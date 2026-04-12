Jefe negociador iraní: EE.UU. «no pudo ganarse la confianza» de Teherán

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12 abr 2026 09:19 GMT

El presidente del Parlamento de Irán señaló que solo ahora Washington «comprendió la lógica y los principios» del país persa.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que encabezó la delegación de su país en las negociaciones con EE.UU. que se desarrollaron en Pakistán, declaró este domingo que Washington «no pudo ganarse la confianza» de Teherán.

A través de su cuenta de X, el jefe negociador reiteró que «debido a las experiencias de las dos guerras anteriores», Teherán desconfía de Washington, que tampoco «pudo ganarse la confianza» del la nación persa, tras la última ronda de conversaciones donde la parte iraní propuso «iniciativas con visión de futuro».

En cuanto a la actitud de EE.UU., Ghalibaf señaló: «comprendió nuestra lógica y nuestros principios, y ahora le corresponde decidir si puede ganarse nuestra confianza o no».

En este contexto, apuntó que su país considera la diplomacia como «un método más, junto con la lucha militar, para lograr los derechos del pueblo iraní» y prometió no ceder en su «empeño» de «consolidar los logros de los 40 días» de la guerra.

Durante las negociaciones de este sábado en la capital pakistaní, Islamabad, se discutieron diversos aspectos cruciales, incluidos el estrecho de Ormuz, la cuestión nuclear, las reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y «el fin definitivo de la guerra contra Irán y la región», anunció la nación persa. Sin embargo, las partes no lograron llegar a un acuerdo, porque, según denunció Teherán, Washington planteó «exigencias excesivas».

Por su parte, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, que lideró el equipo negociador de su país, señaló que la parte estadounidense dejó «muy claro» cuáles son las «líneas rojas», es decir, qué cosas Washington está «dispuesto a acomodar y qué cosas no», pero Irán rechazó sus términos. Vance se negó a precisar qué puntos fueron los que no aceptó Teherán.

*Fuente: Actualidad RT

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