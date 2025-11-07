Articulos recientes

08 Nov 2025

El NO histórico de Latinoamerica a EEUU: ¿es posible un frente común hoy ?

por La Base America Latina

1 día atrás 1 min lectura

07 de noviembre de 2025

En el episodio de hoy, 06/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz repasan la Cumbre de las Américas de 2005 en Mar del Plata cuando varios presidentes latinoamericanos rechazaron la propuesta de George Bush de un tratado de libre comercio, el famoso ‘No al ALCA’, que cumplió este 5 de noviembre 20 años. ¿Qué cambios impulsó esta decisión en la región? ¿Es posible un frente común contra EEUU en la región hoy?

Con la participación de quien fuera el responsable de la organización de la reunión en Mar del Plata, Jorge Taiana.

 

Más sobre el tema:

Esto es lo que quieren los gringos: nuestras materias primas, no  nuestro desarrollo y más democracia

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Nadia Dagnino (@nadia_dagnino)

Etiquetas #20 años del alca #no al alca #unidad continental
