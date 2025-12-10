Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América
por Presidente Donald Trump (EE.UU.)
2 horas atrás 3 min lectura
10 de diciembre de 2025
LA CASA BLANCA
WASHINGTON
Queridos compatriotas:
Durante los últimos nueve meses, hemos rescatado a nuestra nación —y al mundo— del borde del abismo y la catástrofe. Tras cuatro años de debilidad, extremismo y fracasos fatales, mi administración ha actuado con urgencia y una rapidez histórica para restaurar la fortaleza estadounidense tanto en el país como en el extranjero, y traer paz y estabilidad a nuestro mundo.
Ninguna administración en la historia ha logrado un cambio tan drástico en tan poco tiempo.
Desde mi primer día en el cargo, restauramos las fronteras soberanas de Estados Unidos y desplegamos al ejército estadounidense para detener la invasión de nuestro país. Eliminamos la ideología de género radical y la locura woke de nuestras Fuerzas Armadas, y comenzamos a fortalecer nuestro ejército con una inversión de 1 billón de dólares. Reconstruimos nuestro alianzas y conseguimos que nuestros aliados contribuyeran más a nuestra defensa común, incluido un compromiso histórico de los países de la OTAN de aumentar el gasto en defensa entre 2 % al 5 % del PIB. Hemos liberado la producción energética estadounidense para recuperar nuestra independencia e impuesto aranceles históricos para traer de vuelta a casa industrias críticas.
En la Operación Martillo de Medianoche, destruimos la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán. Declaré a los cárteles de la droga y a las bandas extranjeras salvajes que operan en nuestra región como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Y en solo ocho meses, resolvimos ocho conflictos violentos, entre ellos los de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán, y pusimos fin a la guerra en Gaza con el regreso de todos los rehenes vivos a sus familias.
Estados Unidos vuelve a ser fuerte y respetado, y gracias a ello estamos logrando la paz en todo el mundo.
En todo lo que hacemos, estamos poniendo a Estados Unidos primero.
Lo que sigue es una Estrategia de Seguridad Nacional para describir y aprovechar los extraordinarios avances que hemos logrado. Este documento es una hoja de ruta para garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y exitosa de la historia de la humanidad, y el hogar de la libertad en la Tierra. En los años venideros, continuaremos desarrollando todas las dimensiones de nuestra fortaleza nacional, y haremos que Estados Unidos sea más seguro, más rico, más libre, más grande y más poderoso que nunca.
Más sobre el tema:
Aquí le ofrecemos la versión oficial completa en idioma inglés: National Security Strategy of the United States of America
La traducción de este documento desde el inglés al castellano, para piensaChile, ha sido realizada con apoyo de software. Si usted detecta algún error, le agradeceremos nos avise.
Versión en castellano:2025-national-security-strategy-2 es-ES
12 de febrero de 2007, Munich, Alemania. Putin: «Querer regentar el mundo de manera unipolar es ilegítimo e inmoral»
Artículos Relacionados
Chile: Alimentando los bajos instintos
por Juan Pablo Cárdenas S. (Chile)
3 años atrás 5 min lectura
Conversación de Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón sobre los 50 años del Golpe de Estado- I
por Radio Universidad de Chile
3 años atrás 1 min lectura
Fallo de Corte de Apelaciones sobre transgénicos retrasa transparencia y mantiene secretismo para empresas demandantes
por RAP (Chile)
14 años atrás 6 min lectura
La reforma económica de Grecia "ya fracasó", dice el exministro Varoufakis a la BBC
por Redacción BBC Mundo
10 años atrás 3 min lectura
Video: Carabineros lanza chorro de agua a minusválido en silla de ruedas
por 360 Noticias
5 años atrás 1 min lectura
La muerte de la política
por Rafael Luis Gumucio Rivas, padre (Chile)
11 años atrás 13 min lectura
Caszely: «¿Por qué no se habla de la comunista Jara y el fascista Kast?»
por Diverso Medios
42 mins atrás
10 de diciembre de 2025
Antes de marcar tu voto, infórmate. Estas son algunas de las posturas y decisiones que han marcado la trayectoria de José Antonio Kast. Conoce su historial y decide con convicción.
El Pentágono adopta la visión del mundo de Donald Trump
por Thierry Meyssan (París, Francia)
2 horas atrás
10 de diciembre de 2025
Habiendo precisado el «corolario Trump de la doctrina Monroe», el presidente estadounidense fija su estrategia bajo la divisa «reclutar y extenderse». «Reclutar» significa apoyarse en el mayor número posible de socios. «Extenderse» sería desear que el máximo número posible de naciones vea a Estados Unidos como su socio privilegiado y persuadirlos (por diferentes medios) de que no deben colaborar con otros.
De feministas, socialistas, populares, terroristas y cínicos, con el Sáhara Occidental okupado de fondo
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
1 día atrás
09 de diciembre de 2025 Artículo publicado originalmente el 13 de noviembre de 2025 en el periódico El Independiente. Lo republicamos con la autorización del autor. La Redacción de…
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
por Fausto Giudice
2 semanas atrás
27 de noviembre de 2025
pese a los bloqueos, asesinatos sistemáticos y bombardeos continuos que soporta Gaza desde hace varias décadas, el nivel educativo de su población es sorprendente, con un bajo índice de analfabetismo (del 0 o el 2% según las fuentes). Gaza tiene uno de los niveles más altos de matrícula escolar en el mundo, que alcanza la cifra de un 95% de niños cursando la educación básica.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.