La ocupación ilegal del Sáhara Occidental sigue igual que hace 50 años y el giro de España se explica por el uso de «Pegasus»
por Carlos Ruiz Miguel (España)
6 horas atrás 3 min lectura
Imagen superior: Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental (CESO). XOAN A. SOLER
8 de noviembre de 2025
En una entrevista publicada hoy en La Voz de Galicia y realizada por Rubén J. García, el catedrático Carlos Ruiz Miguel vuelve a poner el foco en una realidad jurídica que España y parte de la comunidad internacional prefieren ignorar: el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización, y España –por mucho que intente eludirlo– continúa siendo la potencia administradora de iure. Así lo afirma Naciones Unidas desde 1975, sin ambigüedades. No hay transferencia de soberanía a Marruecos, no hay legalidad que legitime su presencia. Cuando el Gobierno español decide reconocer el plan de autonomía marroquí, no está resolviendo el conflicto: está violando el derecho internacional.
El profesor lo dice con claridad: «Naciones Unidas no ha aprobado el plan marroquí, ni lo ha respaldado como solución». La resolución 2797 (2025), aprobada la semana pasada por el Consejo de Seguridad, no valida el esquema marroquí, ni elimina el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro. La ruptura del alto el fuego en 2020 y la reanudación de la lucha por parte del Frente Polisario son consecuencia directa del bloqueo internacional, pero también de una verdad que está en el aire desde hace décadas: el referéndum de autodeterminación no se ha celebrado porque Marruecos lo ha impedido, con la complicidad silenciosa de sus aliados.
Más grave aún es el componente de chantaje diplomático que podría subyacer al giro español. Ruiz Miguel apunta que el cambio de posición en 2022 no se explica por razones jurídicas ni políticas internas, sino por presión externa ligada al espionaje con el sistema Pegasus. Pedro Sánchez, que un año antes había posado públicamente con el presidente saharaui, pasó súbitamente a avalar la propuesta marroquí sin consulta al Parlamento ni al pueblo español. Un movimiento opaco, sin legitimidad democrática, que deja al descubierto la fragilidad de la soberanía política cuando la política exterior se somete al chantaje.
Y mientras tanto, el tiempo corre, pero la verdad no cambia: el pueblo saharaui sigue siendo un pueblo con derecho a la autodeterminación, reconocido en todas las instancias internacionales. España, guste o no a quienes gobiernan hoy, sigue siendo responsable ante el derecho internacional: de proteger a la población saharaui, de impulsar la descolonización y de no colaborar en la prolongación de la ocupación. La historia juzgará no solo a quienes ocupan, sino también a quienes callan, legitiman o miran hacia otro lado. Es hora de elegir: ¿del lado del derecho o del lado de la impunidad?
Entrevista a CRM_La voz de Galicia_07_11_2025
Entrevista sobre el Sahara Occidental publicada en LA VOZ DE GALICIA de hoy 7 de noviembre.
Una precisión: NO dije que Brasil reconoció la «soberanía» marroquí, dije «Francia». pic.twitter.com/rS9NzV69Fi
— Carlos Ruiz Miguel (@DesdelAtlantico) November 7, 2025
Origen: La Voz de Galicia
¿Qué es Pegasus?
Artículos Relacionados
Alberto Fernández, Presidente electo argentino, en ‘Conversando con Correa’ habla del FMI, México, Chile
por Rafael Correa
6 años atrás 1 min lectura
Colombia: Una campaña electoral enrarecida
por Pedro Santana Rodríguez (Colombia)
8 años atrás 11 min lectura
Bolivia. Los golpistas no pasarán: Histórica concentración popular por la democracia, la unidad y el Gobierno de Lucho y David
por Andrés Figueroa Cornejo (Chile)
3 años atrás 3 min lectura
La OCI condena anuncio hecho por nuevas autoridades electas de Brasil de trasladar la embajada a Jerusalén
por Nicolás Boeglin (Costa Rica)
7 años atrás 3 min lectura
«En momento de crisis, lo que está roto en una sociedad se revela en qué tan roto está»
por La Redacción de piensaChile
5 años atrás 1 min lectura
Qué fue de la justicia universal
por José Ramón Villanueva Herrero (España)
4 años atrás 5 min lectura
«En el Perú, el mejor elogio que te pueden hacer es que te digan que no pareces peruano»
por Almudena de Cabo (desde Perú)
3 horas atrás
Imagen superior: Jeremías Gamboa Cárdenas es un escritor y periodista peruano. La Redacción de piensaChile publica esta entrevista para mostrar las dificultades que enfrentan sectores de la población latinoamericana…
La ocupación ilegal del Sáhara Occidental sigue igual que hace 50 años y el giro de España se explica por el uso de «Pegasus»
por Carlos Ruiz Miguel (España)
6 horas atrás
Imagen superior: Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental (CESO). XOAN A….
«En el Perú, el mejor elogio que te pueden hacer es que te digan que no pareces peruano»
por Almudena de Cabo (desde Perú)
3 horas atrás
Imagen superior: Jeremías Gamboa Cárdenas es un escritor y periodista peruano. La Redacción de piensaChile publica esta entrevista para mostrar las dificultades que enfrentan sectores de la población latinoamericana…
La ocupación ilegal del Sáhara Occidental sigue igual que hace 50 años y el giro de España se explica por el uso de «Pegasus»
por Carlos Ruiz Miguel (España)
6 horas atrás
Imagen superior: Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental (CESO). XOAN A….
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.