La Aspiradora de Miami: Cómo EE.UU. succiona la riqueza de Latinoamérica

02 de julio de 2026

Además de ser el epicentro de los sectores más reaccionarios de Latinoamérica, Miami es tierra de multimillonarios. En 10 años su cantidad creció un 75%. Y no se trata de una casualidad, sino de la función geoeconómica que tiene la ciudad. Es una aspiradora que succiona las riquezas que se producen al sur del Río Bravo y las recicla en el sistema financiero de Estados Unidos.

Miami sirve para empobrecer a Latinoamérica y para enriquecer a Estados Unidos. Se preguntarán ¿cómo cumple esta función? La característica que comparten todos los centros financieros para atraer capitales es la opacidad y una regla que debe ser respetada a rajatabla: no preguntar nunca de dónde salió el dinero. Mientras menos requisitos pidan las instituciones financieras, más atractiva se vuelve una plaza para recibir fondos que provienen de actividades ilícitas o que buscan evadir impuestos en su país de origen.

Miami se ubica en el quinto puesto de las principales plazas financieras dentro de Estados Unidos, por detrás de Nueva York, San Francisco, Chicago y Los Ángeles, pero es la primera en lo que se refiere a presencia de la banca latinoamericana. En la ciudad tienen sede más de 60 bancos internacionales.