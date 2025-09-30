Articulos recientes

30 Sep 2025

Entrevistas, Historia - Memoria, Palestina, Politica, Resistencia, Sionismo

El palestino más buscado cuenta su historia

por Aymé Román (España)

20 horas atrás 1 min lectura

29 de septiembre de 2025

Ibrahim Abayat, antiguo combatiente palestino, cuenta su historia a ‪@AymeRoman‬ en #noobstante Nacido en Belén en 1973, Abayat creció bajo ocupación, entre checkpoints, redadas y cárceles. Pasó por la tortura, perdió a más de 30 familiares y se unió a la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, brazo armado de Al-Fatah.

Hoy lleva más de dos décadas deportado a España, sin posibilidad de regresar a su tierra. Con él hablamos de lo que significa vivir en el exilio sin renunciar a la memoria, de cómo Israel ha intentado dividir y manipular a la resistencia palestina, del papel de los regímenes árabes y occidentales en el genocidio actual, y de qué esperanza queda para un pueblo condenado a resistir.

 

