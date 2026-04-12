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Jefe negociador iraní: EE.UU. «no pudo ganarse la confianza» de Teherán

por LaJornada (México)

2 horas atrás 3 min lectura

Jefe negociador iraní: EE.UU. «no pudo ganarse la confianza» de Teherán
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Publicado:
12 abr 2026 09:19 GMT
El presidente del Parlamento de Irán señaló que solo ahora Washington «comprendió la lógica y los principios» del país persa.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que encabezó la delegación de su país en las negociaciones con EE.UU. que se desarrollaron en Pakistán, declaró este domingo que Washington «no pudo ganarse la confianza» de Teherán.

A través de su cuenta de X, el jefe negociador reiteró que «debido a las experiencias de las dos guerras anteriores», Teherán desconfía de Washington, que tampoco «pudo ganarse la confianza» del la nación persa, tras la última ronda de conversaciones donde la parte iraní propuso «iniciativas con visión de futuro».

blank Estos son los principales desacuerdos entre Irán y EE.UU.

En cuanto a la actitud de EE.UU., Ghalibaf señaló: «comprendió nuestra lógica y nuestros principios, y ahora le corresponde decidir si puede ganarse nuestra confianza o no».

En este contexto, apuntó que su país considera la diplomacia como «un método más, junto con la lucha militar, para lograr los derechos del pueblo iraní» y prometió no ceder en su «empeño» de «consolidar los logros de los 40 días» de la guerra.

Durante las negociaciones de este sábado en la capital pakistaní, Islamabad, se discutieron diversos aspectos cruciales, incluidos el estrecho de Ormuz, la cuestión nuclear, las reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y «el fin definitivo de la guerra contra Irán y la región», anunció la nación persa. Sin embargo, las partes no lograron llegar a un acuerdo, porque, según denunció Teherán, Washington planteó «exigencias excesivas».

Por su parte, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, que lideró el equipo negociador de su país, señaló que la parte estadounidense dejó «muy claro» cuáles son las «líneas rojas», es decir, qué cosas Washington está «dispuesto a acomodar y qué cosas no», pero Irán rechazó sus términos. Vance se negó a precisar qué puntos fueron los que no aceptó Teherán.

*Fuente: Actualidad RT

 

JD Vance: diálogo EU-Irán terminó tras 21 horas sin llegar a un acuerdo

11 de abril de 2026 20:04

Estados Unidos e Irán no alcanzaron un acuerdo durante las negociaciones celebradas este sábado en la capital paquistaní de Islamabad, declaró el vicepresidente estadunidense, J.D​​​. Vance.

«Regresamos a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. Señalamos con toda claridad cuáles son nuestras líneas rojas, qué concesiones estamos dispuestos a hacer y cuáles no, y lo expusimos de la manera más clara posible. Y ellos optaron por no aceptar nuestras condiciones», afirmó Vance en una rueda de prensa.

Las conversaciones terminaron después de 21 horas, indicó Vance, y el vicepresidente estuvo en comunicación constante con el presidente estadunidense Donald Trump y otros funcionarios de gobierno.

“Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán desarrollar un arma nuclear, y que no buscarán las herramientas que les permitirían desarrollar rápidamente un arma nuclear”, declaró Vance a periodistas. “Ese es el objetivo central del presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que hemos tratado de lograr a través de estas negociaciones”.

El vicepresidente añadió que habló con Trump “una docena de veces, en las últimas 21 horas”, y que también habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos.

“Estuvimos en comunicación constante con el equipo porque estábamos negociando de buena fe”, aseveró Vance, hablando en un podio frente a un par de banderas estadounidenses con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner a su lado.

“Y nos vamos de aquí, y nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra última y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan”, agregó.

La tercera ronda de conversaciones cara a cara se realizó días después que se anunció un frágil alto el fuego de dos semanas, mientras la guerra que ha cobrado miles de vidas y ha sacudido los mercados mundiales entraba en su séptima semana.

*Fuente: LaJornada

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Etiquetas #ee.uu. #iran #islamabad #negociaciones diplomaticas
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