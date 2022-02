¿Quién es el responsable de la guerra en Ucrania? 

Ukrainian soldiers use a launcher with U.S. Javelin missiles during military exercises in Donetsk region, Ukraine, Jan. 12, 2022. The Western corporate media is ringing alarm bells about a ‘Russian invasion’ of Ukraine, but it is aggressive U.S. and NATO expansionism that has led to the current crisis. | Ukrainian Defense Ministry Press Service via AP. Soldados ucranianos usan un lanzador con misiles Javelin de EE. UU. durante ejercicios militares en la región de Donetsk, Ucrania, el 12 de enero de 2022. Los medios corporativos occidentales están haciendo sonar las alarmas sobre una «invasión rusa de Ucrania, pero es el expansionismo agresivo de EE. UU. y la OTAN lo que ha llevado a la crisis actual.