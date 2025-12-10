Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América

10 de diciembre de 2025

LA CASA BLANCA

WASHINGTON

Queridos compatriotas:

Durante los últimos nueve meses, hemos rescatado a nuestra nación —y al mundo— del borde del abismo y la catástrofe. Tras cuatro años de debilidad, extremismo y fracasos fatales, mi administración ha actuado con urgencia y una rapidez histórica para restaurar la fortaleza estadounidense tanto en el país como en el extranjero, y traer paz y estabilidad a nuestro mundo.

Ninguna administración en la historia ha logrado un cambio tan drástico en tan poco tiempo.

Desde mi primer día en el cargo, restauramos las fronteras soberanas de Estados Unidos y desplegamos al ejército estadounidense para detener la invasión de nuestro país. Eliminamos la ideología de género radical y la locura woke de nuestras Fuerzas Armadas, y comenzamos a fortalecer nuestro ejército con una inversión de 1 billón de dólares. Reconstruimos nuestro alianzas y conseguimos que nuestros aliados contribuyeran más a nuestra defensa común, incluido un compromiso histórico de los países de la OTAN de aumentar el gasto en defensa entre 2 % al 5 % del PIB. Hemos liberado la producción energética estadounidense para recuperar nuestra independencia e impuesto aranceles históricos para traer de vuelta a casa industrias críticas.

En la Operación Martillo de Medianoche, destruimos la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán. Declaré a los cárteles de la droga y a las bandas extranjeras salvajes que operan en nuestra región como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Y en solo ocho meses, resolvimos ocho conflictos violentos, entre ellos los de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán, y pusimos fin a la guerra en Gaza con el regreso de todos los rehenes vivos a sus familias.

Estados Unidos vuelve a ser fuerte y respetado, y gracias a ello estamos logrando la paz en todo el mundo.

En todo lo que hacemos, estamos poniendo a Estados Unidos primero.

Lo que sigue es una Estrategia de Seguridad Nacional para describir y aprovechar los extraordinarios avances que hemos logrado. Este documento es una hoja de ruta para garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y exitosa de la historia de la humanidad, y el hogar de la libertad en la Tierra. En los años venideros, continuaremos desarrollando todas las dimensiones de nuestra fortaleza nacional, y haremos que Estados Unidos sea más seguro, más rico, más libre, más grande y más poderoso que nunca.

Más sobre el tema:

Aquí le ofrecemos la versión oficial completa en idioma inglés: National Security Strategy of the United States of America

La traducción de este documento desde el inglés al castellano, para piensaChile, ha sido realizada con apoyo de software. Si usted detecta algún error, le agradeceremos nos avise.

Versión en castellano: