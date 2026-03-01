Chas Freeman: La guerra contra Irán podría acabar con la república estadounidense
por Glenn Diesen - Chas Freeman (EE.UU.)
22 mins atrás 1 min lectura
01 de marzo de 2026
El embajador Chas Freeman analiza el ataque de Estados Unidos a Irán. En una guerra de desgaste, Irán podría resistir más que Estados Unidos, y la crisis derivada de la falta de una victoria podría destruir la república estadounidense.
El embajador Freeman fue ex subsecretario de Defensa, recibiendo los más altos premios al servicio público del Departamento de Defensa por su papel en el diseño de un sistema de seguridad europeo centrado en la OTAN tras la Guerra Fría y en el restablecimiento de las relaciones de defensa y militares con China. Se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí (durante las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto).
Chas Freeman: La guerra contra Irán podría acabar con la república estadounidense
El Sionismo une a Kast y Zaliasnik
por Pablo Jofré Leal (Chile)
50 mins atrás
01 de marzo de 2026
La designación del abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante los territorios palestinos ocupados revela más que un simple nombramiento diplomático. Expone la convergencia política e ideológica entre el presidente electo José Antonio Kast y uno de los principales defensores del sionismo en Chile.
Los reyes marroquíes que afirmaron no tener soberanía sobre el Sahara Occidental
por Diego R. Cantero (España)
1 hora atrás
01 de marzo de 2026
Se cumple medio siglo desde que España se retiró de su última posesión colonial, el Sahara Occidental, en febrero de 1976. Solo cinco meses antes, el 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva en la que afirmaba que, antes de la colonización española, el Sáhara no estuvo bajo soberanía ni de Marruecos ni de Mauritania
