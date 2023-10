Una pregunta sobre Gaza: ¿conocemos el nombre de todas las víctimas palestinas?

25 de octubre de 2023

Impactados por el video que les presentamos, que nos llegó vía internet, sin más datos que las imágenes y la voz, rastreamos en internet a su búsqueda, consultando a amigos en el exilio y nos llegaron los datos claves:

El autor de esta nota se llama Ramsey Nasr. Creció en Rotterdam como hijo de padre palestino y madre holandesa. Ramsey es escritor, poeta y actor.

Buscamos más información acerca de este discurso suyo en defensa de los millones de palestinos que vienen sufriendo todo tipo de injusticias, violencias, humillaciones, robos, etc. En un sitio belga, econtramos el texto que contiene detalles que no están dentro del video y que hacemos llegar a ustedes, traducido, más abajo.

Artículo publicado originalmente el 19 octubre 2023, 18:05

Casi dos semanas después. Todos los rehenes, todos los muertos, israelíes y europeos, han recibido sus nombres. Sus familiares y amigos han aparecido en la televisión, en los periódicos. Sus vidas, sus sueños, sus ideales nos son conocidos, para siempre. Creo que está justificado.

Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Tienen las vidas de los palestinos un valor similar para nosotros? ¿Conocemos también los nombres de sus bebés muertos, sus abuelos humillados y sus niños asesinados? ¿Conocemos sus sueños individuales, sus amigos, sus informes escolares?

Las vidas palestinas suelen enumerarse por número: 48 muertos, 1.200 heridos. No con nombres, sino sólo números.

Esto demuestra cómo dividimos nuestra compasión. Porque los palestinos también son quemados vivos, los pueblos palestinos también sufren pogromos, llevados a cabo por israelíes. Los niños palestinos son torturados, encarcelados durante años sin cargos ni ayuda.

Esto ha estado ocurriendo generación tras generación, durante más de 75 años. Y quizás nos hemos vuelto inmunes por ello. Para nosotros, no es la gente, es el sufrimiento recogido: «¿No acabará nunca?».

Pero para mí, es la familia. Y yo también pienso: «¿No acabará nunca?», sólo que me refiero al apoyo ciego a un sistema evidente de apartheid y limpieza étnica. Las organizaciones israelíes de derechos humanos llaman racista, a veces incluso fascista, a su propio gobierno. Miembros de extrema derecha de la Knesset y ministros ya proponían abiertamente el genocidio antes del ataque de Hamás.

El Primer Ministro Rutte ilustró su parcialidad cuando declaró inmediatamente después de los ataques: «No hemos visto tan a menudo que este conflicto tenga como objetivo a gente muy corriente».

Aparentemente, no ve a los palestinos como gente corriente. Sólo en los últimos meses, cientos de civiles han sido asesinados por Israel en Palestina. Con nuestro apoyo y silencio.

A veces me pregunto si los palestinos existen. La primera ministra israelí Golda Meïr ciertamente no pensaba así. Notoria es la declaración de Meïr en 1969 de que no existe un pueblo palestino. No han existido.