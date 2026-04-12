Max Blumenthal: La guerra con Irán divide al MAGA por el “Israel primero”

12 de abril de 2026

Max Blumenthal analiza por qué el consenso sobre la asociación entre Estados Unidos e Israel se está desmoronando, ya que la influencia intrusiva de Israel se percibe ampliamente como un factor que socava los intereses estadounidenses. La desastrosa guerra con Irán ha intensificado la guerra civil dentro del movimiento MAGA. Blumenthal es el editor en jefe de The Grayzone, un periodista galardonado y autor de varios libros, entre ellos los superventas Republican Gomorrah*, *Goliath*, *The Fifty One Day War y *The Management of Savagery*. Ha publicado artículos en diversos medios, numerosos reportajes en vídeo y varios documentales, entre ellos *Killing Gaza*.

No era MAGA (Make America Great Again.), era MIGA (Make Israel Great Again)