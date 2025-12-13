La Bella y la Bestia: la estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU.

13 de diciembre de 2025

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de EE. UU., la versión de diciembre de 2025, es una bestia híbrida intrigante, peculiar y al estilo de El Bosco. No es exactamente lo que parece.

Una avalancha de titulares en todo el desconcertado Occidente se centró en un aparente impulso hacia la normalización entre Washington y Moscú. Pero eso está lejos de ser el foco principal de esta creación de La Bella y la Bestia.

Para empezar, ¿qué centauro diseñó la bestia de la ESN? ¿Podría ser Trump? Es poco probable. No podría ser el payaso secretario de las guerras eternas. No podría ser Marco Rubio, que apenas puede señalar nada fuera de Venezuela y Cuba en un mapa. Entonces, ¿quién lo hizo?

El fuego en las entrañas de la Bestia de ESN es la asociación estratégica entre Rusia y China: intentar socavarla por cualquier medio necesario. Trump, instintivamente, y las antiguas clases dominantes estadounidenses, pueden haber llegado finalmente a la conclusión de que es inútil invertir en una guerra frontal contra dos competidores estratégicamente alineados, Rusia y China. Así que volvemos, una vez más, a «divide y vencerás». Y para todos los demás, «saquea».

Aparentemente, la ESN ofrece a Moscú una serie de incentivos geoeconómicos y geopolíticos, al tiempo que incorpora meticulosamente los palos en formatos híbridos, propensos a provocar la fragmentación de la élite rusa al atraerla de nuevo al mercado estadounidense y a los «valores» estadounidenses, o a sumir a la Federación Rusa en «tensiones» étnicas, coordinadas por la guerra cibernética.

No hay garantías de que el equipo Trump 2.0 sea lo suficientemente sofisticado como para llevarlo a cabo. En pocas palabras, en lenguaje no diplomático, esto equivaldría a «aislar» de nuevo a Moscú y «contener» a China al mismo tiempo. Moscú y Pekín no caerán en la trampa.

Lo que está claro hasta ahora es que, con la nueva ESN, se mantiene el espíritu de la guerra eterna. Pero ahora con un nuevo nombre: las guerras serán en su mayoría híbridas, indirectas y de bajo coste.

Bienvenidos a la multipolaridad gestionada

Incluso reduciendo la ESN al papel de otra narrativa más —el Imperio del Caos es un maestro en la producción de narrativas—, parece que se avecinan cambios retóricos sustanciales. La antigua «nación indispensable» ya no se caracteriza por ser un Robocop global que impone su hegemonía, sino un Robocop regional, en latitudes seleccionadas (principalmente el hemisferio occidental). Europa y Asia occidental han sido degradadas a la categoría de prioridades de segundo orden.

Para agravar el cambio (¿pragmático?) de la realpolitik, ahora se trata, al menos en teoría, de un imperio no ideológico. Las «autocracias» están bien, siempre y cuando jueguen el juego imperial; ahora son los chihuahuas de la UE los que son tachados de «antidemocráticos». Trump 2.0 apoyará a una serie de partidos europeos «patrióticos»: lo que, como era de esperar, provocará una serie de infartos en toda la esfera vasallizada de Bruselas.

La ESN también marca su propia versión del mundo multipolar. Llámese «multipolaridad gestionada», como en Japón, que «gestiona» Asia Oriental, y los vasallos árabes e israelíes, que «gestionan» Asia Occidental a través de los Acuerdos de Abraham, con la «lucha contra el terrorismo» impuesta por las repugnantes petro-monarquías del Golfo. En ambos casos, tendremos al Imperio del Caos liderando desde atrás.

La OTAN ha sido arrojada, a todos los efectos prácticos, al territorio de Beggars Banquet. El Imperio lo monopoliza todo: las armas, la distribución de fondos, las garantías nucleares. Depende de los vasallos adaptarse a todas las exigencias imperiales, especialmente el 5 % de sus insignificantes presupuestos para la compra de armas.

No habrá más expansión de la OTAN: al fin y al cabo, las verdaderas prioridades son el hemisferio occidental y el «Indo-Pacífico», esa formulación inexistente aplicada a la realidad de Asia-Pacífico.

A partir de ahora, la combinación OTAN/UE se considera, en el mejor de los casos, una molestia, como los mosquitos en un resort de cinco estrellas. Incluso con el artículo 5 y el paraguas nuclear todavía en vigor. Sin embargo, corresponde a los eurochihuahuas pagar, y pagar, y pagar. De lo contrario, el Imperio les castigará.

El Sur Global/Mayoría Global apenas puede contener sus expectativas cuando llegue el día —y llegará— en que Rusia selle la derrota estratégica definitiva del Occidente colectivo en la tierra negra de Novorossiya.

En cierto sentido, la ESN ya está anticipando ese día, con la nueva narrativa que deja claro que el Imperio ya ha pasado página.

Contener a China una vez más

América Latina, al igual que el hemisferio occidental, estará sometida a la máxima presión según la ESN, que reafirma explícitamente un «corolario de Trump» a la Doctrina Monroe. El Imperio quiere recuperar su propio patio trasero, todo el conjunto, para poder saquearlo adecuadamente.

Se trata de recursos naturales: se aplica a Venezuela y Colombia, pero también, de forma ominosa, a Brasil y México. Los «rivales no hemisféricos», como China, serán «contrarrestados». Guerra híbrida en efecto, una vez más.

La narrativa de la ESN hace todo lo posible por enmascarar la obsesión con China. La máscara cae cuando se refiere a la «primera cadena de islas»:

«Construiremos un ejército capaz de repeler cualquier agresión en cualquier punto de la primera cadena de islas. Pero el ejército estadounidense no puede, ni debe, hacerlo solo. Nuestros aliados deben dar un paso al frente y gastar —y, lo que es más importante, hacer— mucho más por la defensa colectiva».

Traducción: la «primera cadena de islas» —desde las islas Kuriles en Rusia, pasando por Okinawa y Taiwán, atravesando Filipinas y bajando hasta Borneo— será el vértice de la militarización en Asia-Pacífico. Al ser la ESN una narrativa, presenta esta estrategia de cerco de la Guerra Fría como un escudo protector. Pekín no se dejará engañar: se trata, a todos los efectos, de una contención de China en Asia-Pacífico a toda marcha.

¿Está impresionado Pekín? En realidad, no. Especialmente cuando el superávit comercial de China ha superado por primera vez el billón de dólares, incluso teniendo en cuenta la caída de las exportaciones a Estados Unidos bajo la rabieta arancelaria de Trump. Comercio, no contención.

Volvamos a Chihuahuastán. Todo el planeta sabe ahora que la combinación UE/OTAN se está preparando para la guerra con Rusia antes de 2030; incluso podría ser el año que viene. Y también están considerando un ataque preventivo contra la primera potencia nuclear e hipersónica del mundo.

Lejos del alivio cómico que supone el lento suicidio político europeo, en la vida real tanto Estados Unidos como su vasallo Japón se negaron a unirse a la obsesión europea por robar fondos rusos.

El colapso de la UE —una construcción artificial desde el principio— es tan inevitable como la muerte y los impuestos: en el oscuro horizonte se cierne una nube tóxica de salidas al estilo del Brexit; una zona euro ingobernable; fugas de capitales en serie; rendimientos de los bonos cada vez más altos; deuda pública insostenible; colapso del mercado único; parálisis institucional; y pérdida total, irrecuperable y definitiva de la legitimidad que nunca tuvieron en primer lugar.

Un libro recién publicado en Italia por una joven economista, Gabrielle Guzzi, lo dice todo en el título: Eurosuicidio. Spengler señaló que toda civilización muere tarde o temprano; este proyecto europeo actual puede ser el canto del cisne —político, militar, espiritual— de una zona geográfica, una península de Eurasia, que desempeña su último papel en la Historia, después de no haber aprendido nada de dos intentos de suicidio anteriores: la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

¿Le importa al Imperio? En absoluto. La Bella expira mientras la Bestia sigue adelante.