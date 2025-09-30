El palestino más buscado cuenta su historia
por Aymé Román (España)
20 horas atrás 1 min lectura
29 de septiembre de 2025
Ibrahim Abayat, antiguo combatiente palestino, cuenta su historia a @AymeRoman en #noobstante Nacido en Belén en 1973, Abayat creció bajo ocupación, entre checkpoints, redadas y cárceles. Pasó por la tortura, perdió a más de 30 familiares y se unió a la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, brazo armado de Al-Fatah.
Hoy lleva más de dos décadas deportado a España, sin posibilidad de regresar a su tierra. Con él hablamos de lo que significa vivir en el exilio sin renunciar a la memoria, de cómo Israel ha intentado dividir y manipular a la resistencia palestina, del papel de los regímenes árabes y occidentales en el genocidio actual, y de qué esperanza queda para un pueblo condenado a resistir.
Más sobre el tema:
Ibrahim Abayat, exmiembro de las Brigadas de Al Aqsa: “Israel nos está quitando cualquier posibilidad de convivir con ellos”
Artículos Relacionados
Chile: Peligroso acercamiento a la derecha
por Hugo Alcayaga Brisso
2 años atrás 6 min lectura
Chile: «Lafken, la historia de su ley»
por ICCA Consortium
2 años atrás 3 min lectura
Ecuador: Un gobierno que se debilita ante una lucha social que crece
por Edgar Isch López (Ecuador)
6 años atrás 11 min lectura
La pelea del general Yáñez para no sacarse el uniforme
por El Mostrador (Chile)
1 año atrás 5 min lectura
Chávez hablando sobre Allende y el Golpe de Estado en Chile
por Huga Chávez Frías (Venezuela)
6 años atrás 1 min lectura
Este es el programa para hoy y mañana miércoles 30, día de la Huelga General
por Unidad Social
6 años atrás 1 min lectura
En llamada telefónica intervenida, el empresario Juan Carlos Morstadt habría revelado el destino de Julia Chuñil
por Familia Chuñil Catricura (Chile)
2 horas atrás
30 de septiembre de 2025
El principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt Anwandter, en una interceptación telefónica autorizada, le dijo a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”.
Caso Bernarda Vera: «El Estado tiene la obligación de investigar, verificar, lograr la verdad, realizar la justicia»
por Leonardo Buitrago (Chile)
11 horas atrás
30 de septiembre de 2025
Un reciente reportaje de CHV Noticias sobre el caso de Bernarda Vera, registrada oficialmente como detenida desaparecida desde 1973, ha generado conmoción en el seno de las organizaciones de derechos humanos y, especialmente, entre los familiares de las víctimas de la dictadura.
En llamada telefónica intervenida, el empresario Juan Carlos Morstadt habría revelado el destino de Julia Chuñil
por Familia Chuñil Catricura (Chile)
2 horas atrás
30 de septiembre de 2025
El principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt Anwandter, en una interceptación telefónica autorizada, le dijo a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”.
El palestino más buscado cuenta su historia
por Aymé Román (España)
19 horas atrás
30 de septiembre de 2025
Nacido en Belén en 1973, Abayat creció bajo ocupación, entre checkpoints, redadas y cárceles. Pasó por la tortura, perdió a más de 30 familiares y se unió a la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, brazo armado de Al-Fatah. Hoy lleva más de dos décadas deportado a España, sin posibilidad de regresar a su tierra.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.