15 Dic 2025

Lo que los noticieros no mostraron anoche

por PiensaPrensa

8 mins atrás 1 min lectura

15 de diciembre de 2025

Lo que no te mostraron los Noticiarios. Así fueron las manifestaciones anoche en el centro de Santiago, Plaza Baquedano, luego de conocerse el resultado, que dio como ganador, al ultraderechista José Antonio Kast.

 

Etiquetas #carabineros #piensaprensa #plaza de la dignidad #represion a manifestacion
Análisis, Geopolítica, Imperialismo

La Bella y la Bestia: la estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU.

