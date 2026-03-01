Chas Freeman: La guerra contra Irán podría acabar con la república estadounidense

01 de marzo de 2026

El embajador Chas Freeman analiza el ataque de Estados Unidos a Irán. En una guerra de desgaste, Irán podría resistir más que Estados Unidos, y la crisis derivada de la falta de una victoria podría destruir la república estadounidense.

El embajador Freeman fue ex subsecretario de Defensa, recibiendo los más altos premios al servicio público del Departamento de Defensa por su papel en el diseño de un sistema de seguridad europeo centrado en la OTAN tras la Guerra Fría y en el restablecimiento de las relaciones de defensa y militares con China. Se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí (durante las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto).