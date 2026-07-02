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02 Jul 2026

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África, Desarrollo, Economía, Politica, Pueblos en lucha, Resistencia

Shock del oro: Burkina Faso compra tractores sin dólares. Se puede, cuando se quiere.

por Faso Futuro TV

3 horas atrás 2 min lectura

Shock del oro: Burkina Faso compra tractores sin dólares. Se puede, cuando se quiere.
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2 de julio de 2026

El presidente Ibrahim Traoré ha tomado una de las decisiones geopolíticas más audaces del siglo, desmantelando el sistema de asfixia financiera internacional impuesto sobre Burkina Faso. En lugar de ceder ante las presiones extranjeras y suplicar por préstamos destructivos del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de transición ha ejecutado el histórico «pacto de oro por tractores».

Esta maniobra estratégica ha eludido por completo las redes bancarias tradicionales de occidente, demostrando al sur global que el comercio directo de materias primas por tecnología crítica es totalmente posible y devastadoramente efectivo.

A través de esta profunda investigación sobre las últimas noticias de África, exploramos cómo la Alianza de los Estados del Sahel está recuperando el control absoluto de sus recursos naturales. La adquisición masiva de tractores y maquinaria agrícola sin la utilización de dólares estadounidenses no solo garantiza la inminente soberanía alimentaria de la nación frente a las amenazas de bloqueos y sanciones, sino que representa un golpe directo al corazón del sistema monetario fiduciario global.

La administración del capitán Ibrahim Traoré está enseñando al mundo una lección inquebrantable sobre dignidad, independencia y resistencia económica. Al mantener el oro dentro de sus fronteras y utilizarlo como moneda de cambio real y tangible, el liderazgo de Burkina Faso ha neutralizado las armas financieras de las potencias coloniales, inspirando a millones de personas a lo largo de todo el continente y generando pánico en los centros financieros corporativos de Nueva York y Europa. Manténgase informado sobre la verdadera revolución económica y las más urgentes noticias de África que los principales medios de comunicación internacionales intentan silenciar continuamente, mientras el Sahel reescribe las reglas del orden económico mundial contemporáneo.

 

Más sobre el tema:

Ibrahim Traoré nacionaliza el oro en Burkina Faso. Se puede, cuando se quiere

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Etiquetas #africa #burkina faso #ibrahim traore #oro #soberania alimentaria #tractores
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