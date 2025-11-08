Articulos recientes

08 Nov 2025

Noticias

Declaraciones, Denuncia, Derecho y justicia, Libertad de prensa, Medios

Atentado a la libertad de prensa: solicitan a la justicia autorización para interceptar teléfonos de periodistas

por Colegio de Periodistas (Chile)

13 horas atrás 1 min lectura

Atentado a la libertad de prensa: solicitan a la justicia autorización para interceptar teléfonos de periodistas
08 de noviembre de 2025

Colegio de Periodistas denuncia un grave atentado a la libertad de prensa: Fiscal Paulina Díaz solicita interceptar teléfonos de periodistas

Grave-atentado-a-la-libertad-de-prensa
*Fuente: Círculo de Periodistas
piensaChile agredece el aviso recibido de Edición Cero
Etiquetas #colegio de periodista #fiscalia #intervencion de telefonos
