Denuncian ingreso de militares armados de EE.UU. para atentar contra el pueblo y secuestrar a Evo Morales
por Noticias Bolivia
2 horas atrás 2 min lectura
06 de junio de 2026
Dirección revela Gobierno de Rodrigo Paz ingresa Militares armados de EEUU para atentar contras las Movilizaciones a dirigentes y la vida de Evo
Dirección departamental Vocero Cristian Velasco, denuncia plan para «secuestrar o eliminar» a Evo y acusa al Gobierno de traición a la patria por permitir la operación de Militares extranjeros en Bolivia y de preparar acciones represivas contra el pueblo movilizado
Christian denuncia vulneración de la soberanía nacional y alertó que existiría un plan para «secuestrar o eliminar» Evo. Asimismo, acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de permitir la operación de Militares extranjeros en Bolivia y de preparar acciones represivas contra el pueblo movilizado.
Denuncios que por información proporcionada por Militares patriotas que señala que habrían ingresado al país Militares Estadounidenses «bajo la figura de ayuda humanitaria» y con armamento y que estos efectivos tendrían como objetivo ejecutar una operación para «secuestrar o eliminar al expresidente Evo o, en su defecto, llevarlo a Estados Unidos».
Cristian cuestionó las declaraciones de Rodrigo Paz y las mentiras e inacción ante las problemáticas y la gasolina basura que sigue comprando
Gobierno de Rodrigo Paz «está cometiendo un acto de traición a la patria al permitir que militares extranjeros estén operando en nuestro país» y denunció que anteriormente, bajo la misma figura de ayuda humanitaria, se habrían transportado «gases lacrimógenos y armamento para asesinar y masacrar al pueblo».
Denuncia a los grupos irregulares protegidos por Policías y Militares y el gobierno de #RodrigoPaz.
Denuncia que los movilizados que exigen la renuncia de Paz Pereira en el bloqueo del Municipio de San Julián han sido atacados dejando varios heridos y victima fatal productos del uso de armas de fuego portarte de los militares y policías
Advierte que el Ministro de Defensa #ErnestoJustiniano ha sido denunciado por recibir dinero del narcotráfico, denuncia hecha por el propio Vicepresidente Edmand Lara
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