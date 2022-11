Discurso de Vladimir Putin en el Foro Valdai el 27 de octubre de 2022 

31 de octubre de 2022

Ahora este período histórico de dominio ilimitado de Occidente en los asuntos mundiales está llegando a su fin. El mundo unipolar está siendo relegado al pasado. Nos encontramos en una encrucijada histórica. Nos espera probablemente la década más peligrosa, imprevisible y al mismo tiempo más importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Occidente es incapaz de gobernar a la humanidad en solitario y la mayoría de las naciones ya no quieren soportarlo. Esta es la principal contradicción de la nueva era. Por citar un clásico, se trata de una situación hasta cierto punto revolucionaria: las élites no pueden y el pueblo no quiere seguir viviendo así.

El éxito de la Unión Económica Euroasiática, el rápido crecimiento de la autoridad y el prestigio de la Organización de Cooperación de Shanghái, las iniciativas a gran escala de «Un Cinturón, Una Ruta», los planes de cooperación multilateral para la construcción del corredor de transporte Norte-Sur y muchos otros proyectos, son el comienzo de una nueva era, una nueva etapa en el desarrollo de Eurasia. Estoy seguro de ello. Los proyectos de integración no se contradicen, sino que se complementan, por supuesto, si son llevados a cabo por los países vecinos en su propio interés y no introducidos por fuerzas externas con el objetivo de dividir el espacio euroasiático y convertirlo en una zona de confrontación de bloques.

El desarrollo tecnológico no debe aumentar la desigualdad global, sino reducirla. Así es como Rusia ha aplicado tradicionalmente su política tecnológica exterior. Por ejemplo, cuando construimos centrales nucleares en otros países, creamos centros de competencia y formamos al personal local. Creamos una industria. No sólo construimos una planta, sino que creamos toda una industria. De hecho, damos a otros países la oportunidad de abrir nuevos caminos en su desarrollo científico y tecnológico, reducir la desigualdad y llevar su sector energético a nuevos niveles de eficiencia y respeto al medio ambiente.

¿Cómo van las cosas hoy en día? Si Occidente vende medicamentos o semillas de cultivo a otros países, les dice que maten a sus industrias farmacéuticas nacionales y a la selección. De hecho, todo se reduce a esto: sus suministros de máquinas-herramienta y equipos destruyen la industria local de ingeniería. Me di cuenta de esto cuando fui Primer Ministro. Una vez que abres tu mercado a un determinado grupo de productos, el fabricante local se hunde al instante y es casi imposible que levante cabeza. Así es como construyen relaciones. Así es como se apoderan de los mercados y los recursos, y los países pierden su potencial tecnológico y científico. Esto no es progreso; es esclavitud y reducción de las economías a niveles primitivos.

La economía y el comercio mundiales también deben ser más justos y abiertos. Rusia considera inevitable la creación de nuevas plataformas financieras internacionales; esto incluye las transacciones internacionales. Estas plataformas deben estar por encima de las jurisdicciones nacionales. Deben ser seguras, despolitizadas y automatizadas y no deben depender de ningún centro de control único. ¿Es posible hacer esto o no? Por supuesto que es posible. Pero requerirá un gran esfuerzo. Muchos países tendrán que aunar esfuerzos, pero es posible.

En este punto, me gustaría citar las palabras del gran filósofo ruso Nikolai Danilevsky. Él creía que el progreso no consistía en que todos fueran en la misma dirección, como parecen querer algunos de nuestros oponentes. Esto sólo haría que el progreso se detuviera, decía Danilevsky. El progreso consiste en «recorrer el campo que representa la actividad histórica de la humanidad, caminando en todas las direcciones», dijo, y añadió que ninguna civilización puede enorgullecerse de ser la cumbre del desarrollo.

¿Qué más puedo añadir? Rusia no está desafiando a las élites occidentales. Rusia simplemente está defendiendo su derecho a existir y a desarrollarse libremente. Y lo que es más importante, no nos convertiremos nosotros mismos en una nueva hegemonía. Rusia no está sugiriendo sustituir un mundo unipolar por un orden bipolar, tripolar o cualquier otro orden dominante, ni sustituir la dominación occidental por la dominación del Este, del Norte o del Sur. Esto llevaría inevitablemente a otro estancamiento.

De hecho, esta es una regla universal: tratan de convertir a todo el mundo en una herramienta, con el fin de utilizar estas herramientas para sus propios fines. Y los que no ceden a esta presión, los que no quieren ser una herramienta de este tipo, son sancionados: se llevan a cabo todo tipo de restricciones económicas contra ellos y en relación con ellos, se preparan golpes de estado o cuando es posible se llevan a cabo y así sucesivamente. Y al final, si no se puede hacer nada, el objetivo es el mismo: destruirlos, borrarlos del mapa político. Pero no ha sido ni será nunca posible elaborar y poner en práctica un escenario semejante con respecto a Rusia.

tratan de convertir a todo el mundo en una herramienta, con el fin de utilizar estas herramientas para sus propios fines. Y los que no ceden a esta presión, los que no quieren ser una herramienta de este tipo, son sancionados: se llevan a cabo todo tipo de restricciones económicas contra ellos y en relación con ellos, se preparan golpes de estado o cuando es posible se llevan a cabo y así sucesivamente.

Es más, Occidente no sólo apoyó activamente a los terroristas en territorio ruso, sino que en muchos aspectos alimentó esta amenaza. Esto lo sabemos. Sin embargo, cuando la situación se estabilizó, cuando las principales bandas terroristas fueron derrotadas, incluso gracias a la valentía del pueblo checheno, decidimos no dar marcha atrás, no hacernos los ofendidos, sino avanzar, establecer relaciones incluso con los que realmente actuaron contra nosotros, establecer y desarrollar relaciones con todos los que lo desearan, basadas en el beneficio mutuo y el respeto de unos a otros.

Estoy convencido de que las naciones del mundo no cerrarán los ojos ante una política de coacción que se ha desacreditado a sí misma. Cada vez Occidente tendrá que pagar un precio más alto por sus intentos de preservar su hegemonía. Si yo fuera una élite occidental, me plantearía seriamente esta perspectiva. Como he dicho, algunos politólogos y políticos de Estados Unidos ya están pensando en ello.

La engreída aspiración a lograr la supremacía mundial y, esencialmente, a dictar o preservar el liderazgo al dictado, está realmente reduciendo el prestigio internacional de los líderes del mundo occidental, incluido Estados Unidos, y aumentando la desconfianza en su capacidad de negociación en general. Hoy dicen una cosa y mañana otra; firman documentos y renuncian a ellos, hacen lo que quieren. No hay estabilidad en nada. Cómo se firman los documentos, qué se ha discutido, qué podemos esperar, todo esto no está nada claro.

Añadiré que la multipolaridad es una oportunidad real y, de hecho, la única para que Europa recupere su identidad política y económica. A decir verdad -y esta idea se expresa hoy explícitamente en Europa- la capacidad jurídica de Europa es muy limitada. He tratado de decirlo suavemente para no ofender a nadie.

Añadiré que la multipolaridad es una oportunidad real y, de hecho, la única para que Europa recupere su identidad política y económica. A decir verdad -y esta idea se expresa hoy explícitamente en Europa- la capacidad jurídica de Europa es muy limitada. He tratado de decirlo suavemente para no ofender a nadie.

Aquí hay algo que me gustaría subrayar. Los valores tradicionales no son un conjunto rígido de postulados a los que todo el mundo deba adherirse, por supuesto que no. La diferencia con los llamados valores neoliberales es que son únicos en cada caso particular, porque provienen de las tradiciones de una sociedad concreta, de su cultura y de su bagaje histórico. Por eso los valores tradicionales no pueden imponerse a nadie. Simplemente hay que respetarlos y manejar con cuidado todo lo que cada nación ha ido eligiendo para sí misma a lo largo de los siglos.

Una amenaza directa para el monopolio político, económico e ideológico de Occidente reside en el hecho de que el mundo puede idear modelos sociales alternativos más eficaces; quiero subrayar esto, más eficaces hoy, más brillantes y más atractivos que los que existen actualmente. Estos modelos surgirán sin duda alguna. Esto es inevitable. Por cierto, los politólogos y analistas estadounidenses también escriben sobre esto. La verdad es que su gobierno no escucha lo que dicen, aunque no puede evitar ver estos conceptos en las revistas de ciencias políticas y mencionados en los debates.

Sin exagerar, ni siquiera se trata de una crisis sistémica, sino de una crisis doctrinal del modelo neoliberal de orden internacional al estilo estadounidense. No tienen ideas para el progreso y el desarrollo positivo. Sencillamente, no tienen nada que ofrecer al mundo, salvo perpetuar su dominio.

Pero aquí no. ¿Por qué no? Al menos, podrían discutirlo. Es increíble.

He aquí otro ejemplo de sustitución de conceptos y significados. Durante muchos años, los ideólogos y políticos occidentales han dicho al mundo que no había alternativa a la democracia. Es cierto que se referían al estilo occidental, al llamado modelo liberal de democracia. Rechazaban con arrogancia todas las demás variantes y formas de gobierno del pueblo y, quiero subrayarlo, lo hacían con desprecio y desdén. Esta forma se ha ido configurando desde la época colonial, como si todos fueran de segunda categoría, mientras que ellos eran excepcionales. Ha sido así durante siglos y continúa hasta hoy.

¿Qué se puede decir a esto? La historia seguramente pondrá todo en su lugar y sabrá a quién anular, y definitivamente no serán las grandes obras de los genios universalmente reconocidos de la cultura mundial, sino a aquellos que por alguna razón han decidido que tienen derecho a utilizar la cultura mundial como les parezca. Su autoestima no tiene límites. Dentro de unos años nadie se acordará de sus nombres. Pero Dostoievski seguirá vivo, al igual que Tchaikovsky, Pushkin, por mucho que les hubiera gustado lo contrario.

En los casi 50 años transcurridos desde entonces, la ceguera de la que hablaba Solzhenitsyn y que es abiertamente racista y neocolonial, ha adquirido formas especialmente distorsionadas, en particular, tras la aparición del llamado mundo unipolar. ¿A qué me refiero? La creencia en la propia infalibilidad es muy peligrosa; sólo está a un paso del deseo de los infalibles de destruir a los que no les gustan, o como ellos dicen, de anularlos. Piensen en el significado de esta palabra.

Los acontecimientos actuales han eclipsado las cuestiones medioambientales. Por extraño que parezca, esto es de lo que me gustaría hablar hoy en primer lugar. El cambio climático ya no encabeza la agenda. Pero ese reto fundamental no ha desaparecido, sigue con nosotros y va en aumento.

Sin embargo, en el mundo moderno no puede funcionar el hecho de no hacer nada. Quien siembra vientos recoge tempestades, como dice el refrán. La crisis ha adquirido una dimensión global y ha afectado a todo el mundo. No hay que hacerse ilusiones al respecto.

El poder global es exactamente lo que el llamado Occidente tiene en juego en su juego. Pero este juego es ciertamente peligroso, sangriento y, yo diría, sucio. Niega la soberanía de los países y los pueblos, su identidad y singularidad, y pisotea los intereses de otros Estados. En cualquier caso, aunque la negación no sea la palabra utilizada, lo están haciendo en la vida real. Nadie, excepto los que crean estas normas que he mencionado, tiene derecho a conservar su identidad: todos los demás deben cumplir estas normas.

El llamado Occidente que es, por supuesto, una construcción teórica ya que no está unido y claramente es un conglomerado muy complejo, pero aún así diré que Occidente ha tomado una serie de medidas en los últimos años y especialmente en los últimos meses que están diseñadas para agravar la situación. De hecho, siempre buscan agravar la situación, lo que tampoco es nada nuevo. Esto incluye el fomento de la guerra en Ucrania, las provocaciones en torno a Taiwán y la desestabilización de los mercados mundiales de alimentos y energía. Por supuesto, esto último no se hizo a propósito, no cabe duda. La desestabilización del mercado energético fue el resultado de una serie de errores sistémicos cometidos por las autoridades occidentales que he mencionado anteriormente. Como podemos ver ahora, la situación se agravó aún más con la destrucción de los gasoductos paneuropeos. Se trata de algo totalmente ajeno a la realidad, pero sin embargo estamos asistiendo a estos tristes acontecimientos.

Hemos utilizado la plataforma del Club Valdai para debatir, más de una vez, los importantes y graves cambios que ya se han producido y se están produciendo en todo el mundo, los riesgos que plantea la degradación de las instituciones mundiales, la erosión de los principios de seguridad colectiva y la sustitución del derecho internacional por «reglas«. Estuve tentado de decir «tenemos claro a quién se le ocurrieron estas reglas«, pero, tal vez, no sería una afirmación precisa. No tenemos ni la menor idea de quién inventó estas reglas, en qué se basan o qué contienen.

*Fuente: Kremlin.ru

A continuación van una serie de preguntas de los asistentes y respuestas del Presidente Ruso, que complementan el discurso sostenido anteriormente:

Fyodor Lukyanov: Muchas gracias, señor Presidente, por un discurso tan completo.

No puedo dejar de llegar espontáneamente a la conclusión, ya que ha mencionado la situación revolucionaria, los de arriba y los de abajo. Los que somos un poco mayores estudiamos todo esto en la escuela. ¿Con quién te asocias, con los de arriba o con los de abajo?

Vladimir Putin: Con el fondo, por supuesto, soy del fondo.

Mi madre era… Como sabes, he dicho muchas veces que vengo de una familia trabajadora. Mi padre era capataz, se graduó en una escuela de formación profesional. Mi madre no recibió educación, ni siquiera secundaria, era una simple trabajadora, y tenía muchos trabajos; trabajó como enfermera en un hospital, y como conserje y vigilante nocturno. No quería dejarme en el jardín de infancia ni en la guardería.

Así que, naturalmente, soy muy sensible -gracias a Dios ha sido así hasta ahora y espero que siga siéndolo- al pulso de lo que vive una persona corriente.

Fyodor Lukyanov: ¿Así que, a nivel global, usted se encuentra entre los que «no quieren [vivir a la antigua]»?

Vladimir Putin: A nivel mundial, naturalmente, una de mis responsabilidades es vigilar lo que ocurre a nivel mundial. Defiendo lo que acabo de decir, las relaciones democráticas con respecto a los intereses de todos los participantes en la comunicación internacional, no sólo los intereses de los llamados mil millones de oro.

Fyodor Lukyanov: Ya veo.

La última vez que nos reunimos fue hace exactamente un año. El ambiente internacional ya era tenso, pero cuando miramos el pasado octubre en comparación con éste, parece una época idílica. Muchas cosas han cambiado en el último año, el mundo se ha vuelto literalmente del revés, como dicen algunos. Para usted personalmente, ¿qué ha cambiado en este año, en su percepción del mundo y del país?

Vladimir Putin: Lo que estaba ocurriendo y lo que está ocurriendo ahora, digamos, en relación con Ucrania, no son cambios que están ocurriendo sólo ahora o que comenzaron después del lanzamiento de la operación militar especial de Rusia, no. Todos estos cambios han estado ocurriendo durante muchos años; algunos les prestan atención, otros no, pero se trata de cambios tectónicos en todo el orden mundial.

Estas placas tectónicas están en constante movimiento en algún lugar de la corteza terrestre. Los expertos dicen que se están moviendo ahora, y siempre están en movimiento aunque todo parece tranquilo, pero los cambios siguen ocurriendo. Y entonces, chocan. La energía se acumula y cuando las placas se desplazan, se produce un terremoto. La acumulación de esta energía y su estallido han provocado estos acontecimientos actuales.

Pero siempre han ocurrido. ¿Cuál es la esencia de estos acontecimientos? Están surgiendo nuevos centros de poder. Constantemente digo, y no sólo yo, ¿se trata realmente de mí? Ocurren por circunstancias objetivas. Algunos de los centros de poder anteriores se están desvaneciendo. No quiero hablar ahora de por qué ocurre, pero es un proceso natural de crecimiento, decadencia y cambio. Están surgiendo nuevos centros de poder, principalmente en Asia, por supuesto. África también está tomando la delantera. Sí, África sigue siendo un continente muy pobre, pero fíjense en su colosal potencial. América Latina. Todos estos países seguirán desarrollándose, y estos cambios tectónicos seguirán ocurriendo.

Nosotros no hemos provocado la situación actual, ha sido Occidente… Si tiene más preguntas, puedo volver a hablar de los acontecimientos en Ucrania. ¿Fuimos nosotros los que dimos el golpe de estado, que condujo a una serie de trágicos acontecimientos, incluida nuestra operación militar especial? No, no lo hicimos.

Pero lo que realmente importa es que los cambios tectónicos se están produciendo ahora y seguirán produciéndose. Nuestras acciones no tienen nada que ver con eso. De hecho, los acontecimientos en curso ponen de relieve y promueven los procesos que se están acelerando y desarrollando más rápidamente que antes. Pero, en general, son inevitables y habrían tenido lugar independientemente de las acciones de Rusia hacia Ucrania.

Fyodor Lukyanov: Hablando del Estado, ¿ha aprendido algo nuevo sobre él en el último año?

Vladimir Putin: Ya sabe, en lo que respecta al Estado… Por supuesto, hemos incurrido en costes, sobre todo, en pérdidas asociadas a la operación militar especial, en la que no dejo de pensar, y también hay pérdidas económicas. Pero hay enormes adquisiciones y lo que está ocurriendo ahora, sin duda alguna, en última instancia -quiero subrayarlo- será beneficioso para Rusia y su futuro.

¿De qué tratan estas adquisiciones? Se trata del fortalecimiento de nuestra soberanía en todos los ámbitos, principalmente, en el económico. No hace mucho, a nosotros mismos nos preocupaba que nos convirtiéramos en una especie de semicolonia en la que no pudiéramos hacer nada sin nuestros socios occidentales. No podemos realizar transacciones financieras, no tenemos acceso a la tecnología y a los mercados, ni a las fuentes para adquirir la última tecnología. Nada. Basta con que chasqueen los dedos para que todo lo que tenemos se desmorone. Pero no, nada se desmoronó, y la base de la economía rusa y de la Federación Rusa resultó ser mucho más fuerte de lo que cualquiera podía pensar, quizá incluso nosotros mismos.

Se trata de un acto de depuración y comprensión de nuestras capacidades, de la capacidad de reagruparse rápidamente dadas las circunstancias y de la necesidad objetiva no sólo de acelerar los procesos de sustitución de importaciones, sino también de reemplazar a los que se van de nuestro mercado. Resulta que en la mayoría de las áreas nuestras empresas están sustituyendo a las que se van. Los que se van nos susurran al oído: nos vamos por poco tiempo y volveremos pronto. ¿Y cómo van a conseguirlo? Están vendiendo propiedades multimillonarias por sólo un dólar. ¿Por qué? Las están revendiendo a la administración. ¿Qué significa esto? Significa que han llegado a un acuerdo con la administración para que vuelvan. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Están regalando estos negocios a dos o tres individuos? Por supuesto que no. Conocemos este sentimiento.

Por lo tanto, esto es de vital importancia. Nosotros mismos nos hemos dado cuenta por fin -seguimos diciendo que somos un gran país-, ahora nos hemos dado cuenta de que, efectivamente, somos un gran país y podemos hacerlo.

Somos plenamente conscientes de las consecuencias a medio plazo de cortar el acceso a la tecnología. Pero de todos modos no teníamos acceso a la tecnología crítica. Las listas del COCOM que han estado en vigor durante décadas parecen haber sido canceladas. Ahora, han apretado las tuercas, pero resultó que, a pesar de todo, nos las arreglamos.

Otro componente importante, esta vez de carácter espiritual, que es, quizás, la parte más importante. En primer lugar, este lema -no dejamos a nadie atrás- cala hondo en el corazón de cada ruso y en el de los demás grupos étnicos que son ciudadanos rusos, y la voluntad de luchar por nuestro propio pueblo solidifica la sociedad. Esta ha sido siempre la gran fuerza de nuestro país. La hemos confirmado y reforzado, que es lo más importante.

Fyodor Lukyanov: ¿Ha habido algún acontecimiento en Rusia que le haya decepcionado este año?

Vladimir Putin: No.

Fyodor Lukyanov: Entonces, ¿no hay que sacar conclusiones ni hacer ningún cambio en particular?

Vladimir Putin: Siempre es necesario sacar conclusiones. Si se refiere a una remodelación de personal, es un proceso natural. Siempre hay que pensar en la renovación en diferentes áreas, formar nuevo personal y promover a aquellos que puedan ocuparse de tareas más grandes que las que se ocupaban antes. Por supuesto, se trata de un proceso natural. Sin embargo, no puedo decir que alguien me haya decepcionado o que deba ser despedido. No, por supuesto que no.

Fyodor Lukyanov: Excelente.

Señor Presidente, su decisión de iniciar una operación militar especial en febrero fue una gran sorpresa para todos, incluida la mayoría de los ciudadanos rusos. Sabemos que usted ha descrito muchas veces la lógica y los motivos de esa decisión. Sin embargo, decisiones de esta importancia difícilmente se toman sin un motivo especial. ¿Qué ocurrió antes de que tomara la decisión?

Vladimir Putin: Lo he dicho muchas veces, y hoy apenas oirán nada nuevo. ¿Qué ha pasado? No hablaré de la expansión de la OTAN a Ucrania, que era absolutamente inaceptable para nosotros, y todo el mundo lo sabía pero simplemente hizo caso omiso de nuestros intereses de seguridad. Otro intento que hicimos a finales del año pasado volvió a fracasar. Nos dijeron que nos calláramos y… De acuerdo, no lo diré con tantas palabras, pero simplemente nos ignoraron. Este es el primer punto.

En segundo lugar, es importante que los representantes del régimen de Kiev, apoyados por sus manipuladores occidentales, se negaron a aplicar los acuerdos de Minsk. Su líder dijo que no le gustaba ni una sola disposición de los acuerdos de Minsk. Lo dijo en público. Otros funcionarios dijeron abiertamente que no los aplicarían. El anterior presidente [ucraniano] dijo que firmó los acuerdos de Minsk con la premisa de que nunca se aplicarían. ¿Qué otras razones necesita?

Una cosa es que los medios de comunicación e Internet sirvan para sembrar una idea en la cabeza de millones de personas, pero otra cosa son las acciones reales y la política práctica. Lo que te he contado ahora pasó desapercibido para millones de personas, porque se pierde en el espacio informativo, pero tú y yo somos conscientes de ello.

Todo eso se dijo finalmente. ¿Qué significó para nosotros? Significó que teníamos que hacer algo en Donbass. La gente ha estado viviendo bajo el fuego de los proyectiles durante ocho años, y los ataques continúan hasta hoy, por cierto, pero teníamos que tomar una decisión por nosotros mismos. ¿Cuál podría ser? Podríamos reconocer su independencia. Pero reconocer su independencia y dejarlos en la estacada era inaceptable. Así que tuvimos que dar el siguiente paso, y lo hicimos: incluirlos en el Estado ruso. No habrían sobrevivido solos, de eso no hay duda.

¿Y si los reconocemos y los hacemos parte del Estado ruso a petición suya, pues sabemos lo que piensa la gente, pero los bombardeos y las operaciones militares planeadas por el régimen de Kiev continúan y son inevitables? Han celebrado dos operaciones militares a gran escala; es cierto que no tuvieron éxito, pero se celebraron. Sin duda, los bombardeos habrían continuado. ¿Qué podríamos hacer? Lanzar una operación. ¿Por qué esperar a que sean ellos los primeros en hacerlo? Sabíamos que se estaban preparando para hacerlo. Por supuesto, esta es la lógica inevitable de los acontecimientos.

No fuimos nosotros los que inventamos esta lógica. Para empezar, ¿por qué necesitaban el golpe de Estado de 2014 en Ucrania? En realidad, Yanukóvich aceptó dimitir y celebrar unas elecciones anticipadas. Estaba claro que sus posibilidades -espero que el señor Yanukóvich no se sienta ofendido- eran escasas, si es que había alguna. Entonces, ¿qué sentido tenía dar un sangriento golpe antiestatal e inconstitucional en esa situación? Ni idea. Pero sólo hay una respuesta: demostrar quién manda. Todo el mundo -perdón, mis disculpas a las damas- se sienta en silencio y mantiene la boca cerrada, sólo hace lo que decimos. No puedo explicarlo de otra manera.

Así que dieron un golpe de Estado, pero los habitantes de Crimea o de Donbass se negaron a reconocerlo, lo que finalmente condujo a los trágicos acontecimientos de hoy. Por qué el llamado Occidente no pudo cumplir los acuerdos alcanzados en Minsk?

Me dijeron, personalmente, que en esa situación, ustedes también habrían firmado cualquier cosa, si se les pusiera en esas condiciones. Pero aun así, ¡lo firmaron! Lo firmaron e insistieron en que los líderes de las repúblicas del Donbass, no reconocidas en ese momento, pusieran también su firma. Y luego asesinaron a uno de ellos: Zakharchenko.

Todas estas acciones condujeron a los trágicos acontecimientos de hoy, y eso es todo.

Fyodor Lukyanov: ¿No tiene la sensación de que se ha subestimado al enemigo? Para ser sinceros, este sentimiento está presente en la sociedad.

Vladimir Putin: No. ¿Sabe cuál es el problema? Siempre vimos lo que ocurría allí.

Durante ocho años, han estado creando una zona fortificada que se adentraba bastante en el Donbass y, por supuesto, aventurarse allí y sufrir pérdidas no tenía sentido; este es el primer punto. En segundo lugar, éramos muy conscientes de que este proceso continuaría, y sería cada vez peor, más difícil, más peligroso para nosotros, y sufriríamos aún más pérdidas. Esas son las consideraciones por las que nos guiamos. El desarrollo de la OTAN en ese territorio estaba en pleno apogeo, y sigue adelante, tal y como sucedía entonces. Esas zonas fortificadas se habrían extendido mucho más allá de la línea de contacto actual en el Donbass, habrían estado en todas partes. Eso es todo.

Lo que vemos ahora, cuando nuestras tropas en el Donbass están apretando desde el sur y el norte, es una cosa. Pero si se hubieran seguido construyendo allí zonas fortificadas durante varios años más, en todo el país, con personal que se entrena y sistemas de armas que se acumulan allí (armas que nunca tuvieron, armas que muchos todavía no tienen incluso ahora), la situación habría sido completamente diferente para Rusia, incluso en lo que respecta a la realización de esta operación militar especial.

Fyodor Lukyanov: Usted ha dicho y escrito repetidamente en su artículo sobre política que somos un solo pueblo. Ha cambiado de opinión después de un año?

Vladimir Putin: No, por supuesto que no. ¿Y cómo se puede cambiar esto? Es un hecho histórico.

El Estado ruso se estableció en nuestros territorios en el siglo 9th , primero en Nóvgorod, luego en Kiev, y luego crecieron juntos. Es una sola nación. La gente hablaba el mismo idioma, el ruso antiguo, y los cambios sólo empezaron a surgir, creo, en el siglo 14th o 15th bajo la influencia de Polonia porque las zonas occidentales del estado ruso pasaron a formar parte de otros países. De ahí surgieron los cambios.

Por supuesto, ya he dicho que cada etnia pasa por diferentes procesos en su desarrollo. Si una parte de esta etnia decide en un momento dado que ha alcanzado un nivel en el que se convierte en una etnia diferente, sólo cabe respetarlo, por supuesto.

Pero este proceso no se produjo por sí solo. En primer lugar, como he dicho, ocurrió porque algunas de las tierras de la antigua Rusia en el oeste se convirtieron en partes de otros estados, por toda una serie de razones.

Esos estados empezaron a promover sus intereses. Las tierras que pasaron a formar parte de Polonia experimentaron una fuerte influencia polaca, y así sucesivamente. El idioma empezó a cambiar. Ya he dicho que, cuando Ucrania se unía a Rusia, se escribían cartas a Varsovia y a Moscú. Tenemos archivos. Esas cartas decían: «Nosotros, cristianos ortodoxos rusos, quisiéramos dirigirnos a usted con el siguiente asunto…» Pedían a Moscú que los aceptara en Rusia y a Polonia que considerara sus intereses y sus costumbres cristianas ortodoxas. Y sin embargo, se llamaban a sí mismos «cristianos ortodoxos rusos». No me lo he inventado. Eran parte de la nación que ahora llamamos ucranianos.

Sí, entonces todo empezó a suceder según sus propias leyes. Se construyó un enorme Imperio Ruso. Los países europeos intentaron y lograron parcialmente crear una barrera entre Europa y el Imperio Ruso utilizando el principio conocido desde la antigüedad: divide y vencerás. Empezaron a hacer intentos de dividir la nación rusa unida. Comenzó en el siglo 19th y finalmente creció a una escala mayor, apoyada principalmente por Occidente. Por supuesto, intentaron cultivar ciertos sentimientos en la gente y a algunos incluso les gustó, en lo que respecta a los aspectos históricos y lingüísticos.

Por supuesto, esos sentimientos fueron explotados exactamente para el propósito que mencioné, para dividir y conquistar. No es nada fuera de lo común, pero ciertamente lograron algunos de sus objetivos. Y, posteriormente, llegó a cooperar con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizaron colaboradores ucranianos en las campañas de exterminio de rusos, polacos, judíos y bielorrusos. Es un hecho histórico bien conocido: los escuadrones de la muerte asignaron a los seguidores de Bandera los trabajos más sucios y sangrientos. Todo ello forma parte de nuestra historia. Pero también es un hecho histórico que rusos y ucranianos son esencialmente una sola etnia.

Fyodor Lukyanov: Así que lo que estamos presenciando es una guerra civil con una parte de nuestro propio pueblo.

Vladimir Putin: En parte, sí. Desgraciadamente, acabamos en estados diferentes por una serie de razones. Sobre todo, porque cuando estaban creando la Unión Soviética tras el colapso del imperio [ruso] -lo he tratado en mis artículos y lo he mencionado públicamente más de una vez- los dirigentes bolcheviques de entonces decidieron -para apaciguar a los bolcheviques de mentalidad nacionalista originarios de Ucrania- darles algunas tierras históricas originalmente rusas sin preguntar a la gente que vivía allí. Les permitieron tener toda Malorossiya (Pequeña Rusia), toda la región del Mar Negro y todo el Donbass. Al principio, decidieron que el Donbass formara parte de Rusia, pero entonces una delegación de Ucrania fue a ver a Vladimir Lenin, quien convocó a un representante del Donbass y le dijo que el asunto del Donbass debía ser reconsiderado, y así fue, con el Donbass pasando a Ucrania.

En este sentido, Ucrania, por supuesto, es un estado creado artificialmente. Tanto más cuanto que después de la Segunda Guerra Mundial -esto también es un hecho histórico- Stalin convirtió repentinamente varios territorios polacos, húngaros y rumanos en parte de Ucrania, arrebatando así estas tierras a estos países. Dio a los polacos, que no formaban parte de la coalición nazi, algunas de las tierras del este de Alemania. Estos son hechos históricos bien conocidos. Así es como se creó la actual Ucrania.

Acabo de pensar que, para ser justos, Rusia, que creó la actual Ucrania, podría haber sido el único garante real y serio de la estatalidad, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

Fyodor Lukyanov: Recuerdo que hubo una discusión sobre los garantes en la primavera, pero luego todo desapareció.

Puede que sea una pregunta retórica dado que las hostilidades y mucho más están en marcha, pero usted y los funcionarios rusos han dicho en múltiples ocasiones que la operación especial va según el plan. ¿Cuál es el plan? A decir verdad, esto no está muy claro para los miembros de la sociedad. ¿Cuál es el plan?

Vladimir Putin: Verá, yo dije desde el principio, el día que comenzó la operación, que lo más importante para nosotros es ayudar al Donbass. Ya lo he mencionado, y si hubiéramos actuado de otra manera, no habríamos podido desplegar nuestras Fuerzas Armadas en ambos lados del Donbass. Este es mi primer punto.

En segundo lugar, la República Popular de Lugansk ha sido totalmente liberada. Las actividades militares relacionadas con la República de Donetsk están en marcha. Sin duda, cuando nuestras tropas se acercaron a ella tanto desde el sur como desde el norte, quedó claro que la población que reside en estos territorios históricos de Novorossiya (Nueva Rusia) ve su futuro como parte de Rusia. ¿Cómo no íbamos a responder a eso?

De ahí que seamos testigos de los acontecimientos que se han desarrollado. Surgieron en el transcurso y como continuación lógica de la situación que se ha ido configurando hasta este momento. Pero el plan estaba ahí, y el objetivo es ayudar a la población de Donbass. Esta es la premisa bajo la que estamos operando. Por supuesto, estoy al tanto de los planes del Estado Mayor, pero no creo que debamos discutir los detalles.

Fyodor Lukyanov: Gracias.

Amigos, he satisfecho mi curiosidad monopolizando todo. Ahora, demos la palabra a los que tengan preguntas.

Comencemos. Ivan Safranchuk.

Ivan Safranchuk: Ivan Safranchuk, Universidad MGIMO.

Usted ha dicho que tenemos por delante una década muy importante en el desarrollo del mundo y de nuestro país. Pero me queda la impresión de que existe una cierta puerta que nos ha llevado a esta década.

Tengo una pregunta sobre esta puerta.

La retórica nuclear se ha intensificado mucho últimamente. Ucrania ha pasado de las declaraciones irresponsables a la preparación práctica de una provocación nuclear; los representantes de Estados Unidos y el Reino Unido están haciendo declaraciones con sugerencias sobre el posible uso de armas nucleares.

Digamos que Biden habla del Armagedón nuclear, y enseguida se comenta en Estados Unidos que no hay nada que temer. Al mismo tiempo, Estados Unidos se apresura a desplegar bombas nucleares tácticas modernizadas en Europa. Parece que están haciendo sonar el sable mientras se niegan a reconocer las lecciones de la Crisis de los Misiles de Cuba.

Señor Presidente, ¿podría comentar, por favor, si es cierto que el mundo está al borde del posible uso de armas nucleares? ¿Cómo actuará Rusia en estas circunstancias, dado que es un Estado nuclear responsable?

Gracias.

Vladimir Putin: Mira, mientras existan las armas nucleares, siempre habrá un peligro de que puedan ser utilizadas. Esto es lo primero.

En segundo lugar, el objetivo del actual alboroto en torno a estas amenazas y al posible uso de armas nucleares es muy primitivo, y probablemente no me equivoque al explicar de qué se trata.

Ya he dicho que el dictado de los países occidentales y sus intentos de presionar a todos los participantes de la comunicación internacional, incluidos los países neutrales o amigos nuestros, no están consiguiendo nada, y están buscando argumentos adicionales para convencer a nuestros amigos o estados neutrales de que todos deben enfrentarse a Rusia colectivamente.

La provocación nuclear y la exacerbación de la posibilidad de que Rusia pueda teóricamente utilizar armas nucleares se están utilizando para alcanzar estos objetivos: influir en nuestros amigos, en nuestros aliados y en los estados neutrales diciéndoles: mirad a quién apoyáis; Rusia es un país que da miedo, no la apoyéis, no cooperéis con ella, no comerciéis con ella. Este es, de hecho, un objetivo primitivo.

¿Qué ocurre en la realidad? Al fin y al cabo, nunca hemos dicho nada de forma proactiva sobre el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia. Todo lo que hicimos fue una insinuación en respuesta a las declaraciones de los líderes occidentales.

La Sra. Liz Truss, la reciente Primera Ministra de Gran Bretaña, declaró directamente en una conversación con un representante de los medios de comunicación que Gran Bretaña es una potencia nuclear y que el deber de la Primera Ministra es utilizar posiblemente armas nucleares, y que lo hará. No es una cita, pero se acerca a la redacción original. «Estoy dispuesta a hacerlo».

Verás, nadie respondió a eso de ninguna manera. Supongamos que se le escapó y se le escapó. ¿Cómo puedes decir esas cosas públicamente? Sin embargo, lo hizo.

Deberían haberla aclarado, o Washington podría haber declarado públicamente que no tiene nada que ver con esto. No tenemos ni idea de lo que está hablando, podrían haber dicho. No había necesidad de herir los sentimientos de nadie; todo lo que tenían que hacer era desvincularse de lo que ella dijo. Pero todos guardaron silencio. ¿Qué se supone que debemos pensar? Pensamos que era una posición coordinada y que nos estaban chantajeando. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Mantenernos en silencio y fingir que no hemos oído nada, o qué?

Hay varias otras declaraciones sobre este asunto. Kiev no deja de hablar de su deseo de poseer armas nucleares. Esta es la primera parte del Ballet de la Merlaison. ¿Y?

Siguen hablando de nuestras escandalosas acciones en la central nuclear de Zaporozhye. ¿Qué tiene de escandaloso? Así es como lo expresan a veces. Insinúan constantemente que estamos disparando misiles a la central nuclear de Zaporozhye. ¿Se han vuelto locos, o qué? Tenemos el control de esta central nuclear. Nuestras tropas están estacionadas allí.

Hace un par de meses, hablé con un líder occidental. Le pregunté qué debíamos hacer. Me dijo que debíamos retirar las armas pesadas de la central nuclear de Zaporozhye. Estuve de acuerdo y le dije que ya lo habíamos hecho y que allí no había armas pesadas. «¿Lo hiciste? Pues entonces retira las otras». (Risas.)

Es una tontería, ¿ves? Te estás riendo, es divertido, en efecto. Pero es casi al pie de la letra lo que dijo.

Le dije, escucha, querías que los representantes del OIEA estuvieran presentes en la estación. Estuvimos de acuerdo, y están allí.

Viven justo en el recinto de la central nuclear. Ven con sus propios ojos lo que ocurre, quién dispara y de dónde vienen los proyectiles. Al fin y al cabo, nadie dice que las tropas ucranianas estén bombardeando la central nuclear. Y están agitando las cosas y culpando a Rusia de esto. Eso es un delirio. Parece un delirio, pero en realidad está ocurriendo.

Creo que ya he dicho públicamente que los grupos de sabotaje del régimen de Kiev habían destruido tres o cuatro líneas eléctricas aéreas de alta tensión fuera de la central nuclear de Kursk. Por desgracia, el FSB no pudo atraparlos. Esperemos que algún día lo haga. Escaparon. Pero fueron ellos los que lo hicieron.

Informamos a todos los socios occidentales del incidente. El silencio fue todo lo que obtuvimos como respuesta, como si no hubiera pasado nada. Es decir, están tratando de escenificar algún tipo de incidente nuclear para responsabilizar a Rusia y provocar una nueva ronda de su batalla contra Rusia, sanciones contra Rusia, etc. No veo ningún otro motivo para hacerlo. Esto es lo que está ocurriendo.

Ahora han inventado algo nuevo. No es casualidad que hayamos hecho pública la información de nuestros servicios de seguridad de que están preparando un incidente con la llamada bomba sucia. Una bomba de este tipo es fácil de fabricar, e incluso conocemos su ubicación aproximada. Se cargan en el Tochka-U restos ligeramente modificados de combustible nuclear -Ucrania dispone de las tecnologías necesarias para ello-, explota y dicen que ha sido Rusia la que ha hecho un ataque nuclear.

Pero no tenemos necesidad de hacerlo; no tiene sentido para nosotros, ni político ni militar. Sin embargo, lo van a hacer. Fui yo quien dio instrucciones al ministro [de Defensa] [Sergei] Shoigu para que llamara a todos sus colegas y les informara al respecto. No podemos ignorar estas cosas.

Ahora dicen que el OIEA quiere venir a inspeccionar las instalaciones nucleares de Ucrania. Nosotros lo alentamos, y creemos que debe hacerse lo antes posible y las inspecciones deben ser en todas esas instalaciones, porque sabemos que las autoridades de Kiev están haciendo todo lo posible para cubrir sus huellas. Están trabajando en ello.

Por último, sobre el uso o no de [armas nucleares]. El único país del mundo que ha utilizado armas nucleares contra un Estado no nuclear ha sido Estados Unidos de América; lo hicieron dos veces contra Japón. ¿Cuál era el objetivo? No había ninguna necesidad militar para ello. ¿Cuál era la viabilidad militar de utilizar armas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki, contra civiles? ¿Había una amenaza a la integridad territorial de los Estados Unidos? Por supuesto que no. Tampoco era práctico desde el punto de vista militar, porque la maquinaria bélica de Japón ya había sido destruida, no era capaz de resistir, así que ¿qué sentido tenía asestar el golpe final con armas nucleares?

Por cierto, los libros de texto japoneses suelen decir que fueron los aliados los que asestaron el golpe nuclear a Japón. Tienen un control tan firme sobre Japón que los japoneses ni siquiera pueden escribir la verdad en sus libros de texto. Aunque conmemoren esta tragedia todos los años. Bien por los americanos, probablemente todos deberíamos seguir su ejemplo. Gran trabajo.

Pero estas cosas pasan, así es la vida. Entonces, EE.UU. es el único país que lo ha hecho porque creía que le convenía.

En cuanto a Rusia… Tenemos la Doctrina Militar, y deberían leerla. En uno de sus artículos se explican los casos de cuándo, por qué, en relación con qué y cómo Rusia considera posible utilizar armas de destrucción masiva en forma de armas nucleares para proteger su soberanía, su integridad territorial y garantizar la seguridad del pueblo ruso.

Fyodor Lukyanov: Mañana se cumplen 60 años de la culminación de la crisis del Caribe, el día en que se decidió la retirada.

¿Se imagina en el papel de uno de los líderes, Jruschov, para ser más precisos? ¿Podemos llegar a ese punto?

Vladimir Putin: Ciertamente no.

Fyodor Lukyanov: ¿No llegará a esto?

Vladimir Putin: No, no puedo imaginarme en el papel de Jruschov. De ninguna manera. (Risas.)

Fyodor Lukyanov: Muy bien. ¿Y qué pasa con el papel de un líder que tiene que tomar una decisión sobre esta cuestión?

Vladimir Putin: Estamos dispuestos a resolver cualquier problema. No nos negamos. En diciembre pasado ofrecimos a Estados Unidos continuar el diálogo sobre la estabilidad estratégica, pero no recibimos respuesta. Fue en diciembre del año pasado. Silencio.

Si quieren, estamos preparados, hagámoslo. Si no quieren, estamos desarrollando nuestra propia tecnología moderna, vehículos de entrega, incluyendo armas supersónicas. En principio, no necesitamos nada. Nos sentimos autosuficientes.

Sí, por supuesto, en algún momento nos alcanzarán también en armas supersónicas. Esto es obvio, tienen un país de alta tecnología y es sólo cuestión de tiempo. Pero todavía no nos han alcanzado. Lo tenemos todo y estamos desarrollando esta tecnología. Si alguien quiere dialogar con nosotros sobre esto, estamos listos, adelante.

Fyodor Lukyanov: Rasigan Maharajh, adelante, por favor.

Rasigan Maharajh: Muchas gracias.

Ha respondido a un punto directo que planteé antes, pero, si pudiera ampliar lo que había preguntado.

La escalada y la aceleración de las crisis siguen revelando aún más la precaria posición en la que nos encontramos y hacia la que nos conduce actualmente nuestro sistema. Así, el intercambio desigual continúa, como usted ha señalado, en la distribución de acciones, especialmente de la capacidad, habilidad y competencia humanas, y hace que las perspectivas futuras de reconciliación y reforma dentro de un sistema hegemónico injusto sean extremadamente sombrías. Las sanciones y el miedo a las represalias han hecho que la soberanía monetaria carezca de sentido, especialmente con la militarización del sistema de pagos. En nuestra coyuntura contemporánea, ¿qué podría constituir entonces una alternativa más democrática y viable al actual sistema internacional de pagos y liquidaciones?

Vladimir Putin: Esta es una de las cuestiones clave del desarrollo actual y del futuro no sólo del sistema financiero, sino también del orden mundial. Usted acaba de dar en la diana.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó el sistema de Bretton Woods y lo fortaleció varias veces a lo largo de los años. Trabajaron en diferentes áreas y establecieron instituciones internacionales que están bajo su control tanto en las finanzas como en el comercio internacional. Pero es evidente que se están desmoronando.

Como ya he dicho, Estados Unidos cometió un gran error al utilizar el dólar como arma para luchar por sus intereses políticos. Esto socava la confianza en el dólar y en otras monedas de reserva. La pérdida de confianza es grande – créanme, sé de lo que hablo. Ahora todo el mundo está pensando si tiene sentido mantener las reservas de divisas en dólares.

No es tan sencillo desprenderse del dólar porque los estadounidenses han creado un sistema muy poderoso que guarda estas reservas y no las deja salir. Es muy difícil salir, pero todo el mundo ha empezado a reflexionar sobre el futuro. Ya lo he descrito y sólo puedo repetir lo que pensamos sobre el futuro del sistema financiero internacional.

En primer lugar, se trata de un entendimiento común, pero aún así: hay que garantizar el desarrollo soberano de todos los países, y hay que respetar la elección de cualquier país. Esto también es importante, incluso en relación con el sistema financiero. Debe ser independiente, despolitizado, y, por supuesto, debe apoyarse en los sistemas financieros de los principales países del mundo.

Y si se crea este sistema (no será fácil, es un proceso difícil, pero es posible), las instituciones internacionales (habrá que reformarlas o recrearlas) que ayudan a los países que necesitan apoyo funcionarán más eficazmente.

En primer lugar, este nuevo sistema financiero debería allanar el camino para la educación y la transferencia de tecnología.

Si juntamos todo esto, recogemos una paleta de oportunidades que hay que aprovechar, entonces este modelo económico y el sistema financiero responderán a los intereses de la mayoría, y no sólo a los de esos «mil millones de oro» de los que hablamos.

Como precursores de este sistema, debemos sin duda ampliar los pagos en monedas nacionales. Dado que las autoridades financieras estadounidenses están armando el dólar y creando problemas con los pagos no sólo para nosotros, sino también para nuestros socios y otros países, la lucha por la independencia promoverá inevitablemente los pagos en monedas nacionales.

Por ejemplo, con la India, ahora hacemos el 53% de los pagos mutuos para las exportaciones en moneda nacional, y alrededor del 27% para las importaciones. Cada vez se utilizan más acuerdos similares con otros países. Por ejemplo, con China, los pagos en yuanes y rublos se están expandiendo rápidamente, y también con otros países; no los enumeraré todos ahora.

Así pues, en lo que respecta a nuestro propio sistema financiero, creo que la principal forma de proceder es crear un sistema monetario mundial supranacional despolitizado y basado en los sistemas monetarios nacionales. Este sistema garantizaría sin duda los pagos y las transacciones. Es posible. Al final, de una manera u otra, hemos dado los primeros pasos hacia los pagos en monedas nacionales, y luego – pasos a nivel regional. Creo que este proceso continuará.

Fyodor Lukyanov: Colegas, por favor, cuando hagan preguntas, preséntense. Rasigan Maharajh, Sudáfrica. Para que todo el mundo lo entienda.

Alexander Iskandaryan.

Alexander Iskandaryan: Señor Presidente, soy de Armenia y mi pregunta se refiere a mi país y a mi región.

El debate sobre un tratado entre Armenia y Azerbaiyán se ha intensificado últimamente, y esto se debe principalmente al hecho de que hay dos borradores que compiten entre sí: un borrador ruso propuesto por el intermediario ruso, y un borrador occidental. Esta situación es bastante arriesgada, además de otros riesgos en la región. Hay ciertas tensiones.

¿Qué piensa Rusia y cómo piensa responder a esta situación y actuar en el futuro en este contexto?

Gracias.

Vladimir Putin: Verá, ni siquiera sé si esto se ha discutido públicamente antes – tal vez sí, tal vez no – pero, incluso si no se ha discutido, no veo ningún secreto aquí.

Durante muchos años, hemos continuado el diálogo con Armenia, proponiendo resolver el asunto de Nagorno-Karabaj. Armenia controlaba de facto siete zonas de Azerbaiyán. Y propusimos avanzar hacia la normalización de las relaciones. Hay dos zonas, Kalbajar y otra más al sur, con corredores, grandes zonas. En un momento dado podríamos llegar a un acuerdo con Azerbaiyán y éste cedería cinco zonas. No son necesarias, no tienen ninguna utilidad. Simplemente están vacías, ya que la gente ha sido esencialmente expulsada de esos territorios. ¿Por qué mantenerlos? No tiene sentido. Mientras que para las conexiones con Nagorno-Karabaj, dos zonas, enormes, por cierto, deberían ser suficientes.

Creemos que sería justo traer de vuelta a los refugiados, etc. Sería un buen paso para normalizar la situación en la región en general. Los dirigentes armenios decidieron seguir su propio camino, que, como sabemos, ha dado lugar a la situación que tenemos hoy.

Ahora, en lo que respecta al acuerdo y al tratado de paz, nuestra posición es que, por supuesto, debe haber un tratado de paz. Apoyamos un acuerdo pacífico, la delimitación de la frontera y la resolución completa de la cuestión fronteriza. La cuestión es qué opción debe elegirse. Depende de Armenia, del pueblo armenio y de los dirigentes armenios. En cualquier caso, sea cual sea la opción que elijan, la apoyaremos siempre que traiga la paz.

Pero no tenemos intención de imponer nada ni dictar nada a Armenia. Si el pueblo armenio o los dirigentes armenios creen que deben decidir una versión específica del tratado de paz… Por lo que tengo entendido, el borrador de Washington prevé el reconocimiento de la soberanía de Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj. Si Armenia elige eso, que así sea. Apoyaremos cualquier elección que haga el pueblo armenio.

Si el pueblo y los líderes armenios creen que Nagorno-Karabaj tiene ciertas peculiaridades que deben ser consideradas en un futuro tratado de paz, esto también es posible. Pero, sin duda, es una cuestión de acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán. Los acuerdos deben ser aceptables también para la otra parte, para Azerbaiyán. Es una cuestión muy difícil, nada menos.

Pero Armenia es nuestro socio estratégico y aliado, y por supuesto, teniendo en cuenta los intereses de Azerbaiyán, nos guiaremos en gran medida por lo que proponga la propia Armenia.

Fyodor Lukyanov: Hace dos años, usted habló muy bien del presidente Erdogan en la reunión del Club Valdai, diciendo que no se retractó de sus palabras sino que hizo lo que dijo que haría. En los últimos dos años han ocurrido muchas cosas. ¿Ha cambiado su opinión sobre él?

Vladimir Putin: No. Es un líder competente y fuerte que se guía sobre todo, y posiblemente exclusivamente, por los intereses de Turquía, su pueblo y su economía. Esto explica en gran medida su posición en cuestiones energéticas y, por ejemplo, en la construcción de TurkStream.

Hemos propuesto la construcción de un centro de gas en Turquía para los consumidores europeos. Turkiye ha apoyado esta idea, por supuesto, en primer lugar, basándose en sus propios intereses. Tenemos muchos intereses comunes en el turismo, el sector de la construcción y la agricultura. Hay muchos ámbitos en los que tenemos intereses comunes.

El presidente Erdogan nunca deja que nadie se aproveche ni actúa en interés de terceros países. Defiende por encima de todo los intereses de Turquía, incluso en el diálogo con nosotros. En este sentido, Turkiye en su conjunto y personalmente el Presidente Erdogan no son socios fáciles; muchas de nuestras decisiones nacen en medio de largos y difíciles debates y negociaciones.

Pero hay un deseo por ambas partes de llegar a acuerdos, y normalmente lo hacemos. En este sentido, el Presidente Erdogan es un socio coherente y fiable. Este es probablemente su rasgo más importante, que es un socio fiable.

Fyodor Lukyanov: ¿Ha intentado alguna vez conseguir un viaje gratis, por ejemplo, de usted?

Vladimir Putin: Verá, ya he señalado que el presidente de Turquía no es un socio fácil, que siempre defiende sus intereses, no los personales, sino los de su país, pero no puede decirse que haya intentado nunca salirse con la suya.

Simplemente trabaja en pos de una solución que sea la mejor, en opinión de su gobierno. Trabajamos para encontrar soluciones que sean las mejores para nosotros. Como he dicho, solemos encontrar una solución incluso en cuestiones muy delicadas, como Siria, las cuestiones de seguridad y la economía, incluidas las infraestructuras. Hasta ahora, lo hemos conseguido.

Repetiré que esto es extremadamente importante. Sabemos que si hemos recorrido un camino difícil y es difícil llegar a un acuerdo, pero lo alcanzamos no obstante, podemos estar seguros de que se aplicará. Lo más importante es la fiabilidad y la estabilidad en nuestras relaciones.

Dayan Jayatilleka: Gracias. Me llamo Dayan Jayatilleka, antiguo embajador de Sri Lanka en la Federación Rusa.

Señor Presidente, se dice que Rusia se enfrenta ahora a una guerra por delegación emprendida por el Occidente colectivo y la OTAN. De ser así, es probablemente la amenaza más grave a la que se enfrenta Rusia desde 1941. En aquella época, durante la Gran Guerra Patria, el líder soviético, que era comunista, tendió la mano a la Iglesia Ortodoxa y al nacionalismo ruso para formar un frente amplio que defendiera a Rusia. ¿Diría usted que, con un espíritu similar, revisaría el pasado ruso soviético, la herencia comunista de 1917 para extraer cualquier elemento útil de ella, incluida la historia del Ejército Rojo, y creería que vale la pena tender la mano a los elementos comunistas, por pocos que sean, en Rusia para que se unan en un amplio frente patriótico? Gracias.

Vladimir Putin: En cuanto a mi posición, creo que debemos utilizar todo nuestro patrimonio histórico. No creo que debamos rechazar nada: los aspectos positivos del imperio zarista en la historia rusa ni los hechos positivos en la historia de la Unión Soviética, que tuvo muchos rasgos positivos. También hubo aspectos negativos en ambos casos, que se superaron de diferentes maneras y tuvieron distintas consecuencias.

En cuanto a las relaciones con la parte izquierda de nuestro espectro político y otras tendencias políticas… Ya sabes, la peculiaridad de la Rusia de hoy es el consenso prácticamente total sobre la lucha contra las amenazas externas. Sí, hay algunas personas con una orientación completamente pro-occidental, y viven en el extranjero en su mayor parte; están mentalmente en el extranjero, sus familias están en el extranjero y sus hijos estudian en el extranjero. Sí, tenemos algunos de ellos, pero siempre han estado aquí y siempre existen en todos los países; no hay nada inusual en esto. Pero, en general, la consolidación es muy alta, independientemente del sesgo político o de las opiniones sobre la forma de desarrollar Rusia como tal.

Las personas con convicciones comunistas creen que hay que volver a nacionalizar todo. Quieren que todo se gubernamentalice, etc. Es difícil decir cuán efectivo sería esto. No rechazamos esto en algunas cosas y en algunos lugares, en algunas situaciones históricas concretas, e incluso tenemos una ley de nacionalización. Dicho esto, no lo hacemos, no es necesario en absoluto.

Creemos en la necesidad de utilizar las herramientas más eficaces para el desarrollo nacional, los principios del mercado, pero bajo el control, por supuesto, del Estado, del poder gubernamental, bajo el control del pueblo. Debemos utilizar estas ventajas para lograr nuestros principales objetivos: mejorar el bienestar de la nación, contrarrestar la pobreza, intensificar nuestros esfuerzos y lograr mejores resultados en la construcción de viviendas, la educación, la sanidad y la resolución de otras cuestiones vitales para la gente.

Así que, en nuestro trabajo, tratamos con respeto a las personas que tienen opiniones de izquierdas, incluidas las que tienen convicciones comunistas. Como usted ha dicho, y con razón, la Unión Soviética vivió durante mucho tiempo bajo el control y la dirección del Partido Comunista. En este momento, no quiero entrar en detalles y explicar lo que fue bueno y lo que fue malo.

Has mencionado las organizaciones religiosas, pero todas ellas -tenemos cuatro religiones tradicionales- son exclusivamente patrióticas. En cuanto a la Iglesia Ortodoxa Rusa, ha estado con su congregación, con su pueblo durante toda su historia. Lo mismo ocurre hoy en día.

La diferencia clave en las relaciones actuales con nuestras religiones tradicionales es, probablemente, que nos abstenemos realmente -y no sólo exteriormente- de interferir en la vida de las organizaciones religiosas. Quizás, en este país se encuentran en una posición mucho más libre que en muchos estados que se consideran democráticos. Nunca ejercemos ninguna presión sobre ellas. Creemos que estamos en deuda con ellos porque durante los años de la Unión Soviética sus propiedades fueron dilapidadas o llevadas al extranjero y vendidas, etc. En otras palabras, se infligió mucho daño a las organizaciones religiosas, incluida la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Intentamos apoyar a todas nuestras religiones, pero no interferimos en su trabajo. Y, probablemente, lo que está ocurriendo ahora es realmente único: hay un estado de ánimo patriótico común relacionado con el desarrollo del país dentro de nuestro Estado y el mantenimiento de nuestros intereses en el exterior, pero teniendo en cuenta estos factores, les damos total libertad de actividad. Creo que esta relación, esta situación está dando los resultados deseados.

Fyodor Lukyanov: Señor Kubat Rakhimov, tiene usted la palabra.

Kubat Rakhimov: Soy Kubat Rakhimov, de la República Kirguisa.

Señor Presidente,

Rusia es de hecho el líder de un nuevo movimiento anticolonial. El compromiso de Rusia con los valores tradicionales y conservadores también recibe apoyo mundial. Durante los debates celebrados aquí en el Club Valdai, hemos visto una gran demanda de justicia social y de una organización equitativa de las relaciones sociales.

¿Cómo lo ve usted y cómo podemos ayudarle como expertos del Club Valdai? Esta es mi primera pregunta.

Mi segunda pregunta es: ¿qué opina de la posibilidad de trasladar la capital de la Federación Rusa al centro del país, es decir, al centro del continente euroasiático, para que pueda estar más cerca de los países de la Organización de Cooperación de Shanghai?

Gracias.

Vladimir Putin: En cuanto a un sistema social más equitativo en Rusia, nuestra Constitución establece expresamente que Rusia es un Estado de bienestar social. Y, por supuesto, todo lo que hacemos, todos nuestros objetivos de desarrollo nacional son básicamente para cumplir objetivos sociales. Podríamos discutir estos temas durante horas, e incluso todo el día de hoy no sería suficiente. Todo lo que hacemos está diseñado para lograr esto, para cumplir los objetivos sociales que ahora tiene el Estado ruso. Tenemos muchos objetivos de este tipo, incluso muchos problemas sin resolver.

Ya he hablado de ello, pero, de nuevo, tenemos que desarrollar la economía, abordar las cuestiones de la sanidad, la educación y el desarrollo tecnológico sobre esta base y reestructurar nuestra economía. Los cambios estructurales son lo más importante. El mercado laboral cambiará y, en este sentido, debemos pensar, por supuesto, en las personas cuyos puestos de trabajo se eliminarán. Deberíamos proporcionarles nuevas competencias y reciclarlas, etc.

En cuanto al Club Valdai, reúne a expertos de diversos ámbitos. Por supuesto, agradeceríamos que estos expertos nos pusieran al día sobre las principales tendencias de desarrollo. Escucharemos sus opiniones al tiempo que elaboramos los planes que acabo de enumerar. Podemos y debemos basarnos en nuestras políticas actuales al tiempo que comprendemos la evolución futura.

Con respecto al traslado de la capital, sí, hemos hablado de ello. La capital rusa ha sido trasladada varias veces en la historia del Estado ruso. Histórica y mentalmente, el centro de Rusia siempre se asocia a Moscú y, en mi opinión, no hay necesidad…

Hay problemas en el desarrollo de la capital como área metropolitana, pero debo decir que, con el equipo del alcalde Sobyanin, estos problemas se abordan y resuelven mucho mejor que en muchos otros países y áreas metropolitanas.

Hubo un periodo en el que los problemas de transporte, desarrollo de infraestructuras sociales y otros ámbitos eran graves, y lo siguen siendo en cierta medida. Pero aun así, en los últimos años, el alcalde Sobyanin ha hecho mucho para frenar estos problemas y crear las condiciones para que los moscovitas, las personas que se trasladan por trabajo y los turistas se sientan cómodos. Se ha hecho mucho por el desarrollo de la ciudad en los últimos años.

En efecto, existe un problema de excesiva centralización de todas las organizaciones federales en Moscú. Por ejemplo, apoyo el enfoque que adoptan algunos otros países, concretamente el de descentralizar la autoridad y las competencias a otras regiones rusas. Por ejemplo, estamos construyendo un centro judicial en San Petersburgo. El Tribunal Constitucional ya tiene su sede allí, y hay planes específicos para el Tribunal Supremo. No es necesario apresurarse; este trabajo debe hacerse gradualmente, creando condiciones favorables para que la comunidad judicial trabaje en San Petersburgo. Y lo haremos sin prisas.

Algunas grandes empresas que, por ejemplo, operan principalmente en Siberia, pero tienen su sede en Moscú, podrían trasladar su sede a Siberia. Y de hecho está ocurriendo. RusHydro, por ejemplo, está estableciendo una base en Siberia, en Krasnoyarsk, construyendo una oficina central allí.

Algunos órganos del gobierno federal podrían distribuirse por todo el país. Sería beneficioso para el propio sistema de gobierno y para las regiones en las que se asentarían estos organismos.

Fyodor Lukyanov: Gracias.

Ivan Timofeyev.

Ivan Timofeyev: Buenas noches, señor Presidente.

Ivan Timofeyev, Club Valdai.

Esta es mi pregunta. El año pasado se impuso a Rusia un número de sanciones sin precedentes. Usted ha mencionado la congelación de nuestras reservas en Europa, 300.000 millones. También podríamos añadir la congelación de las propiedades de ciudadanos y organizaciones por valor de decenas de miles de millones. Por cierto, Europa planea embargar estas propiedades, una vez que se desarrollen los mecanismos respectivos. Hay mucho más, incluyendo restricciones financieras, prohibición de suministros de bienes, tecnologías, prohibición de petróleo ruso, manipulación del suministro de gas y otras medidas. Las conocemos bien, y usted las ha mencionado en su discurso.

No se esperaba que nuestra economía resistiera. Pero ha sobrevivido, en gran medida porque sigue siendo una economía de mercado, sigue siendo flexible y adaptable. Las empresas buscan nuevos mercados y buscan formas de sustituir las importaciones siempre que sea posible. El Gobierno está tomando muchas medidas para ayudar a las empresas.

Pero, tal vez, teniendo en cuenta las condiciones extremas de la política exterior y todas las sanciones, sea el momento de desregular más la economía. Ha mencionado la descentralización. ¿Tiene sentido reducir el número de inspecciones y reducir la presión reguladora?

Me gustaría conocer su opinión sobre este tema.

Vladimir Putin: Como se dice en estos casos, podemos optar por reducir el número de inspecciones y eliminar la excesiva regulación estatal.

Ya saben que las inspecciones programadas se han suspendido no solo para las pequeñas y medianas empresas, sino también para las grandes. Si aún no se ha mencionado, lo diré ahora: lo prorrogaremos hasta 2023.

En cuanto a la regulación, nuestra «guillotina administrativa», como decíamos, llevó a la anulación de más de 1.000 actos, creo. Fueron sustituidos por menos de 500 nuevos – espero que estén actualizados. Más de 400 y pico actos nuevos regulan ahora la actividad económica.

Así que seguiremos por este camino, por supuesto, con la excepción de las categorías de producción que tienen ciertos riesgos para los consumidores. Creo que todo el mundo lo entiende. Pero seguiremos tratando de enfocar esto de manera que estas funciones reguladoras sean específicas para evitar que interfieran en el funcionamiento de las empresas y los negocios en general.

Tienes razón: en respuesta a todas las restricciones que se imponen a Rusia y a su economía… dijiste que esperaban que nuestra economía se estrellara. No sólo lo esperaban, sino que se fijaron el objetivo de aplastar la economía rusa, pero no lo consiguieron. Sí, tiene usted razón: nuestra economía se ha vuelto, en efecto, mucho más adaptable y flexible. Quedó claro que nuestras empresas ya eran lo suficientemente maduras como para sustituir las importaciones y asumir las actividades de las empresas que se fueron, de nuestros socios que decidieron abandonar Rusia. Nuestras empresas tomaron fácilmente el relevo y lideraron las empresas que hasta hace poco parecían incapaces de existir sin una presencia occidental. Fue un cambio fácil en la mayoría de los ámbitos.

Sí, entendemos y vemos las dificultades a medio plazo. Somos conscientes de que no podemos producir todo. Pero saben, esta mañana he hablado con varios colegas antes de venir aquí – naturalmente, he hablado con gente del Gobierno, del Banco Central y de la Oficina Ejecutiva – y nuestros expertos siguen creyendo que hemos pasado el punto álgido de las dificultades relacionadas con la avalancha de restricciones y sanciones. En general, la economía rusa se ha adaptado a las nuevas condiciones.

Todavía queda mucho por hacer para crear nuevas cadenas de suministro, tanto en las importaciones como en las exportaciones, y para reducir las pérdidas que se producen. Sin embargo, en general, el punto álgido de las dificultades ya ha pasado, y la economía rusa se ha adaptado. Seguiremos desarrollándonos en una plataforma más sostenible y soberana.

Sin embargo, en respuesta a todos estos retos, podríamos y deberíamos -y probablemente lo hagamos en primer lugar- reducir aún más la burocracia en la regulación de las empresas y apoyarlas y aumentar las libertades de funcionamiento en sus actividades económicas.

Fyodor Lukyanov: Sr. Prokhanov, no pasaremos por encima de usted.

Alexander Projanov: Señor Presidente, muy a menudo los extranjeros nos preguntan: «¿Qué pueden ofrecer ustedes, los rusos, al mundo moderno? ¿Dónde están sus premios Nobel? ¿Dónde están vuestros grandes descubrimientos, logros industriales y científicos?». Mis colegas suelen responder: «Bueno, ¿y la gran cultura rusa? ¿Pushkin? ¿Rublev? ¿Los iconos rusos? ¿La maravillosa arquitectura rusa?». Dicen: «Pero todo esto fue en el pasado. ¿Y hoy?»

Cuando les escuché hoy, me di cuenta de lo que Rusia puede ofrecer al mundo: Rusia puede ofrecer una religión de la justicia, porque esta religión, este sentimiento está en el corazón de toda la cultura rusa y del sacrificio ruso. Y hoy, Rusia está haciendo este sacrificio, esencialmente, está enfrentándose sola al resto del mundo, al cruel mundo occidental, librando esta lucha por la justicia. Esta es la enorme contribución que la Rusia de hoy está haciendo a la civilización y la cultura mundiales. Porque incluso esos antiguos valores tradicionales de los que hemos hablado, y Rublev, las tradiciones de la pintura de iconos rusa, y de nuevo, la encantadora arquitectura rusa de Novgorod-Pskov, y las asombrosas Edades de Oro y de Plata, todos ellos hablaban de justicia. En el núcleo de la civilización rusa se encuentra la justicia.

¿Tal vez deberíamos hacer de la actual ideología rusa una religión de la justicia?

Vladimir Putin: Tenemos cuatro religiones tradicionales, creo que es suficiente.

Fyodor Lukyanov: Podríamos tener una quinta.

Vladimir Putin: Esto era una broma, por supuesto.

En cuanto a hacer algo… Sabes, sigo tu trabajo, tus escritos, cuando tengo tiempo, disfruto leyendo lo que escribes y dices. Por supuesto, sé que eres un verdadero patriota ruso en el sentido más amable, mejor y más amplio de la palabra.

Pero no estoy seguro de que tengamos que ofrecer nada a nadie deliberadamente.

Acabas de decir que nos sacrificamos por el bien de otros pueblos. Voy a discutir con usted aquí. No estamos sacrificando nada. Estamos trabajando para fortalecer nuestra soberanía, y es en nuestro propio interés. En primer lugar, el fortalecimiento de nuestra soberanía financiera y económica, sentará las bases de nuestro futuro crecimiento: el crecimiento tecnológico, educativo y científico.

Ya sea con premios Nobel o no… ¿Cuándo hizo Alferov su invento? Se le concedió el Premio Nobel por ello después de 30 años -¿o cuántos? ¿Es eso lo único que importa? El ex presidente de los Estados Unidos recibió un premio Nobel. ¿Es esto un indicador de logro real? Con el debido respeto tanto al Comité Nobel como al ganador de este notable premio Nobel, ¿es ese el único indicador?

La ciencia está avanzando. Debemos hacer todo lo posible para que los rendimientos de las ciencias fundamentales y aplicadas para nuestro desarrollo sean superiores en órdenes de magnitud, y lo haremos realidad. En la actualidad, asistimos a una importante y notable renovación del personal de investigación, y nuestra ciencia va camino de convertirse en una de las más jóvenes del mundo.

Está claro que Estados Unidos, con su ventaja competitiva como monopolio financiero mundial, está bombeando como una aspiradora todo lo que llega de todo el mundo, incluidos los investigadores y los creativos. Esto también llegará a su fin cuando el dólar pierda su monopolio como moneda mundial, algo que vemos que está ocurriendo hoy.

Como ven, lo que estamos haciendo atrae a muchos países y pueblos. Nuestros «socios» occidentales no escatiman esfuerzos para calumniar a Rusia, para humillarla o para ignorar sus intereses. Cuando luchamos por nuestros intereses y lo hacemos de forma abierta, honesta y, admitámoslo, valiente, este hecho en sí mismo, este ejemplo en sí mismo, es altamente contagioso y atractivo para miles de millones de personas en el planeta.

Se pueden ver banderas rusas en muchos países africanos, en algunos de ellos. Lo mismo ocurre en América Latina y Asia. Tenemos muchos amigos. No necesitamos imponer nada a nadie. Lo que ocurre es que mucha gente -políticos y ciudadanos de a pie- está cansada de vivir bajo el dictado externo. Ya está bien, la gente está cansada. Y cuando ven un ejemplo de nuestra lucha contra este dictado, se ponen de nuestro lado interna y externamente. Y este apoyo seguirá creciendo.

Fyodor Lukyanov: Señor Presidente, esta vez se ha hablado mucho de investigación. Creo que uno de los paneles más interesantes fue el de las formas de desarrollar la ciencia y la tecnología en estas circunstancias.

Ruslan Yunusov está aquí en la audiencia. Ha presentado una imagen muy interesante.

Ruslan Yunusov: Gracias.

Hoy represento a Rosatom y al Club Valdai.

Señor Presidente, ha dicho usted las palabras adecuadas en lo que respecta a la investigación. Vemos que el apoyo a la ciencia en Rusia ha crecido significativamente en los últimos 20 años, y el programa de megabecas ha hecho posible la puesta en marcha de docenas de modernos laboratorios en Rusia.

Sin embargo, por otro lado, como científicos, vemos que la mayoría de los profesores que abrieron estos laboratorios nunca vinieron a vivir a Rusia y a trabajar a tiempo completo. Puedo entender por qué es difícil competir. Lo que tenemos aquí es una megabeca durante cinco años, pero luego tienes la titularidad de por vida como profesor. Esto es realmente algo que hay que considerar.

Por otra parte, ayer, durante el panel, hablamos de nuestros colegas chinos, que han dado saltos revolucionarios en la ciencia durante los últimos 20 años. Hoy en día, no solo han recuperado a sus científicos, sino que están ocupando los primeros puestos en muchas áreas.

Aquí se trata de quanta, y quiero decir que somos conscientes de que el ordenador cuántico más potente hoy en día está en China, no en Estados Unidos, y el mayor número de patentes cuánticas lo publica China, no Estados Unidos.

Pero, por otro lado, en Rusia también tenemos programas que reúnen a muchos laboratorios. El proyecto cuántico, el proyecto de ordenadores cuánticos, comprende 20 grupos científicos, 15 universidades e institutos dependientes de la Academia de Ciencias. Pero trabajamos con planes quinquenales.

Creo que hoy en día estamos sometidos a una mayor presión, ya que nuestra soberanía científica y tecnológica se enfrenta a un desafío. Quizá sea el momento adecuado para empezar a formular proyectos estratégicos y ampliar el horizonte de planificación a 10 o 20 años.

Gracias.

Vladimir Putin: Sí, estoy de acuerdo con usted: cuanto más alto sea el horizonte [de planificación], mejor, y cuanto más lejano sea el horizonte [de planificación], mejor. Debemos fijarnos en los ejemplos positivos de otros países, así como en los de nuestros amigos y socios, incluida la República Popular China. Han hecho mucho a lo largo de los años bajo el liderazgo del Presidente Xi Jinping, que presta mucha atención a esto, no sólo al desarrollo de la ciencia, sino también al desarrollo de China en general y de la economía china, y también a la mejora del bienestar del pueblo chino. Lo sé porque mantenemos una relación muy amistosa con él. Por supuesto, podemos examinar y poner en práctica todo aquello que les ayude a conseguir resultados tangibles.

En cuanto a las megabecas, han desempeñado un papel positivo, de hecho, y la siguiente fase que estamos llevando a cabo ahora no consiste únicamente en investigar y establecer laboratorios separados, sino en la creación de comunidades académicas de jóvenes científicos. Este es, esencialmente, el futuro de estas megabecas.

Estoy de acuerdo con los que han iniciado este proceso. Lo estamos haciendo. (Dirigiéndose a Andrei Fursenko. ) ¿No es así, señor Fursenko?

Seguiremos haciéndolo.

Ha dicho que nadie se queda. Algunas personas vienen aquí y trabajan aunque estén oficialmente empleadas en otro lugar, y pasan la mayor parte de su tiempo en Rusia; hay bastantes personas así. Se trata de nuestros antiguos compatriotas y no sólo de los antiguos, sino de nuestros compatriotas que están empleados en algún lugar del extranjero pero que vienen regularmente a Rusia a trabajar.

La ciencia, como el arte, odia las fronteras artificiales y las restricciones. La gente debe sentirse libre, y aquí no vamos a encerrar a nadie, sino que acogeremos a todos los que quieran trabajar en Rusia. En general, hemos conseguido tener éxito en nuestros esfuerzos, y seguiremos avanzando por este camino.

Debe tener razón al decir que necesitamos horizontes de planificación a más largo plazo. Ahora estamos dando megabecas por cinco años, ¿no es así? Por supuesto, podemos ampliarlas. Estas cuestiones dependen de la financiación presupuestaria, pero se puede hacer. En cualquier caso, hoy podemos ampliar más los horizontes [de planificación].

Lo que has dicho sobre la gente que trabaja en el extranjero y tiene contrato indefinido no es típico, ni mucho menos. Tú mismo eres un científico y sabes que después de que un contrato firmado por varios años haya expirado, aún pueden despedirte. Por lo tanto, todo esto tampoco existe durante toda tu vida allí. Pero la oportunidad de hablar tu lengua materna y estar en contacto con tu cultura es para toda la vida.

Por tanto, hay que dar libertad de elección tanto a las personalidades culturales como a los científicos. Debemos crear condiciones más atractivas que las que se les ofrecen en el extranjero. No es un proceso fácil. Estamos recorriendo este camino y logrando resultados, y seguiremos avanzando, incluyendo – probablemente, tiene razón – los esfuerzos por ampliar los horizontes de planificación.

Fyodor Lukyanov: Por favor, señor Wang Wen.

Wang Wen: Gracias. Me llamo Wang Wen, soy profesor del Instituto Chongyang de la Universidad Renmin de China.

En realidad, esta vez he visitado más de 20 ciudades de Rusia, y he escrito muchos artículos para contar a los chinos la verdadera Rusia, porque en China hay mucha gente que se preocupa por Rusia y, especialmente, por usted y su seguridad. Así que mi pregunta es: sé que puede sentir mucha presión y carga. ¿Se siente asustado, nervioso o ansioso, especialmente ante la amenaza de Occidente? ¿Ha creado usted una nueva Rusia o el destino de Rusia le ha creado a usted? ¿Qué quiere decir al pueblo chino y qué comentarios hace sobre los últimos diez años de relaciones entre Rusia y China? ¿Cuáles son sus predicciones y expectativas sobre el futuro de las relaciones entre Rusia y China? Muchas gracias.

Vladimir Putin: Sabe, en mi trabajo nunca pienso en conseguir un logro histórico. Por el contrario, doy prioridad a lo que hay que hacer y de lo que no podemos prescindir. En ese sentido, las circunstancias actuales de nuestro país nos están formando a todos, incluido a mí.

Hablando del miedo, a muchos les encantaría oírme decir que tengo miedo, pero si tuviera miedo de todo, no haría nada. No puedo dejarme guiar por el miedo en el puesto que ocupo. Debo guiarme por los intereses del pueblo de Rusia y del Estado de Rusia, que soy y seré.

Haré lo que crea necesario en beneficio de mi pueblo y de mi país.

En cuanto a las relaciones ruso-chinas, han alcanzado un nivel de apertura, confianza mutua y eficacia sin precedentes en las últimas décadas. China es el mayor socio comercial y económico de nuestro país. Cooperamos en todas las esferas. En el ámbito militar, hemos realizado ejercicios regulares. En materia de tecnología militar, hemos alcanzado un nivel de confianza nunca visto en la historia de nuestros dos países. Trabajamos juntos en la promoción de proyectos culturales y humanitarios, y naturalmente en la economía.

Los mayores volúmenes de comercio de Rusia son con China, y están creciendo rápidamente, cobrando impulso incluso antes de que las sanciones empujaran el comercio hacia Asia, y China.

Mi amigo Xi Jinping y yo -él me ha llamado su amigo y yo lo considero como tal- nos hemos fijado el objetivo de alcanzar un nivel específico de volumen comercial. No cabe duda de que alcanzaremos ese objetivo, ya que estamos avanzando hacia él más rápido de lo previsto.

En cuanto a nuestra actitud hacia China, tratamos a este país y a su pueblo como amigos, y somos profundamente respetuosos con su cultura y sus tradiciones. Estoy seguro de que podemos avanzar con una base tan firme.

Fyodor Lukyanov: Señor Presidente, hablando del miedo que mencionó el señor Wang, cuando usted señaló la existencia del factor nuclear esta primavera, algunas personas se pusieron nerviosas porque recordaron lo que usted dijo aquí, en nuestra reunión anual de hace cuatro años. Usted dijo que todos íbamos a ir al cielo, pero que no teníamos prisa por llegar allí, ¿verdad? (Risas.)

Te has parado a pensar; eso es desconcertante.

Vladimir Putin: Lo hice a propósito para que te preocuparas un poco. Misión cumplida. (Risas.)

Fyodor Lukyanov: Ya veo. Gracias.

Mohammed Ihsan, por favor.

Mohammed Ihsan: Soy el profesor Mohammed Ihsan, de la región del Kurdistán de Iraq. Estoy muy contento de estar aquí, señor Presidente, de verdad.

Tengo una pregunta directa para usted: el tema de esta sesión es la justicia y la seguridad del mundo posthegemónico para todos. ¿Cree usted que en este momento los kurdos de cuatro partes del Kurdistán van a tener más, mejor seguridad y más justicia para el futuro? Si no le importa elaborar más.

Y, como ha mencionado, en América Central y África, la bandera rusa está en todas partes. Hay gente que ama y apoya a Rusia. Esté seguro de que también en Oriente Medio tiene muchos partidarios y muchos amantes de Rusia y simplemente del Presidente Putin. Gracias.

Vladimir Putin: Gracias por la parte final. Hay banderas en los países europeos y también en Estados Unidos, por cierto, tenemos muchos partidarios allí. Por cierto, una gran proporción de la población estadounidense se adhiere a los valores tradicionales, y están con nosotros, lo sabemos.

En cuanto a los kurdos, ya he dicho, no en relación con los kurdos, sino en general con todos los pueblos: por supuesto, hay que procurar un equilibrio de intereses. Sólo si se logra un equilibrio de intereses puede ser sostenible la paz, también en el caso del pueblo kurdo.

Fyodor Lukyanov: Sr. Staris, por favor, adelante.

Constantin Staris: Gracias.

Buenas noches.

Constantin Staris, República de Moldavia. Represento a la oposición parlamentaria, por supuesto, porque nuestro gobierno, por desgracia para nuestro país y nuestro pueblo, sigue prefiriendo otros destinos para sus viajes al extranjero. Como resultado, hoy se ha ido la luz en Chisinau, un apagón casi total. Pero no es eso lo que iba a decir.

Tengo una pregunta, pero antes tengo un deber que cumplir. Señor Presidente, ha hablado usted tan bien de su familia que no puedo dejar pasar esta oportunidad. Tengo dos hijos, de ocho y diez años, ambos alumnos del Liceo Pushkin de Chisinau. Me pidieron que te saludara, y no podía negarme este pequeño placer paternal. Así que, hola de parte de Alexandra y Gavril desde Chisinau.

Vladimir Putin: Gracias.

Constantin Staris: Ahora mi pregunta.

Usted dijo en su discurso que inevitablemente surgirían nuevos modelos de interacción entre países y regiones. En este contexto, ¿quizás tenga sentido volver a la idea que usted expresó en 2001, sobre un espacio económico, humanitario y cultural único que se extendería desde Vladivostok hasta Lisboa?

Nosotros, los moldavos de diversas etnias, estaríamos satisfechos de ver esto en la agenda, porque para nosotros siempre es difícil elegir entre lo bueno y lo que no lo es, entre Europa y Rusia. Para nosotros, sería un proyecto muy prometedor y una luz al final del túnel.

Pero, ¿es esto posible en el mundo que vamos a construir, en el mundo post-conflicto, en un mundo sin un hegemón, un policía global o una potencia dominante?

Gracias.

Vladimir Putin: ¿Es posible crear un espacio humanitario y económico común o incluso una región que garantice la seguridad de todos los que viven en este vasto megacontinente desde Lisboa hasta Vladivostok? Por supuesto que sí. La esperanza muere al final. No es nuestra idea. Es cierto que entonces se decía «a los Urales». Más tarde cambié esta idea de nuestros colegas franceses y antiguos dirigentes franceses, extendiéndola «hasta Vladivostok».

¿Por qué? Porque la gente que vive más allá de los Urales está impregnada de la misma cultura, que es lo más importante.

Hoy en día se están produciendo acontecimientos complejos, difíciles y trágicos. Pero, en general, ¿por qué no? En general, es muy posible imaginar algo así. Creo que tendría lugar de una manera u otra.

Me refería a ello en mis comentarios sobre Eurasia en su conjunto, incluida la parte europea. ¿Saben lo que es realmente importante? Realmente importante -quiero volver a mis comentarios- que la parte europea recupere su capacidad jurídica.

¿Cómo puedo hablar con un socio concreto si no puede decidir nada sin llamar cada vez al «comité regional del partido» de Washington para pedir indicaciones?

De hecho, esto es lo que ocurre en la vida real.

Recuerdo que un líder llegó durante el inicio de los desafiantes acontecimientos relacionados con Siria. Tuve una reunión con él. Acordamos qué y cómo íbamos a proceder en detalle. Muy específico: haré esto, esto y esto.

De Moscú se fue a Washington. Cuando volvió a París se olvidó de todo, como si no hubiéramos acordado nada. ¿Cómo voy a hablar con él? ¿Sobre qué?

Llegamos a acuerdos concretos, hasta dónde se movería la flota, qué haríamos y cómo nos pondríamos de acuerdo. No estamos en contra de hacer esto. Estamos a favor. Y llegamos a un acuerdo, un trato.

¿Cómo vamos a hablar con ellos? ¿Qué sentido tiene hablar con ellos? Mejor llamar directamente a Washington y acabar con esto. No estoy inventando cosas, ¿entiendes?

Por supuesto, Europa está protegiendo sus intereses, sobre todo en la economía, pero también lo hace a medias. Ahí están las explosiones de los gasoductos. No son nuestros gasoductos; son gasoductos paneuropeos. Cinco empresas europeas forman parte de Nord Stream 1. ¿Y qué? Todo el mundo se calla, como si fuera algo normal. Incluso tienen el descaro de sugerir que Rusia lo voló. Rusia se voló a sí misma. ¿Han perdido el sentido común o qué? No, siguen haciendo esto.

Gazprom publicó fotos de 2016 que mostraban, creo, un dispositivo explosivo de fabricación estadounidense bajo el sistema de gasoductos. Afirmaron que lo perdieron durante unos ejercicios. Perdieron un dispositivo explosivo tan convenientemente que se deslizó justo debajo del gasoducto. Creo que el propósito del dispositivo era destruir minas submarinas. Mira, aquí está la foto.

Los medios de comunicación internacionales guardan silencio al respecto; nadie lo difunde; todo se marchita en la parra y no se ve por ninguna parte: ni en Internet, ni en la televisión. Este es otro caso de monopolización de los medios de comunicación para promover lo que necesitan y matar todo lo que se interpone en su camino. Está ahí, pero nadie dice nada al respecto.

Por eso es necesario, por supuesto, crear este espacio común desde Lisboa hasta Vladivostok en todos los aspectos. Pero esto sólo puede hacerse con los que tienen derecho a voto. No quiero provocar ni ofender a nadie, pero esto es así, esta es la realidad de hoy. Sin embargo, creo que es posible desde una perspectiva histórica.

Ya lo he mencionado antes, pero lo diré de nuevo. En una ocasión, Helmut Kohl me dijo que Estados Unidos se ocuparía de sus propios asuntos, incluso en América Latina, en algún momento del futuro, que Asia se desarrollaría poderosamente a su manera y que si la civilización europea quería seguir adelante como centro mundial, debería trabajar definitivamente con Rusia. Esta era la posición de Helmut Kohl. Aparentemente, los actuales dirigentes de la República Federal tienen puntos de vista diferentes, pero ésta es la elección de los países europeos.

Sin embargo, me gustaría volver a lo que has empezado. Ha dicho que las luces se apagaron en Chisinau. No está claro por qué se apagaron, pero ciertamente no tenemos nada que ver con ello.

¿Saben por qué hablo de esto? Porque siempre se acusa a Rusia de todo -en algún lugar se va la luz, en algún lugar se atasca un retrete, perdón, en algún lugar se rompe algo más- Rusia tiene la culpa de todo ello. ¿Recuerdan la pregunta de una conocida película: «¿Qué pasa con la capilla de los 12th o de algún otro siglo? ¿También la hemos destruido? No, gracias a Dios, no lo hemos hecho. Pero me gustaría decirle algo, y es perfectamente cierto. Cuando mantuvimos conversaciones con los representantes del Gobierno moldavo sobre la venta de gas, Gazprom adoptó una posición muy pragmática, basada en el mercado, sobre un contrato de gas natural con Moldavia.

Los representantes moldavos no estaban de acuerdo con la posición de Gazprom e insistieron en las preferencias de precios. Gazprom se negó y más tarde el Sr. Miller se puso en contacto conmigo, me explicó su posición y dijo que la consideraba correcta. Le pedí que llegara a un acuerdo con Moldavia, teniendo en cuenta la capacidad económica y financiera del Estado moldavo. Le dije que esos precios eran justos desde el punto de vista del mercado, pero que Moldavia no podía pagarlos. Si no podían pagar, ¿de qué servía?

No estuvo totalmente de acuerdo conmigo, pero escuchó lo que dije. Gazprom se reunió con el Gobierno moldavo a mitad de camino y firmó un contrato de suministro de gas en las condiciones de Moldavia, en las condiciones establecidas por el Gobierno moldavo.

Hubo muchos detalles en este acuerdo, pero simplemente no quiero aburrir a la audiencia porque probablemente nadie más que tú esté interesado. Los detalles estaban relacionados con la deuda, los pagos actuales y un cierto anticipo. En general, Gazprom se reunió con Moldavia a mitad de camino en términos de precio. Tienen que pagar, por supuesto. Me parece que esto es perfectamente obvio.

En cuanto a la razón por la que las cosas se llevaron al punto de no poder en Moldavia, lo siento, pero esto no es nuestro problema.

Fyodor Lukyanov: Señor Presidente, usted ha mencionado a Europa. Hubo un episodio interesante hace dos meses o quizás menos, cuando resultó que cuando usted habló con el presidente Macron poco antes de que comenzara la operación militar especial, había periodistas en su despacho. La llamada se transmitió por el altavoz, y lo grabaron todo. Un formato algo inusual. Bien, no es la primera vez. ¿Qué le parecen estas cosas?

Vladimir Putin: Negativamente. Creo que hay ciertos formatos de comunicación entre los jefes de Estado y deben ser observados, de lo contrario el interlocutor perderá credibilidad. No hay nada malo en que los representantes de los medios de comunicación se familiaricen con lo que discutimos. Lo único que hay que hacer es comunicarlo a la otra parte, eso es todo.

Fyodor Lukyanov: ¿Lo hicieron?

Vladimir Putin: Por supuesto que no. Durante las llamadas telefónicas, incluso a través de canales de comunicación seguros, siempre suponemos que se trata de llamadas confidenciales que no deben hacerse públicas, o si lo son, las partes deben acordarlo de antemano. Si se hace unilateralmente, esto, por supuesto, no es bueno.

Fyodor Lukyanov: Cuando el Sr. Macron le llama, ¿pregunta quién está en la misma habitación que él?

Vladimir Putin: No.

Fyodor Lukyanov: ¿Por qué? Tal vez deberías.

Vladimir Putin: Porque ahora supongo que alguien está escuchando.

Fyodor Lukyanov: Ya veo.

Tenemos un invitado de Indonesia.

Connie Rahakundini Bakrie: Señor Presidente, me ha gustado mucho su discurso. Creo que aporta el espíritu de construir juntos, de construir más fuerte. Como el lema del G20. Espero con interés su visita al G20 el mes que viene.

Pero lo que le voy a preguntar se refiere al título. El acto de hoy se titula Mundo posthegemónico: Justicia y seguridad para todos. Me pregunto, porque en 1955, nuestro presidente Sukarno ya dijo que todas las alianzas de seguridad son peligrosas para el mundo. Rusia está en el Consejo de Seguridad y China está en el Consejo de Seguridad. ¿Cree que usted y China podrían presentar este asunto para acabar juntos con la OTAN, AUKUS, el QUAD, los Acuerdos de Defensa de las Cinco Potencias, todo lo que hay al respecto? ¿Es eso posible?

Número dos, tus amigos en Indonesia son increíbles. Todo el mundo está diciendo hurra todo el tiempo. Y mi segunda pregunta es, ¿puedo tener una foto contigo después? Gracias.

Vladimir Putin: Sí, con mucho gusto. Con una mujer tan hermosa, con mucho gusto.

Hemos tenido muy buenas relaciones con Indonesia durante la mayor parte de la historia reciente.

Cuando el Presidente Widodo me llama, me llama hermano, y yo le digo lo mismo. Valoramos nuestra relación con Indonesia.

Agradezco a los dirigentes y al Presidente la invitación a la reunión del G20. Pensaremos en cómo podemos hacerlo. Sin duda, Rusia estará representada allí a un alto nivel. Quizá yo también vaya. Lo pensaré.

En cuanto a la creación de nuevos bloques en Asia, creo que se trata de un intento de llevar el fallido sistema de pensamiento de bloques de la región atlántica a Asia. Sin duda, es una mala idea. De nuevo, se trata de un intento de ser amigo de alguien contra alguien, en este caso, contra China. No sólo no apoyamos un intento de revivir o recrear lo que ocurrió en el Atlántico en la región de Asia-Pacífico, sino que también creemos que se trata de un enfoque muy dañino y peligroso.

Debo decir que esto tendrá consecuencias negativas para los participantes o aliados de Estados Unidos, que, como sabemos, están viendo cómo se le quitan los contratos para la entrega de submarinos, o algo más. Es que aún no se ha hecho nada, pero las consecuencias negativas, incluso para los aliados de Estados Unidos, ya están ahí. Si esta práctica continúa, los errores y los problemas se acumularán. Por supuesto, siempre nos hemos opuesto y seguimos oponiéndonos a políticas como ésta.

Fyodor Lukyanov: Sé que el general Sharma quería preguntar algo.

General de División BK Sharma: Señor Presidente, en el mundo posthegemónico, ¿qué papel espera que desempeñe India?

Vladimir Putin: La India ha recorrido un largo camino desde una colonia británica hasta su estado actual. Casi 1.500 millones de personas, y los notables resultados del desarrollo evocan la admiración universal, así como el respeto de todo el mundo por la India.

Se ha hecho mucho en los últimos años bajo el liderazgo del Primer Ministro Modi. No cabe duda de que es un patriota de su país. Y su campaña «Make in India» tiene un significado tanto económico como moral.

La India ha dado grandes pasos en su desarrollo, y sin duda tiene un gran futuro. India no sólo tiene derecho a estar orgullosa de ser la mayor democracia, en el buen sentido de la palabra, sino también del ritmo de su crecimiento. Esta es una base muy importante para el desarrollo de la India.

Tenemos una relación especial con India que surgió o se construyó sobre la base de una alianza muy estrecha que existió durante muchas décadas. Nunca hemos tenido problemas con India, quiero subrayar esto, nunca. Todo lo que hemos hecho ha sido apoyarnos mutuamente. Esto es lo que ocurre ahora, y estoy seguro de que continuará en el futuro.

El ritmo de la cooperación económica es cada vez mayor. El comercio global está creciendo. Un ejemplo: El Primer Ministro Modi me pidió que aumentara el suministro de fertilizantes, que es muy importante para la agricultura india, y lo hicimos. ¿En qué medida cree que lo hemos hecho? El suministro de fertilizantes a la India se ha multiplicado por 7,6, no sólo por una fracción, sino por 7,6 veces. El comercio bilateral de productos agrícolas casi se ha duplicado.

Seguimos ampliando los lazos de cooperación técnico-militar. El primer ministro Modi es una de las pocas personas en el mundo que son capaces de llevar a cabo una política exterior independiente en interés de su pueblo. A pesar de cualquier intento de contener o restringir algo, él es como un rompehielos, ya sabes, moviéndose tranquilamente en la dirección que el Estado indio necesita.

Creo que países como la India no sólo tienen un gran futuro, sino también un papel creciente en los asuntos internacionales.

Fyodor Lukyanov: El tema que hemos planteado, el de los fertilizantes, me ha traído instantáneamente a la mente, por alguna razón, a Brasil. ¿Dónde está Igor Gilov?

Vladimir Putin: Por cierto, habíamos llegado a un acuerdo con Brasil para que aumentaran los envíos de fertilizantes. Desgraciadamente, han bajado un poco, creo que un par de puntos porcentuales, quizá por cuestiones logísticas.

Fyodor Lukyanov: El Sr. Gilov se ha ido. No importa. Creo que puedo hacerle una pregunta que él querría hacer.

Brasil tiene pronto elecciones. Puede que Lula vuelva. ¿Tiene una buena relación con él?

Vladimir Putin: Tenemos una buena relación con el Sr. Lula, y tenemos una buena relación con el Sr. Bolsonaro. No interferimos en su política interna, eso es lo más importante.

Somos conscientes de que existe un consenso en la India sobre la construcción de una relación de cooperación con Rusia y como parte de los BRICS, a pesar de los duros argumentos internos. Es una cuestión de principios para nosotros, partimos de esta premisa.

También tenemos un consenso para trabajar con Brasil. Consideramos a ese país como uno de nuestros socios más importantes en América Latina, que lo es, y haremos todo lo posible para fomentar esa relación en el futuro.

Fyodor Lukyanov: Señor Presidente, ahora que hemos mencionado el BRICS, Arabia Saudí dijo hace unos diez días que quería unirse. ¿Apoya usted eso?

Vladimir Putin: Sí, así es. Todos los países del BRICS tienen que ponerse de acuerdo para que eso ocurra. Arabia Saudí es una nación de rápido crecimiento, y no sólo porque sea líder en la producción de hidrocarburos y en la extracción de petróleo.

Es porque el príncipe heredero y el gobierno saudí tienen grandes planes para diversificar la economía, lo cual es muy importante. Han elaborado planes nacionales para lograrlo. Estoy seguro de que la energía y el talento del Príncipe Heredero harán que estos planes lleguen a buen puerto.

Así que, por supuesto, Arabia Saudí merece formar parte de grandes organizaciones internacionales como el BRICS o la OCS. Hace poco tiempo, acordamos el estatus de Arabia Saudí en la OCS. Seguiremos reforzando nuestras relaciones tanto a nivel bilateral como en el marco de las asociaciones multilaterales.

Fyodor Lukyanov: Muchos en Occidente dicen que por su culpa Bin Salman ha sido grosero con los estadounidenses.

Vladimir Putin: Eso no es cierto.

Mohammed bin Salman es joven, decidido y de fuerte carácter. Son hechos evidentes. No seas grosero con él, y no escucharás un lenguaje duro de su parte. Eso es todo. Hay que respetar al príncipe heredero y a Arabia Saudí, y ellos harán lo mismo. Sin embargo, serán groseros con aquellos que sean groseros con ellos.

En cuanto a nuestra implicación, es una tontería. El hecho es que el príncipe heredero y todo el gobierno saudí se guían por sus propios intereses nacionales. Conozco personalmente al príncipe heredero y sé lo que le mueve: pensaba en los intereses de su país y en el equilibrio de los mercados energéticos cuando consideraba la posibilidad de recortar o aumentar la producción.

Hablo completamente en serio cuando digo que en este sentido su posición es absolutamente comedida. Pretende equilibrar tanto los intereses de los proveedores como los de los consumidores, porque en los mercados energéticos ni siquiera es importante el precio final, sino la situación económica o política del momento. Lo que es realmente importante para los mercados energéticos es la estabilidad y la previsibilidad. El príncipe heredero quiere tener eso y, en general, consigue lo que quiere.

Fyodor Lukyanov: ¿Es decir, que no te dejará ir gratis en su espalda?

Vladimir Putin: Eso seguro que no se lo permite.

Fyodor Lukyanov: Muhammad Javed, por favor.

Muhammad Athar Javed: Muchas gracias, Sr. Presidente. Traigo mucho respeto y cariño desde Islamabad, Pakistán. Director General de la Casa de Pakistán, Muhammad Athar Javed.

Como ve, aprecio mucho su análisis exhaustivo y muy incisivo de la situación. Mi pregunta se refiere a un factor muy importante. También se refiere a la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos fueron demonizados y luego ignorados, y todo lo relacionado con ellos fue ignorado por la Europa Occidental y los Estados Unidos. Y entonces tuvo lugar el horrible Holocausto.

Ahora se ha generado un síndrome de odio hacia los rusos. Has mencionado el Donbass, cómo se trata a la gente. Yo mismo he sido testigo de ello en el Reino Unido y en los países escandinavos. Hay un aumento del neonazismo. Y en particular, estoy trabajando personalmente en un proyecto para evaluar los patrones. Lo que nos estamos dando cuenta es que es muy grave. Número uno, no está siendo reportado, como los casos anteriores, en la pre-segunda guerra mundial. En segundo lugar, está siendo, yo diría, totalmente arrasado. Significa que hay una necesidad por parte de Rusia de proteger, como usted ha dicho, la cuestión de la lengua rusa, con los rusos de fuera de Rusia, y también de tratar de poner en práctica el contra-diseño contra el aumento de los neo-nazis. Es una amenaza muy seria. Y el último componente de esto es: en Ucrania, se está informando del reclutamiento de actores no estatales de diferentes regiones, informes muy creíbles, con el fin de iniciar una brigada completa de actores no estatales para luchar contra el ejército convencional, para debilitar la determinación. Creo que esto debe ser abordado. Me gustaría que diera su análisis. Porque esto es muy grave. Europa se enfrenta a un aumento del neonazismo. Gracias.

Vladimir Putin: Yo diría que uno de los problemas más graves y fundamentales para quienes supuestamente se preocupan por el futuro de Ucrania, los llamados nacionalistas ucranianos, es que el movimiento nacionalista se está fusionando con el movimiento neofascista, neonazi.

Al fin y al cabo, se apoyan en quienes no pueden ser identificados más que como colaboradores y nazis. Es evidente que son versiones de los que, como he dicho, en nombre de las autoridades hitlerianas, exterminaron a la población polaca, judía y rusa en las regiones ocupadas durante la Segunda Guerra Mundial. Es imposible separar a los llamados patriotas, abanderados y nacionalistas de hoy de los seguidores de Bandera: son la misma cosa. Ese, en mi opinión, es su gran problema, realmente.

Por lo tanto, sigo repitiendo, incluso a nuestros llamados socios occidentales: miren lo que está sucediendo en las calles de Kiev y otras ciudades importantes, donde miles de personas marchan con esvásticas y antorchas, etc.

Sí, las manifestaciones de neonazismo también son posibles en nuestro país. En cualquier país, de hecho, ya que éste es extremadamente tenaz. Pero nosotros lo combatimos, mientras que allí goza de apoyo a nivel estatal; esto, por supuesto, es un problema. Se está silenciando, pero sigue existiendo, y no se puede evitar, porque existe.

Pero los actuales abanderados de Ucrania ni siquiera se mueven por intereses o ideas nacionalistas; su motivación es más primitiva. Se mueven por intereses económicos; quieren conservar en bancos occidentales miles de millones de dólares que robaron al pueblo ucraniano. Lo robaron, lo escondieron en bancos occidentales y harán cualquier cosa para proteger su capital, cualquier cosa que Occidente les diga que hagan. Sólo que lo ponen en un envoltorio nacionalista, presentándolo a su propio pueblo como una lucha por los intereses del pueblo ucraniano. Esto es lo que realmente ocurre: lucharán con Rusia hasta el último ucraniano y no perdonarán a nadie.

Lo digo con pesar. Sus pérdidas son de uno a diez, uno a ocho. Últimamente, ha sido de uno a siete, uno a ocho. No están perdonando a la gente en absoluto. ¿Pueden los verdaderos patriotas de su país permitir esto? Están tomando este camino sin mirar atrás, sin pensarlo ni lamentarlo. Por supuesto, están lejos de proteger sus intereses nacionales.

Pero esta plaga del nacionalismo es tenaz, sólo que prefieren no darse cuenta de que se ha vinculado al neonazismo. Y esto es sin duda un gran problema para el actual régimen ucraniano, y para quienes les apoyan, por supuesto. Pero no podemos ignorarlo y siempre lo señalaremos, incluso como una de las causas fundamentales de la crisis actual.

Fyodor Lukyanov: Sr. Kim, adelante, por favor.

Kim Heungchong: Hola, soy Kim Heungchong de Corea del Sur. Esta es mi segunda vez en el Club Valdai y he aprendido mucho. Muchas gracias por darme la oportunidad de pensar en muchas cosas.

Tengo algunas preguntas sobre seguridad. Me gustaría conocer su opinión o la posición de Rusia sobre las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos sobre Taiwán, y el desarrollo de misiles nucleares de Corea del Norte.

Otra cuestión es la lucha contra el cambio climático. Rusia es muy rica en recursos naturales fósiles, por lo que acelerar la transición hacia la neutralidad del carbono podría entrar en contradicción con los intereses de Rusia. ¿Qué opina al respecto?

Vladimir Putin: Empezaré por la última. La transición a la neutralidad del carbono no va en contra de los intereses de Rusia: tenemos oportunidades para desarrollar fuentes de energía alternativas, incluyendo la energía del hidrógeno y el hidrógeno puro, y tenemos serias ventajas competitivas en este sentido. En parte, es posible utilizar el gas. Hay muchas oportunidades, y esto no nos asusta en absoluto, sino que, por el contrario, crea un impulso para el desarrollo. El gas primario es la mejor fuente de energía de transición. En cuanto a la transformación profunda del petróleo, tenemos importantes ventajas competitivas en este sentido, como acabo de decir. Esto no va en absoluto en contra de nuestros intereses.

Lo que realmente contradice nuestros intereses es el desorden y la confusión en el sector de la energía, los intentos de adelantarse a resolver las cuestiones relativas a la seguridad energética, a garantizar una transición energética verde. ¿Cómo es posible que no se invierta lo suficiente o que se impida la inversión en el sector energético tradicional sin prepararse plenamente para esta transición energética verde? ¿Cómo ha podido ocurrir esto?

Esta es en gran parte la razón de la actual crisis energética. Al fin y al cabo, los políticos occidentales sólo hablan para ganarse a los votantes. Primero, asustan a la gente normal con los posibles cambios climáticos, luego empiezan a explotar este miedo y hacen promesas poco realistas, y entonces reciben los votos que necesitan, llegan al poder y luego dicen «¡ups!».

¿Qué está ocurriendo ahora, una vuelta al carbón, una vuelta al fuel? Entonces, ¿cuál es el resultado después de toda esta charla? No se trata de Rusia. Estamos dispuestos a suministrar gas, y estamos dispuestos a suministrar petróleo, ¿por qué rechazarlos? Después de las explosiones en los gasoductos Nord Stream nos queda una tubería y está operando. Podemos bombear 27.500 millones de metros cúbicos, pero no lo quieren. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Si no lo quieren, que así sea.

En cuanto a la energía verde, permítanme repetir que hay que prepararlo todo antes de una transición definitiva. Las medidas sistémicas que limitan el desarrollo de las fuentes de energía tradicionales han desencadenado esta grave crisis. No hay financiación; los bancos no conceden préstamos ni en Europa ni en Estados Unidos. Por qué se limita todo: los bancos no aprueban préstamos, no aseguran, no asignan tierras. Los transportes no están acondicionados para el transporte de petróleo y gas, y esto continúa desde hace años. La considerable falta de financiación en el sector energético ha provocado escasez. Esto es lo que ha ocurrido.

Estados Unidos está destinando petróleo de sus reservas estratégicas, lo cual está bien, pero habrá que reponerlas y los analistas del mercado lo entienden. Hoy han retirado petróleo de las reservas estratégicas y mañana tendrán que volver a comprarlo. Se dice que se comprará cuando bajen los precios. Pero no están bajando. ¿Y qué? Despierten. Tendrán que comprar a precios altos porque los precios han vuelto a subir. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Estos errores en el sector de la energía fueron cometidos por quienes tienen que pensar en ello y ocuparse de ello. Este es el primer punto.

El segundo punto. Se trata de Corea del Norte y Taiwán. Sin duda, Taiwán es una parte inseparable de la República Popular China. Siempre nos hemos adherido a esta posición y nunca la hemos cambiado.

En Rusia percibimos todos los gestos de provocación relacionados con las visitas de altos funcionarios estadounidenses a Taiwán como nada más que una provocación. Francamente, no sé por qué lo hacen.

Con muchos de los presentes nos conocemos desde hace años y hablamos el mismo idioma, así que hablemos en familia. Lo que está ocurriendo es una tragedia en Ucrania. Todo Occidente nos ha atacado, tratando de arruinar nuestra economía. Está suministrando armas y municiones por valor de miles de millones a Ucrania. Se trata de una lucha contra Rusia.

Pero, ¿por qué estropear al mismo tiempo las relaciones con China? ¿Están cuerdos? Parece que esto va totalmente en contra del sentido común y la lógica. ¿Por qué esta abuelita tuvo que ir a Taiwán para provocar a China en algunas acciones? Y esto es al mismo tiempo que no pueden arreglar las relaciones con Rusia debido a lo que está sucediendo en Ucrania. Esto es simplemente una locura.

Puede parecer que hay una trama sutil y profunda detrás de esto. Pero creo que no hay nada ahí, ningún pensamiento sutil. Es sólo una tontería y una arrogancia, nada más. ¿Entiendes cuál es el asunto? Esas acciones irracionales tienen su origen en la arrogancia y en la sensación de impunidad.

Nuestra posición es clara. La he descrito.

Ahora sobre el problema nuclear de la República Popular Democrática de Corea.

En mi opinión, este problema también tiene su origen en -saben qué- la reticencia al diálogo y una actitud absolutamente grosera hacia los intereses de Corea del Norte, incluidos sus intereses de seguridad. Después de todo, prácticamente llegaron a un acuerdo sobre todo. Hubo un momento. En efecto, los líderes norcoreanos prácticamente aceptaron las propuestas de EE.UU. para solucionar este problema, incluido su componente nuclear.

Pero no, en el último momento los estadounidenses cambiaron su posición y obligaron a los líderes norcoreanos a renunciar a los acuerdos alcanzados. Mientras tanto, Estados Unidos introdujo sanciones adicionales allí y comenzó a introducir restricciones en las finanzas y la banca, aunque había un acuerdo para no hacerlo. ¿Con qué fin? Esto tampoco está muy claro.

Por cierto, tenemos propuestas conjuntas con la República Popular China sobre cómo avanzar hacia la solución de este problema. Hemos formulado estas propuestas en dos documentos y esto es de dominio público. Nos adheriremos a nuestra posición coordinada.

Por cierto, en lo que respecta a las cuestiones humanitarias y similares, es importante comprender la condición de la economía norcoreana y las necesidades de su pueblo y resolver las cuestiones partiendo de consideraciones humanitarias en lugar de aplicar más presión.

Tenemos muy buenas relaciones con la República de Corea y siempre hemos tenido la oportunidad de dialogar tanto con la República de Corea como con la República Popular Democrática de Corea. Sin embargo, ahora hemos sabido que la República de Corea ha decidido suministrar armas y municiones a Ucrania. Esto destruirá nuestras relaciones. ¿Cómo se comportaría la República de Corea si reanudáramos la cooperación con Corea del Norte en este ámbito? ¿Se sentiría feliz por ello?

Me gustaría llamar su atención sobre esto.

Fyodor Lukyanov: Señor Presidente, ya que ha dicho que estamos teniendo una charla familiar aquí, le ruego que desvele un misterio a nuestra reunión familiar, ya que ha habido muchas especulaciones sobre este tema.

¿Le comunicó al Presidente Xi Jinping el plan de lanzar la operación militar especial cuando se reunió con él en China a principios de febrero?

Vladimir Putin: No, no lo hice.

Fyodor Lukyanov: ¿Dijo más tarde que estaba dolido porque usted no le había tomado confianza en ese asunto?

Vladimir Putin: Sabe, el líder chino no es el tipo de persona que habla de sus quejas sobre lo que sea. Es un líder a escala mundial por derecho propio. Y entonces no lo necesitamos ya que nosotros, Rusia y la República Popular China, tomamos decisiones soberanas.

Por lo tanto, en China ven bien lo que significa para Rusia el esfuerzo de Occidente por acercar la infraestructura de la OTAN a nuestras fronteras y están evaluando esta situación objetivamente. Del mismo modo, vieron lo que estaba sucediendo en el Donbass durante los últimos ocho años y son muy capaces de analizar las implicaciones y las razones del golpe de Estado en Ucrania en 2014.

Por supuesto, la República Popular China y los dirigentes chinos se pronuncian a favor de soluciones pragmáticas y equilibradas que ayuden a resolver la crisis en la que se ha sumido Ucrania por medios pacíficos, y tenemos respeto por esta postura.

Fyodor Lukyanov: Por favor, Sr. Nelson Wong, adelante.

Nelson Wong: Gracias. Soy Nelson Wong de Shanghai, China. Es un verdadero honor, señor Presidente.

En sus comentarios, usted mencionó que el orden basado en reglas que a menudo se utilizaba y se sigue utilizando en Occidente, no viene de ninguna parte. Lo cual es bastante cierto, y esto también se ha discutido con bastante frecuencia durante los últimos cuatro días en nuestros debates.

Así pues, mi pregunta para usted, señor Presidente, es que, mirando hacia el futuro, nos estamos adentrando en una época sin superpotencia, que fue el tema del primer día de debate de este año. Así pues, dado que los Estados Unidos, como única superpotencia, están perdiendo su control, y nos estamos adentrando en una nueva era, esto no es sólo el principio del fin de la superpotencia estadounidense, sino que ya estamos en el proceso.

Así que, en una nueva etapa, creo que también necesitamos tener algunas reglas. Así que, si alguna vez vamos a tener reglas, ¿cuáles son, en su opinión, señor Presidente, las más importantes? Por supuesto, todavía no está ahí, pero, por si acaso, ¿qué cree usted que sería lo más importante a la hora de establecer un nuevo conjunto de normas? Gracias.

Vladimir Putin: ¿Por qué dices que no existen esas reglas? Existen y están escritas en la Carta de la ONU. Estas normas se llaman derecho internacional. Simplemente es necesario que todo el mundo cumpla estas normas y las interprete de la misma manera. Sólo es posible descartarlas o actualizarlas radicalmente cuando se prepara una base para mantener las relaciones sobre otros principios.

La Carta de la ONU recogió el alineamiento de fuerzas tras la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, el mundo ha cambiado radicalmente desde entonces. Gigantes como China, India e Indonesia, con una gran población, están mostrando un crecimiento económico; en África están surgiendo grandes países -algunos de ellos con una población de 200 millones- que están progresando, así como países de América Latina.

El mundo está cambiando. Por supuesto, el derecho internacional debe seguir el ritmo de estos cambios y regular las relaciones entre los países de acuerdo con el equilibrio de fuerzas que surge en el mundo en la realidad. Sin embargo, esto debe hacerse con tranquilidad, sin prisas y sobre la base de principios claros, en lugar de reglas inventadas por alguien.

Lo mencioné en mi discurso: ¿quién ha leído estas reglas? Se habla de normas: ¿qué normas? ¿Dónde están escritas y quién las ha aprobado? Es una tontería. ¿Creen que están hablando con idiotas? A un amplio público, mientras que algunas de esas personas ni siquiera saben leer correctamente. ¿Cuáles son las normas y quién ha trabajado en ellas? No es más que basura. Aun así, siguen metiéndoselo en la cabeza a la gente indefinidamente. Y quienes no respeten esas normas serán objeto de restricciones y sanciones.

Están librando una guerra comercial contra China y le están diciendo a China lo que tiene que hacer en sus provincias, cómo mantener las cosas bajo control y qué tipo de relaciones debe haber, y respetar los derechos humanos. Estas son las herramientas, herramientas de competencia desleal que están utilizando para enfrentarse a la República Popular China. Eso es lo que es. Tienen miedo del creciente poder de China y todo está ocurriendo por eso. Se están peleando por los derechos humanos o se están metiendo con ciertas regiones de China para resolver sus problemas económicos y políticos. El objetivo, sin embargo, es oponerse a China como competidor en ascenso, y están ideando todo tipo de herramientas para conseguirlo.

La base compartida podría incluir el respeto a los intereses de los demás, la apertura y unas normas generales que todos los participantes en la comunicación internacional entiendan y apliquen de forma coherente. Tenemos que lograr este equilibrio de intereses, restablecer este equilibrio de intereses y seguir estas reglas. Creo que debe hacerse públicamente, no a puerta cerrada, y no en interés de un país o un grupo de países en particular, sino en interés de toda la comunidad internacional.

Fyodor Lukyanov: Señor Presidente, sin dejar a China, me gustaría seguir con la pregunta anterior sobre la energía verde y similares. Está claro que Europa nos cerrará su mercado energético en los próximos años. Existe esa posibilidad.

¿Estamos preparados para movernos rápidamente y construir infraestructuras para los mercados asiáticos?

Vladimir Putin: Saben que lo hemos estado haciendo, y no por la situación de hoy; hemos estado trabajando en ello desde hace mucho tiempo. La potencia de Siberia no se construyó en relación con los acontecimientos de Ucrania. La construimos porque éramos conscientes de que las necesidades energéticas de nuestros amigos chinos están creciendo, y nosotros podemos satisfacerlas.

También estamos manteniendo conversaciones con la India y otros países sobre diversas formas de suministrar nuestra energía al mercado indio y a otros mercados. Seguiremos licuando gas natural. Todavía somos participantes modestos de los mercados mundiales de GNL, pero seguimos creciendo. Seguiremos en esta línea. Para reiterar, seguiremos ampliando esta área de negocio, ni siquiera por las restricciones existentes, sino porque estas son las tendencias económicas globales.

En términos de paridad de poder adquisitivo, la economía china es mayor que la estadounidense, lo cual es un hecho duro y frío, y sus necesidades son cada vez mayores. ¿Por qué no íbamos a hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que somos amigos y vecinos y que compartimos una frontera, por qué no íbamos a suministrar energía allí de la misma manera que lo hacemos con otros países asiáticos? Lo hemos hecho hasta ahora y seguiremos haciéndolo.

De hecho, hemos acordado un nuevo sistema de entrega a través de Mongolia. Tanto Mongolia como China están interesadas. Facilitaremos a nuestros amigos y socios el acceso a nuestros recursos energéticos. ¿Por qué no? Hicimos lo mismo con los europeos y los estadounidenses, pero ellos eligieron abandonar nuestro mercado. Que se vayan donde quieran. ¿Es algo bueno o malo para ellos? Creo que, en última instancia, es algo malo.

Se están yendo y perdiendo. Estamos abiertos a la cooperación y todos los que vengan son bienvenidos, este proceso continuará. Llevamos muchos años preparándonos para ello y seguiremos adelante con este proceso. No veo ningún obstáculo que no podamos superar, ni cuestiones que no podamos resolver. Todas las cuestiones se resolverán.

Alexei Dzermant: Alexei Dzermant, Minsk, Bielorrusia.

Señor Presidente, antes de formular mi pregunta, me gustaría transmitir las palabras de apoyo de muchos bielorrusos. Me reúno a menudo con ellos en los paneles en los que debatimos sobre Ucrania, entre otros temas. El pueblo de mi país le envía personalmente un mensaje de fuerte apoyo a usted y a Rusia, que lucha contra el nazismo en Ucrania.

Esta es mi pregunta. Dado que Occidente está, de hecho, construyendo muros reales e imponiendo un bloqueo, una presión de sanciones a la República de Bielorrusia y a Rusia, el corredor Norte-Sur se ha vuelto especialmente importante como ruta de suministro y financieramente. Por supuesto, es importante complementarlo con proyectos específicos que se ejecuten conjuntamente por Rusia y Bielorrusia.

¿Está usted de acuerdo en que, ahora que Asia y Oriente en general están avanzando en el crecimiento económico, no sólo debemos desarrollar la infraestructura material, sino también centrarnos en los aspectos culturales y humanitarios, de modo que nuestras ideas, valores y visión del mundo coincidan con las ideas y valores de los países de Oriente?

Gracias.

Vladimir Putin: Tiene usted razón. Pero esto es lo que estamos haciendo. Y no es porque alguien esté construyendo un muro en Occidente, sino que siempre lo hemos estado haciendo.

Mira, la mayoría de los rusos viven en la Rusia europea, pero el territorio ruso al este de los Urales es más grande. Rusia es un país euroasiático; lo recordamos y nunca lo olvidamos. Tradicionalmente hemos desarrollado nuestras relaciones con los países asiáticos, y más aún ahora, con el crecimiento que se está produciendo allí desde hace varios años.

Lo vemos todo, y por eso hemos reorientado en gran medida nuestra cooperación hacia los países asiáticos. Por supuesto, el desarrollo de los vínculos económicos no puede prescindir de la atención al componente cultural. En cierta medida, China e India son las cunas de las civilizaciones del mundo, y lo abordamos con gran respeto, atención e interés.

El interés del público ruso por estas civilizaciones siempre ha sido muy alto. Por cierto, tenemos escuelas que estudian la India y China, así como sus culturas y los pueblos de estos países, que también son naciones multiétnicas. Siempre hemos tenido investigaciones de alto nivel en estas áreas, y las apoyaremos en el futuro.

Fyodor Lukyanov: Colegas, llevamos más de tres horas trabajando. Creo que ya hemos consumido suficiente tiempo del Sr. Presidente. ¿Alguien tiene una pregunta candente? Aquí tiene.

Vladmir Putin: Por favor, adelante.

Philani Mthembu: Gracias, Presidente. Philani Mthembu, de Sudáfrica, del Instituto para el Diálogo Global.

Señor Presidente, usted ha dicho que Occidente no es capaz de gobernar unilateralmente a toda la humanidad y que hay que construir una sinfonía de la civilización humana. Me interesa sólo una ampliación de sus reflexiones. Si vamos a construir un orden mundial multipolar, ¿qué importancia tiene la cooperación regional como medio para reforzar y construir los bloques de la multipolaridad? Y luego, unas palabras sobre el compromiso de Rusia con África, especialmente en relación con la cumbre Rusia-África. Gracias.

Vladimir Putin: Hemos tenido muy buenas, tradicionalmente buenas relaciones con África en general, incluso con la República de Sudáfrica desde la lucha de África por la independencia y contra el colonialismo, como ustedes saben. Estas relaciones absolutamente únicas se forjaron durante los años en que la Unión Soviética y Rusia apoyaron a los países africanos en su lucha por la libertad.

Y esta base de nuestras relaciones, que tomó forma en las últimas décadas, debe sin duda utilizarse hoy, en las nuevas condiciones, para desarrollar las relaciones multilaterales con los Estados africanos, incluso con la República de Sudáfrica, que, como saben, es un socio muy activo y eficaz nuestro en el seno de los BRICS.

Lo apreciamos y somos conscientes de las capacidades de Sudáfrica. Somos conscientes de sus capacidades y confiamos en el futuro del continente africano, y sin duda desarrollaremos nuestras relaciones con los países africanos, tanto con los que hemos tenido relaciones tradicionales en las últimas décadas como con los que estamos empezando a desarrollarlas.

En cuanto al fondo de su pregunta y su primera parte. Creo que he respondido básicamente a ella; no creo que pueda detallar mi posición en una respuesta breve.

Tenemos que encontrar un equilibrio de intereses. Esto no puede hacerse bajo la hegemonía o el intento de mantener la hegemonía de un país o un grupo de países sobre el resto de la humanidad. Estos hegemones tendrán que contar con estas legítimas demandas de la gran mayoría de los participantes en la comunicación internacional, y no con palabras, sino con hechos.

Después de todo, ¿qué está pasando? Todo el mundo habla de boquilla sobre la igualdad y el apoyo a los países africanos, etc. Todo suena bien de palabra, pero ¿qué ocurre en la práctica? Al fin y al cabo, hoy se utilizan instrumentos como, por ejemplo, el dólar u otras monedas como el euro. ¿Qué ocurre en la realidad? En los últimos dos años se han impreso 5,9 billones de dólares y 2,9 billones de euros. ¿Adónde fue a parar ese dinero? Fue a comprar bienes en los mercados mundiales, y Estados Unidos empezó a comprar más alimentos en los mercados mundiales de los que vendía allí; empezó a comprar alimentos gracias a tener la imprenta.

A esto conduce un monopolio financiero: a la escasez inmediata. Además de una mala cosecha el año anterior y la pandemia, la producción se redujo, pero imprimieron dinero para luchar contra la pandemia y lo lanzaron a su pueblo, que empezó a comprar alimentos y los precios subieron. ¿Y quiénes son los afectados? En primer lugar, los países de África y, en parte, de América Latina y Asia. ¿Alguien piensa en eso? Por supuesto, los que lo hacen piensan en ello. Pero no les importan las consecuencias. Persiguen sus intereses sin pensar en las consecuencias que se derivan para los países africanos.

Hay una evolución similar en otra parte del mercado alimentario: el mercado de los fertilizantes. Miren, ¿cómo es posible? Ya he hablado de ello, y lo reiteraré. ¿Cómo es posible que se tome la decisión de levantar las restricciones y prohibiciones sobre los fertilizantes rusos en Europa y que a continuación se aclare que estas restricciones se levantan sólo para las naciones de la UE? ¿Se han vuelto locos? Han publicado esa aclaración. ¿Se lo imaginan? Sin embargo, lo hacen sin ningún tipo de escrúpulos. ¿Así es como se respeta el equilibrio de intereses?

Hemos dicho repetidamente que tenemos 300.000 toneladas de fertilizantes detenidos en los puertos europeos. Nuestras empresas están dispuestas a entregar los fertilizantes gratuitamente, pero no los liberan, ni siquiera a los países africanos. Algunos líderes africanos me han preguntado dónde están exactamente los fertilizantes. Pedí a mis ayudantes que les informaran de la ubicación y las cantidades: 300.000 toneladas, que valen millones de dólares.

Dénselos a los países más pobres, lo necesitan. Sin embargo, no sueltan los abonos. ¿Es esto un respeto al equilibrio de intereses? Si quieren luchar contra Rusia, adelante. Usted no quiere que tengamos ingresos adicionales – pero los estamos dando gratis sin ingresos. Dénselos a los países en desarrollo, ya que sus acciones sólo contribuyen a aumentar los precios. ¿Por qué lo hacen? Obviamente, esto es en su interés.

¿Se trata de un equilibrio de intereses? ¿Cómo podemos conseguir unas relaciones estables? Debemos trabajar para lograr este equilibrio actuando de acuerdo con las normas que llamamos derecho internacional. Estas normas deben acordarse y cumplirse, incluso en el ámbito financiero, donde deben establecerse sistemas independientes de liquidaciones internacionales, como he mencionado anteriormente.

He dado un ejemplo concreto de a qué conduce la emisión incesante e ilimitada de las monedas básicas. También tiene consecuencias prácticas, incluso y principalmente para los países en desarrollo.

Quiero volver a lo siguiente: si queremos estabilidad en el mundo, debemos lograr un equilibrio de intereses.

Por favor, adelante, vi que alguien levantó una mano t.

Fyodor Lukyanov: Nathalia Zaiser, por favor.

Dimitris Konstantakopoulos: Señor Presidente, dos pequeñas preguntas.

Vladimir Putin: Esto ciertamente no se parece a Nathalia.

Dimitris Konstantakopoulos: ¿Cree que ha llegado el momento de una integración más profunda en el espacio de la antigua Unión Soviética? Y mi segunda pregunta es: ¿cuál es su mensaje para el simple ciudadano medio de un país occidental, si tuviera delante a ese ciudadano, cuál sería su mensaje?

Vladimir Putin: Primero, sobre la integración.

Esta es una cuestión muy sutil. Aquí también hay que buscar el equilibrio de intereses del que hablaba en relación con todo el mundo. Hay que hacerlo con profesionalidad, coherencia y sin prisas. Tenemos ciertos planes en la Unión Económica Euroasiática. Se trata de la eliminación de las restricciones a los principales grupos de productos básicos para garantizar plenamente la libre circulación de mercancías, finanzas, capitales y mano de obra.

No creo que sea conveniente precipitarse como ocurrió, por ejemplo, en la Unión Europea, cuando algunos países con cierto nivel de desarrollo económico entraron en la zona euro y no supieron qué hacer con ello. Esto sucede porque los problemas surgen cuando el instrumento de la inflación se vuelve inaccesible para regular la situación económica. Me refiero a la conocida situación de Grecia y de algunos otros países también.

Por lo tanto, no debemos apresurarnos, sino que debemos avanzar constantemente hacia la aplicación de los planes que hemos trazado. Sabemos lo que tenemos que hacer en este ámbito y lo haremos por todos los medios, teniendo en cuenta los intereses de todos los participantes en este proceso.

En cuanto a nuestro mensaje a los ciudadanos de a pie de los países occidentales -tanto de Estados Unidos como de Europa-, me gustaría expresar la idea principal: hacer campaña por unos sueldos y salarios más altos; este es el primer punto. En segundo lugar, no creáis que Rusia es vuestro enemigo o incluso adversario. Rusia es vuestra amiga y, desde hace décadas, hacemos todo lo que está en nuestras manos para fortalecer nuestras relaciones y tenemos la intención de hacerlo en el futuro.

En este contexto, recuerdo un chiste que conté hace poco a mis colegas. Un conocido mío de Alemania me contó este chiste hace poco. Hay una familia, y un hijo le pregunta a su padre: «Papá, ¿por qué hace tanto frío aquí?». El padre responde: «Porque Rusia atacó a Ucrania». El hijo pregunta: «¿Qué tenemos que ver nosotros con eso?» El padre: «Hemos impuesto sanciones a los rusos». El hijo: «¿Para qué?» El padre: «Para que se sientan mal». El hijo: «¿Somos rusos entonces?»

Me gustaría decir que todos los problemas -y me dirijo en este caso a los habitantes de los países europeos y de los Estados Unidos- que todos los problemas que surgen en este contexto no están relacionados con las acciones de Rusia. Tienen su origen en los errores sistémicos de sus dirigentes políticos, de la dirección política de sus países, en los sectores de la energía y los alimentos y en la política monetaria, que condujeron a un crecimiento sin precedentes de la inflación y a una escasez de recursos energéticos. Rusia no tiene nada que ver con todo esto. Es el resultado de errores sistémicos de los dirigentes de sus países. Es necesario realizar un análisis realista de lo que está ocurriendo y buscar cambios en la política económica.

En cuanto a la política internacional, siempre es, por supuesto, una decisión de los Estados soberanos, pero sin duda debería basarse en la opinión de los votantes, de la gente corriente de los distintos países. Pero la gente de a pie debería saber -y termino con lo que he empezado- que Rusia no es el enemigo ni ha tenido nunca malas intenciones respecto a los países europeos y a Estados Unidos.

Y sabemos que en Rusia tenemos muchos amigos allí. Construiremos relaciones con el llamado Occidente colectivo, apoyándonos en esta parte de la población de los países europeos y de Estados Unidos.

Fyodor Lukyanov: Señor Presidente, ¿y su llamamiento a luchar por unos salarios más altos se aplica también a los ciudadanos rusos?

Vladimir Putin: Sí, así es.

Fyodor Lukyanov: Excelente. Todo el mundo lo ha escuchado.

Vladimir Putin: Debo decir que este es uno de los temas clave que el Gobierno debe tratar, y los sindicatos lo están haciendo independientemente de todo, independientemente de cualquier operación especial.

En la comisión trilateral entre representantes de la patronal, los sindicatos y el Gobierno se está llevando a cabo un duro diálogo. Este diálogo está en curso.

Vemos que los ingresos nominales de nuestros ciudadanos están creciendo, pero los ingresos reales han disminuido un poco. Teniendo en cuenta el estado de la economía rusa, podemos y debemos resolver estas cuestiones. Espero que podamos resolver todas las cuestiones en este sentido y en esta clave de acuerdo con los planes del Gobierno ruso.

Hay alguien ahí que también quiere hacer una pregunta.

Fyodor Lukyanov: Señor Presidente, no dé usted órdenes, aquí mando yo. (Risas.)

Vladimir Putin: Se llama hegemonía.

Fyodor Lukyanov: No se puede evitar, aún no lo hemos superado.

Colegas, sugiero una sesión relámpago al final. Nathalia Zaiser está enfurruñada allí, y hay dos preguntas más, después de las cuales terminaremos.

Vladimir Putin: Muy bien.

Fyodor Lukyanov: Nathalia.

Natalia Zaiser: Buenas noches, Sr. Presidente. Nathalia Zaiser, de la African Business Initiative Union.

Llevo casi 15 años dedicándome a desarrollar las relaciones internacionales y a ampliar los contactos en la diplomacia pública. Como persona que tiende puentes, es importante para mí proyectar ciertas acciones hacia el futuro.

Aparentemente, nos encontramos ante una nueva etapa histórica, y cuando el capítulo actual haya terminado, será necesario establecer instituciones nuevas o diferentes de asociación internacional. Probablemente no sólo se trate de naciones indecisas, sino también de aquellos países que no pueden manifestar abiertamente sus intenciones y posiciones debido a su situación geopolítica.

Señor Presidente, ¿cuál es su visión de una nueva institución de asociación internacional? ¿Qué base de paridades está dispuesta a ofrecer Rusia a nivel internacional? ¿Qué mecanismos, herramientas y personalidades son necesarios para conseguir nuevos aliados, socios y amigos, no a nivel declarativo, sino a nivel de responsabilidad incuestionable en términos de acuerdos? ¿Cree que también hay que cambiar o construir otros enfoques dentro de la futura asociación internacional?

Gracias.

Vladimir Putin: Su pregunta, si puede llamarse así, es tan amplia que más bien equivale a una posición.

Me parece que, en general, ya he dado una respuesta a lo que me ha preguntado. Debemos y podemos centrarnos en la cooperación, principalmente, con los países que tienen soberanía para tomar decisiones fundamentales. Este es mi primer punto.

El segundo punto es que tenemos que llegar a un consenso en cada una de estas decisiones.

En tercer lugar, tenemos que asegurar un equilibrio de intereses.

¿En el marco de qué instituciones podemos hacerlo? Por supuesto, se trata principalmente de organizaciones internacionales universales, siendo la Organización de las Naciones Unidas la primera.

Fyodor Lukyanov: Por favor, Alan Freeman, adelante.

Alan Freeman: Señor Presidente, vengo de Canadá, un país de la OTAN, cuyo abuelo del futuro primer ministro era un Banderista.

Hemos escuchado la oposición mundial a la postura de la OTAN y las muchas voces que existen en el sur global. Esas voces también existen en el norte; también existen en el Occidente colectivo. ¿Por qué no las escuchamos? Porque son reprimidas. Basta con ver lo que le ocurrió a Julian Assange. Los medios de comunicación, las élites políticas, las élites académicas han montado una campaña sin precedentes que es racista y rusofóbica, que intimida a la gente para evitar que exprese todo su desacuerdo con lo que hacen sus gobiernos. Por lo tanto, no se ve aquí el alcance de la oposición que existe en Europa, en Canadá, en el Reino Unido. No se ve. ¿Qué podemos hacer para establecer relaciones entre aquellos que en el Occidente colectivo se oponen a lo que sus gobiernos intentan hacer, y el apoyo que existe en el sur global y en Rusia a las valientes acciones y a la posición de Rusia en la política mundial?

Vladimir Putin: Me parece que nadie tiene que sacrificar ninguno de sus intereses nacionales; basta con que defiendas tus intereses nacionales y trabajaremos en armonía contigo.

Nosotros, por supuesto, no conocemos todos los detalles de la lucha política en los países del colectivo occidental, algo que usted ha mencionado. Tal vez, usted sabe mejor que yo que no estamos involucrados en actividades -prácticamente a nivel de los servicios de inteligencia- dirigidas a la oposición, de la manera que Occidente está haciendo en sus relaciones con nosotros y nuestra oposición. Sabemos que se están destinando cientos de millones, si no miles de millones, de dólares para apoyar a la oposición utilizando todos los medios, todos los canales, todo lo que se les ocurra para transferir fondos a Rusia con este fin. No tenemos tiempo para vigilar todas las actividades de este tipo. Al mismo tiempo, no estamos haciendo nada de eso.

Esperamos -ya he hablado de ello muchas veces hoy, incluso, si no recuerdo mal, en mi discurso- que nuestra posición sobre las cuestiones fundamentales de cómo deben desarrollarse las relaciones y las sociedades internacionales atraiga a un gran número de personas no sólo en el mundo en general, sino también en los países occidentales.

Acabo de hablar de esto. Sabemos que tenemos muchos partidarios. Nos apoyaremos en esos partidarios para construir las relaciones con los países del llamado Occidente colectivo.

Sólo puedo desearle mucho éxito en su lucha por sus intereses nacionales. Esto será suficiente para mantener buenas relaciones con Rusia.

(Dirigiéndose a Fyodor Lukyanov.)

Aun así, déjame tener la última palabra. Cualquier persona del público puede levantar la mano y yo responderé a su pregunta.

Por favor, adelante.

Fyodor Lukyanov: Gabor Stier.

Gabor Stier: Buenas tardes, Sr. Presidente.

Al principio de la charla, usted habló de los objetivos y de cómo había evaluado la situación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Pensaba usted el 24 de febrero que ocho meses después la operación militar especial seguiría en marcha? De hecho, no sólo continúa, sino que la situación está empeorando. Es más, mucha gente en el mundo teme el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.

De ahí mi pregunta. Una de mis ciudades favoritas del espacio postsoviético es Odesa. Qué opinas -quiero tu consejo- si quisiera visitarla el próximo verano o dentro de dos años…

Vladimir Putin: No lo pospongas, ve allí lo antes posible. Es una broma. Estoy bromeando.

Gabor Stier: ¿Debo solicitar un visado ruso o ucraniano dentro de dos años?

Vladimir Putin: Sabe, Odessa es sin duda una de las ciudades más bellas del mundo.

Como saben, Odesa fue fundada por Catalina la Grande, y creo que ni siquiera los nacionalistas extremos se atreven a derribar el monumento a la fundadora de la ciudad.

Odessa puede ser una manzana de la discordia, un símbolo de la resolución de conflictos, y un símbolo de la búsqueda de algún tipo de solución a todo lo que está sucediendo ahora. No es una cuestión de Rusia. Hemos dicho muchas veces que estamos dispuestos a negociar, y recientemente lo mencioné públicamente una vez más hablando en el Kremlin. Pero los dirigentes del régimen de Kiev han decidido no seguir negociando con la Federación Rusa. Es cierto que la última palabra la tienen quienes aplican esta política en Washington. Para ellos es muy fácil resolver este problema: enviar la señal adecuada a Kiev de que debe cambiar su posición y buscar una solución pacífica a estos problemas. Y eso lo harán.

Y en cuanto a tu posible viaje a Odesa, bromas aparte, te recomiendo que lo hagas. Es realmente una ciudad muy bonita, con tradiciones e historia maravillosas. Merece la pena admirarla.

Es cierto que en los últimos años, al menos en la época en que estuve por última vez en Odesa, no me causó la mejor impresión, porque evidentemente los servicios públicos estaban en desorden, era visible incluso en las fachadas de los edificios, aunque en el centro parece todo bien hasta ahora, todavía bien conservado, pero si das un paso fuera del centro, no todo parecía tan presentable. Pero aun así, merece la pena ver Odessa.

Que sea la última pregunta. Por favor.

Fyodor Lukyanov: Entonces Carlos Ron, es de Venezuela y no podemos prescindir de él.

Vladimir Putin: ¿Venezuela?

Fyodor Lukyanov: Sí.

Vladimir Putin: Me gustaría que la última pregunta viniera de los rusos. Pero está bien, adelante.

Carlos Ron: Señor presidente, saludos desde Venezuela, de parte del presidente Nicolás Maduro, su amigo.

Ahora mismo, cerca del 30% de los países del mundo están sometidos a algún tipo de sanción ilegal por parte de Estados Unidos. Has mencionado la defensa de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El mes pasado se reunió en Nueva York el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta, y una de las cuestiones que abordaron fue la de contribuir a la creación de una zona libre de sanciones ilegales en la que se puedan realizar negocios y en la que estemos libres de esas imposiciones. ¿Qué cree que puede hacer Rusia para contribuir a la creación de este espacio y cómo cree que puede ocurrir? Y quizá también tenga un mensaje para el pueblo de Venezuela. Gracias.

Vladimir Putin: Al contrarrestar las sanciones impuestas en su contra, Rusia está creando realmente un cierto espacio de libertad para no temer la presión de las sanciones y desarrollar libremente los vínculos económicos entre las más diversas regiones del mundo y los diferentes países.

En este caso no se necesitan decisiones especiales. El propio ejemplo de los acontecimientos actuales es muy indicativo, creo. El colega ha preguntado qué tipo de señales estamos dispuestos a enviar a los ciudadanos de los países europeos y occidentales en general. Ya he hablado de ello, pero también he mencionado los errores cometidos por los dirigentes políticos occidentales en los ámbitos de la economía mundial, las finanzas, la energía y la alimentación.

He aquí una confirmación. Se impusieron sanciones a Venezuela, que hasta hace poco era uno de los mayores productores de petróleo. También se impusieron sanciones a Irán y a Rusia. Ahora Arabia Saudí se ve amenazada por las sanciones. Quieren introducir un tope de precios para el gas y el petróleo rusos. Se están equivocando a cada paso, lo que conlleva duras consecuencias para quienes imponen esas sanciones. Es sólo un ejemplo. Y entonces empiezan a buscar a los responsables. Lo hacen todo con sus propias manos y luego buscan al culpable.

Sin embargo, Venezuela sigue progresando. Se enfrenta a grandes problemas, somos conscientes de ello, pero Venezuela los está superando.

Impusieron estas sanciones a Rusia y esperaban un colapso total de la economía rusa. Hemos hablado de esto al principio de nuestra reunión de hoy. Pero esta guerra relámpago contra la economía rusa no se produjo.

¿Qué está pasando? Mira, la inflación estará en torno al 12 por ciento este año, y hay una tendencia a la baja. En el primer trimestre del año que viene, nuestros expertos dicen que estará en torno al 5 por ciento. En los países de la UE con economías desarrolladas, es del 17 por ciento, como en los Países Bajos, y en algunos países es del 21-23 por ciento, el doble que en nuestro país.

El desempleo es del 3,8%. La tasa de desempleo es más baja que en el periodo anterior a la pandemia: entonces era del 4,7. El año que viene tendremos un déficit presupuestario del 2 por ciento, luego será del 1,4 por ciento, y otro año más, del 0,7 por ciento. Es mayor en casi todos los países de la eurozona. La deuda pública es fundamentalmente más baja que en la eurozona, o en Estados Unidos, o en Gran Bretaña.

Vamos a tener una recesión este año, entre el 2,8% y el 2,9%. Así será. Pero la producción industrial, la fabricación, se mantendrá más o menos al mismo nivel. Construcción: el sector de la construcción ha subido más de un 5%, un 5,1%, durante ocho meses de este año. La agricultura se ha duplicado, y la tendencia es creciente.

Tenemos un aumento de los préstamos tanto en el sector empresarial como en el de consumo. Los préstamos han subido. Sí, hemos visto algunos problemas relacionados con la salida de dinero de los bancos debido a los conocidos acontecimientos. El dinero empezó a volver y la gente está haciendo lo correcto, porque es mucho mejor tener al menos algún interés en el banco que guardarlo bajo el colchón y perder dinero debido a la inflación, es bastante obvio. La estabilidad de nuestro sistema bancario es fiable, la estabilidad del sistema bancario es alta. Repito, los préstamos están creciendo.

Usted me ha preguntado: ¿qué puede hacer Rusia para crear las condiciones para vivir independientemente de estas sanciones y desarrollarse de forma sostenible? Me parece que no es un mal ejemplo, y es necesario combinar los esfuerzos de todos los que están interesados en esto, para lograr este acuerdo y el equilibrio de intereses que ya he mencionado muchas veces. Y entonces, sin duda, lo conseguiremos.

Detengámonos aquí.

Fyodor Lukyanov: Por fin.

Señor Presidente, he empezado diciendo que teníamos muchas ganas de verle. Creo que nos iremos muy satisfechos, y tendremos mucho que pensar durante mucho tiempo. Es difícil para mí, sentado aquí, evaluar -por supuesto, las impresiones pueden variar, pero creo que éste es uno de nuestros debates más exitosos tanto en términos de cobertura de temas como de atmósfera general.

Muchas gracias, y estamos deseando veros el año que viene.

Vladimir Putin: Muy bien.

Quiero dar las gracias a nuestro moderador, nuestro anfitrión. Y, por supuesto, quiero agradecerles a todos ustedes el interés que prestan a las relaciones con Rusia, me refiero principalmente a nuestros invitados extranjeros.

Quiero dar las gracias a todos los expertos del Club Valdai por su trabajo en esta plataforma y, por supuesto, por su contribución tangible y sustancial a estas sesiones de brainstorming tan necesarias, incluso para el proceso de toma de decisiones a nivel práctico.

Gracias. Todo lo mejor.

