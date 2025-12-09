Articulos recientes

El encuentro de Rusia e India ¿es el inicio de un Nuevo Orden Mundial?

por Foro Rusia-India

El encuentro de Rusia e India ¿es el inicio de un Nuevo Orden Mundial?
09 de diciembre de 2025
Vladimir Putin encabezó el Foro Empresarial Rusia–India, un encuentro clave para la cooperación económica, tecnológica y energética entre ambas naciones. En esta versión traducida al español podrás conocer los puntos centrales del discurso, las nuevas alianzas estratégicas y los acuerdos que buscan redefinir el comercio bilateral. Una reunión que marca el rumbo de dos potencias en pleno reacomodo global.

El encuentro de Rusia e India ¿es el inicio de un Nuevo Orden Mundial?

