída de los pedidos, Rheinmetall consideró esta reconversión indispensable para salvar los empleos del sitio. La transformación se inscribe en la estrategia global del grupo de reenfocarse en la defensa y aprovechar la “Zeitenwende” (giro histórico) militar alemana.

• La nueva producción: La fábrica producirá componentes mecánicos para munición de artillería (especialmente vainas de obús de calibre 155 mm), pero sin utilizar sustancias explosivas en el lugar. La producción a gran escala estaba inicialmente prevista para mediados de 2026, pero problemas técnicos (especialmente con el suelo de las naves) y trabas administrativas han provocado retrasos.

• La plantilla: El sitio emplea aproximadamente 345 personas. La gran mayoría (293 empleados) se transfiere a la nueva entidad, mientras que un equipo de desarrollo (40 personas) permanece en Pierburg. El paso a la producción de armas es presentado por el comité de empresa como un medio para asegurar los empleos durante cinco años y más.

Un barrio y una sociedad divididos

La reconversión del sitio suscita reacciones muy contrastadas:

• Apoyo: El comité de empresa y gran parte de la mano de obra ven esta transformación como una tabla de salvación ante la posible quiebra del sitio.

• Protesta masiva: Esta decisión ha dado lugar a un poderoso movimiento ciudadano y militante. La “Berliner Bündnis gegen Waffenproduktion” (Alianza berlinesa contra la producción de armas), que agrupa a una treintena de organizaciones, es muy activa. Las acciones de protesta son numerosas y variadas: bloqueos de entradas, ocupación del tejado, proyecciones de pintura roja que simboliza la sangre.

• Contexto candente: Las críticas son tanto más vivas cuanto que se acusa a Rheinmetall de suministrar armas a Israel, lo que los manifestantes denuncian como complicidad en la guerra contra Gaza. Acciones de bloqueo directo frente a la fábrica tuvieron lugar en abril de 2026 para protestar contra esta implicación. Las tensiones son palpables, llegando incluso a una intervención armada de la policía frente al sitio en mayo de 2026.

*Fuente: Faustotounsi