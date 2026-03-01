Paco de Lucía, el niño que fue sacado de la escuela y obligado a practicar la guitarra días enteros, para no morir de hambre

ß1 de marzo de 2026

Con nueve años su padre, el guitarrista Antonio Sánchez, le sacó de la escuela. Necesitaba ayuda para pagar las cuentas. Entonces, el pequeño Paco pasaba diez horas al día tocando la guitarra en su cuarto, perfeccionó su técnica y tocó por primera vez ante el público.

En junio de 2012, el guitarrista Paco de Lucía inicia una gira de once días por Europa. Lo que comienza como un seguimiento de sus rutinas como artista evolucionará hasta convertirse en un viaje introspectivo a su pasado, su memoria y las claves que le permitieron revolucionar el flamenco. Los vaivenes de un día simbólico de su gira, desde que amanece hasta que Paco y sus músicos terminan el concierto, funcionan como el esqueleto vertebrador de la historia de uno de los músicos más importantes del siglo XX. No es sólo un seguimiento físico, es un viaje al alma de Paco: a sus recuerdos, a las cosas que le atormentan, que le interesan o le hacen reír abiertamente. Mediante flashbacks y con él como único narrador, desgrana en orden cronológico desde su infancia hasta sus días postreros en Mallorca, donde ultimó los arreglos finales de su disco póstumo.