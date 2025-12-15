Lo que los noticieros no mostraron anoche
por PiensaPrensa
8 mins atrás 1 min lectura
15 de diciembre de 2025
Lo que no te mostraron los Noticiarios. Así fueron las manifestaciones anoche en el centro de Santiago, Plaza Baquedano, luego de conocerse el resultado, que dio como ganador, al ultraderechista José Antonio Kast.
CHILE: LO QUE NO VISTE EN LOS NOTICIARIOS. Así fueron las manifestaciones HOY en el centro de Santiago, Plaza Baquedano, luego de conocerse el resultado, que dio como ganador, al ultraderechista José Antonio Kast. pic.twitter.com/uiB3euMldz
— PIENSAPRENSA 357 mil Seguidores (@PiensaPrensa) December 15, 2025
Artículos Relacionados
Ecuador prohibirá a funcionarios públicos tener bienes en paraísos fiscales (Y Chile ¿cuándo?)
por
9 años atrás 7 min lectura
Hoy se firmó protocolo para restitución a Bienes Nacionales de instalaciones del ex Cuartel Borgoño de la ex CNI
por Memria Borgoño (Chile)
1 año atrás 1 min lectura
Subsecretaria de DD.HH. está convencida de que el contrato con Unholster fue una decisión correcta
por Diario UChile
1 año atrás 6 min lectura
¿Argxit? ¿Argentina se va del Mercosur? ¿La sacan? No, no es tan sencillo. Te contamos las claves
por Ahí les va
6 años atrás 1 min lectura
La inconsistencia de que Allende muriera antes de que el Ejército de Chile asaltara el sitio donde su cuerpo se hallaba
por Julián Aceitero Gómez (España)
10 años atrás 38 min lectura
Proponen inhabilitar a Piñera y convocar a elecciones anticipadas presidenciales y parlamentarias
por 360Noticias
6 años atrás 2 min lectura
Lo que los noticieros no mostraron anoche
por PiensaPrensa
31 segundos atrás
15 de diciembre de 2025
Lo que no te mostraron los Noticiarios. Así fueron las manifestaciones HOY en el centro de Santiago, Plaza Baquedano, luego de conocerse el resultado, que dio como ganador, al ultraderechista José Antonio Kast.
Jeannette Jara | Candidata a la presidencia entre duelos, pérdidas y coraje
por Javiera Quiroga (Chile)
2 días atrás
13 de diciembre de 2025
Duelo, dignidad, política y futuro. Una conversación honesta sobre el dolor, la esperanza y la decisión de seguir adelante incluso cuando parece que todo está en contra.
De feministas, socialistas, populares, terroristas y cínicos, con el Sáhara Occidental okupado de fondo
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
6 días atrás
09 de diciembre de 2025 Artículo publicado originalmente el 13 de noviembre de 2025 en el periódico El Independiente. Lo republicamos con la autorización del autor. La Redacción de…
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
por Fausto Giudice
3 semanas atrás
27 de noviembre de 2025
pese a los bloqueos, asesinatos sistemáticos y bombardeos continuos que soporta Gaza desde hace varias décadas, el nivel educativo de su población es sorprendente, con un bajo índice de analfabetismo (del 0 o el 2% según las fuentes). Gaza tiene uno de los niveles más altos de matrícula escolar en el mundo, que alcanza la cifra de un 95% de niños cursando la educación básica.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.