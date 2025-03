Hay discrepancias acerca de la causa del cambio climático

En un mundo, asolado por diversas crisis, acerca de las cuales los grandes medios de comunicación nos informan NO libremente, sino de acuerdo a lo que les mandan e imponen sus financistas (si el escándalo del financiamiento de medios de comunicación vía USAID no les abrió los ojos a quienes creen que la libertad plena de información existe, entonces estamos condenados a la desaparición total de lo que queda de democracia) es indispensable buscar los antecedentes que nos ayuden a avanzar en dirección a la verdad, en los problemas que enfrentamos como humanidad. El tema del cambio climático (CO2, calentamiento global, escasez de agua, desertificación de regiones, etc.) es tratado a menudo de forma poco seria, con consignas, no científicamente. Buscando material sobre este tema, hemos encontrado algunos trabajos de organismos científicos que resulta interesante revisar, pues no citan consignas, sino datos registrados científicamente. Se trata de un debate de interés.

19 de marzo de 2025

El artículo publicado por la revista alemana Zuerst tiene fecha del 26 de mayo de 2023

Una declaración de guerra a Occidente: ¿se aparta Rusia del dogma climático?

Moscú. Aprovechando el resquicio que ha dejado la guerra en Ucrania, Rusia abre ahora un nuevo frente contra Occidente, y con ello ataca una de las herramientas de dominio global de Occidente: la ideología climática.

El Consejo Científico de la Academia de Ciencias de Rusia ha llegado recientemente a la conclusión, en el marco de un simposio, de que el papel del hombre en el calentamiento global probablemente no es tan importante como se había supuesto hasta ahora. Incluso se ha aprobado una resolución formal al respecto.

El presidente del consejo, el exasesor del Kremlin Sergei Glasjew, informó al respecto en su canal de Telegram. Según él, la causa principal de las catástrofes climáticas locales no es la actividad humana, sino la creciente emisión de hidrógeno natural debido a las cambiantes fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol.

Glasjew continúa:

«El aumento de las temperaturas y la mezcla de ozono e hidrógeno son la principal causa de los incendios forestales y de las estepas. Esto también se aplica a los recientes incendios catastróficos. Este descubrimiento refuta por completo el concepto del Protocolo de Montreal, cuya aplicación ha acabado con sectores enteros de la industria química sin que ello haya tenido ningún efecto sobre el tamaño de los agujeros de la capa de ozono, que no han hecho más que aumentar».

La Academia de las Ciencias quiere presentar ahora sus conclusiones al presidente del Kremlin, Putin, pero sobre todo quiere elaborar «medidas necesarias en el ámbito de la seguridad nacional y las relaciones internacionales, incluyendo el Protocolo de Montreal y el Acuerdo de París sobre el Clima».

Esto último sería una bomba política. Es posible que Rusia abandone pronto el frente de la lucha contra el CO 2 y, por consiguiente, también se retire de los «protocolos climáticos» mundiales, que constituyen la base del comercio mundial de derechos de emisión de CO 2 . Sería una declaración de guerra abierta al dictado climático occidental con todas sus consecuencias.

La participación de Rusia en el Protocolo de Montreal ya ha sido criticada en repetidas ocasiones en el pasado. Por ejemplo, a principios de 2022, el científico Igor Masurin escribió en una columna para la agencia de noticias Regnum: «Durante más de 30 años, la suma de las pérdidas de los distintos países que participan en el Protocolo [de Montreal] ha sido astronómica. Para Rusia, ascienden a entre 250.000 y 300.000 millones de rublos al año, si solo se tienen en cuenta el exceso de costes de electricidad y las pérdidas por el constante intercambio de aparatos de refrigeración». (mü)

*Fuente: Zuerst

¿Puede ser que la causa sea algo distinto a la actividad humana?

Afirmación: «El aumento de CO2 no es la causa, sino la consecuencia del cambio climático»

Afirmación: Un artículo publicado en Science ha dejado claro que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera no se produjo antes del calentamiento global, sino entre 200 y 1.000 años después. Si el aumento del dióxido de carbono sólo se produjo después del calentamiento global, es imposible que lo haya causado.

Es un hecho: el CO2 es la causa principal del cambio climático actual, aunque esto haya podido ser diferente en otros cambios climáticos de la historia de la Tierra.

Respuesta

Respuesta: Las glaciaciones de la Tierra se caracterizan por una alternancia de las llamadas edades de hielo y períodos cálidos. Cuando la Tierra sale de una edad de hielo, el calentamiento no está causado por el dióxido de carbono, sino por cambios en la órbita y el eje de la Tierra. Como consecuencia del aumento de la temperatura, los océanos emiten CO 2 , lo que intensifica el calentamiento y lo extiende a todo el planeta. En realidad, por tanto, ambas cosas son ciertas: el aumento de las temperaturas provoca un aumento del CO 2 en la atmósfera, y el CO 2 provoca un (mayor) calentamiento.

En los últimos 500.000 años, la Tierra ha experimentado largas eras glaciales, interrumpidas periódicamente por breves periodos cálidos conocidos como interglaciares. Los cambios en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se corresponden bastante bien con este ciclo: El contenido de CO2 aumenta en unas 80 a 100 partículas por millón (ppm = partes por millón, es decir, moléculas de CO2 en un millón de moléculas de aire), mientras que las temperaturas del Ártico suben unos diez grados centígrados (véase la figura 1).

Sin embargo, si se observa más de cerca, el aumento del CO 2 sigue al aumento de la temperatura en unos 1.000 años. Aunque este fenómeno se conoce desde hace tiempo en la investigación ( Lorius et al. 1990 ), sigue causando sorpresa y confusión a mucha gente. ¿Es el aumento de la concentración de CO 2 en la atmósfera una consecuencia del calentamiento global o, a la inversa, es el calentamiento global una consecuencia del aumento de CO 2 ? La respuesta es: ambas cosas son correctas.

Figura 1: Datos sobre la concentración de CO 2 en la atmósfera obtenidos a partir de un núcleo de hielo de la estación rusa de investigación antártica «Vostok» (curva azul) y sobre las fluctuaciones de temperatura en los últimos 400.000 años (curva roja); fuentes: Petit 2000, Barnola 2003

Los periodos cálidos se producen aproximadamente cada 100.000 años. En este contexto, hablamos de los ciclos de Milanković, causados por cambios en la órbita y el eje de rotación de la Tierra. Cabe mencionar aquí tres cambios orbitales importantes: La forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol (excentricidad) varía entre elíptica y circular. La inclinación del eje de la Tierra (oblicuidad) respecto al plano orbital terrestre varía entre 22,5 grados y 24,5 grados. En tercer lugar, el eje de rotación de la Tierra oscila entre una orientación hacia Polaris y hacia la estrella Vega (precesión). — Para más información, véase en nuestro glosario bajo el título Parámetros orbitales de la Tierra.

Figura 2: Los tres parámetros más importantes de cambio en la órbita terrestre: excentricidad – cambio en la forma de la órbita terrestre, oblicuidad – cambio en la inclinación del eje de rotación de la Tierra, precesión – cambio en la dirección del eje de la Tierra.

Los tres efectos se solapan de forma complicada y dan lugar a cambios a largo plazo en la intensidad con la que el sol brilla sobre la Tierra en distintas épocas del año (los cambios parecen ser especialmente grandes en las latitudes septentrionales). Por tanto, los ciclos de Milanković provocan un calentamiento global natural, pero éste se produce a lo largo de periodos de miles de años y, por tanto, es mucho más lento que el calentamiento global que puede observarse hoy en día.

La ciencia ha encontrado explicaciones convincentes para el retraso en el aumento del CO 2 durante estos cambios climáticos prehistóricos; por ejemplo, se analizó con gran detalle una fase de calentamiento hace unos 19.000 años, la última transición de una era glacial a un periodo cálido (véase Shakun et al. 2012 , IPCC 2021, AR6, Vol. 1, Capítulo 5.3.1.2). Según esto, se produjo la siguiente reacción en cadena: El Ártico se calentó debido a lentos cambios orbitales. Se derritieron grandes cantidades de hielo. El agua del deshielo fluyó hacia los océanos del hemisferio norte. Esta afluencia de agua perturbó las corrientes oceánicas que redistribuyen el calor en grandes zonas entre los hemisferios norte y sur. Como resultado, a partir de hace unos 18.000 años, los océanos del hemisferio sur fueron los primeros en calentarse.

Cuando las regiones oceánicas se calientan, la solubilidad del CO 2 en el agua suele disminuir (Martin et al. 2005). Como consecuencia, el océano emite más dióxido de carbono a la atmósfera. El mecanismo exacto por el que el mar profundo libera CO2 aún no se conoce del todo, pero se cree que está relacionado con la mezcla vertical del agua en el océano ( Toggweiler 1999 ). Este proceso tarda entre 800 y 1.000 años, de modo que en el cambio climático prehistórico sólo se observó un aumento de la concentración de CO 2 en la atmósfera unos mil años después del calentamiento inicial ( Monnin et al. 2001 , Mudelsee 2001 ,Marcott et al. 2014 ).

La desgasificación del dióxido de carbono del océano tuvo entonces diversas consecuencias:

En primer lugar, el aumento del contenido de CO 2 en la atmósfera intensificó el calentamiento original. El efecto de calentamiento relativamente débil de un ciclo de Milanković no basta para provocar el cambio extremo de temperatura necesario para que se produzca la transición de una era glacial a un periodo cálido (este periodo se denomina deglaciación). En cambio, el efecto de amplificación del CO 2 puede explicar el calentamiento real que se produjo. Estas observaciones son, por cierto, útiles para poder estimar los cambios climáticos que se esperan hoy en día como consecuencia de determinadas emisiones de CO 2 , lo que en la jerga técnica se denomina «sensibilidad climática».

En segundo lugar, el dióxido de carbono se distribuyó desde el océano austral por toda la atmósfera terrestre, de modo que las zonas más septentrionales también se calentaron con un desfase temporal ( Cuffey/Vimeux 2001 ). Los sedimentos marinos tropicales indican un calentamiento de los trópicos unos mil años después del calentamiento de la Antártida y, por tanto, aproximadamente en la época del aumento de CO 2 ( Stott et al. 2007 ). Los núcleos de hielo de Groenlandia también muestran que el calentamiento en el norte sólo se produjo después del aumento de CO2 en la Antártida ( Caillon et al. 2003 , Brook/Buizert 2018).

La figura 3 muestra un primer plano de los datos de la transición de la última glaciación al periodo cálido: En efecto, el calentamiento de la Antártida (curva roja) precedió ligeramente al aumento de los niveles de CO(2) (puntos amarillos), pero el calentamiento global (curva azul) sólo siguió a este aumento de CO(2). En cualquier caso, más del 90% del calentamiento global (curva azul) se produjo después del aumento de CO (2 ).

Figura 3: La temperatura media mundial determinada a partir de un gran número de datos indirectos (azul), mostrada como desviación del valor medio del Holoceno temprano (hace unos 11.500 a 6.500 años); una curva de temperatura en la Antártida reconstruida a partir de datos de núcleos de hielo (rojo); concentración de dióxido de carbono en la atmósfera (puntos amarillos). Los intervalos de tiempo más destacados están marcados en el eje horizontal (LGM – Último Máximo Glacial, OD – Periodo de Sequía más Antiguo, B-A – Bölling Interstadial, YD – Periodo de Sequía más Reciente y Holoceno); fuente: Shakun et al. 2012

La afirmación de que el retraso en el aumento del CO 2 durante el cambio climático prehistórico refuta la influencia del CO 2 en el calentamiento global demuestra así una falta de comprensión de los procesos impulsados por los ciclos de Milanković. En cualquier caso, un análisis de los resultados de la investigación sobre las fases de deglaciación pasadas muestra que

La deglaciación no la desencadena el CO 2 , sino los ciclos orbitales.

, sino los ciclos orbitales. Sin embargo, el CO 2 aumenta la magnitud del calentamiento global, que no puede explicarse únicamente por los ciclos orbitales, y también garantiza que el calentamiento se distribuya por todo el globo.

De todo esto se pueden extraer dos conclusiones para el cambio climático actual: el calentamiento global actual se está produciendo con demasiada rapidez y violencia como para que pueda explicarse por factores orbitales, sobre todo teniendo en cuenta que los cambios actuales en los parámetros orbitales de la Tierra deberían conducir a un enfriamiento muy lento. Por lo tanto, en este momento está ocurriendo algo fundamentalmente distinto a lo que ocurría en las fases de deglaciación, en las que el aumento del CO 2 estaba realmente provocado por el calentamiento global.

Sin embargo, lo que siguió a esta mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera permite extraer valiosas conclusiones sobre cómo reaccionará probablemente el sistema climático de la Tierra a las emisiones de CO 2 de origen humano en la actualidad o en las próximas décadas y siglos.

John Cook/klimafakten.de, junio de 2010,

última actualización: Junio de 2022

*Fuente Helmholtz-klima sitio web del instituto científico alemán Helmholtz-Gemeinschaft