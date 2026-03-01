Paco de Lucía, el niño que fue sacado de la escuela y obligado a practicar la guitarra días enteros, para no morir de hambre
por Diversos Medios
36 mins atrás 1 min lectura
ß1 de marzo de 2026
Con nueve años su padre, el guitarrista Antonio Sánchez, le sacó de la escuela. Necesitaba ayuda para pagar las cuentas. Entonces, el pequeño Paco pasaba diez horas al día tocando la guitarra en su cuarto, perfeccionó su técnica y tocó por primera vez ante el público.
En junio de 2012, el guitarrista Paco de Lucía inicia una gira de once días por Europa. Lo que comienza como un seguimiento de sus rutinas como artista evolucionará hasta convertirse en un viaje introspectivo a su pasado, su memoria y las claves que le permitieron revolucionar el flamenco. Los vaivenes de un día simbólico de su gira, desde que amanece hasta que Paco y sus músicos terminan el concierto, funcionan como el esqueleto vertebrador de la historia de uno de los músicos más importantes del siglo XX. No es sólo un seguimiento físico, es un viaje al alma de Paco: a sus recuerdos, a las cosas que le atormentan, que le interesan o le hacen reír abiertamente. Mediante flashbacks y con él como único narrador, desgrana en orden cronológico desde su infancia hasta sus días postreros en Mallorca, donde ultimó los arreglos finales de su disco póstumo.
Artículos Relacionados
Fueron cubanos los que hicieron la grabación entre Pinochet y Carvajal durante el asalto a La Moned
por Mario Casasus (México)
19 años atrás 17 min lectura
¿Enfrentar la guerra de quinta generación con arcos y flechas?
por Aram Aharonian (Uruguay)
8 años atrás 14 min lectura
«Mil Guitarras por Victor Jara»
por "Mil Guitarras por Victor Jara"
5 años atrás 1 min lectura
Silvio Rodríguez, Dr. honoris causa: «La canción debe ser siempre sincera»
por Silvio Rodríguez (Cuba)
19 años atrás 7 min lectura
Ecuador entregará a EE UU todos los documentos y enseres que Assange dejó en la Embajada de Londres
por José María Irujo (España)
7 años atrás 5 min lectura
"Carta de Norteamérica": Halloween, los ingleses y el imperio
por Juan Uno (EE.UU.)
19 años atrás 6 min lectura
Chas Freeman: La guerra contra Irán podría acabar con la república estadounidense
por Glenn Diesen - Chas Freeman (EE.UU.)
16 mins atrás
01 de marzo de 2026
El embajador Chas Freeman analiza el ataque de Estados Unidos a Irán. En una guerra de desgaste, Irán podría resistir más que Estados Unidos, y la crisis derivada de la falta de una victoria podría destruir la república estadounidense.
El Sionismo une a Kast y Zaliasnik
por Pablo Jofré Leal (Chile)
50 mins atrás
01 de marzo de 2026
La designación del abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante los territorios palestinos ocupados revela más que un simple nombramiento diplomático. Expone la convergencia política e ideológica entre el presidente electo José Antonio Kast y uno de los principales defensores del sionismo en Chile.
El Sionismo une a Kast y Zaliasnik
por Pablo Jofré Leal (Chile)
50 mins atrás
01 de marzo de 2026
La designación del abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante los territorios palestinos ocupados revela más que un simple nombramiento diplomático. Expone la convergencia política e ideológica entre el presidente electo José Antonio Kast y uno de los principales defensores del sionismo en Chile.
Los reyes marroquíes que afirmaron no tener soberanía sobre el Sahara Occidental
por Diego R. Cantero (España)
1 hora atrás
01 de marzo de 2026
Se cumple medio siglo desde que España se retiró de su última posesión colonial, el Sahara Occidental, en febrero de 1976. Solo cinco meses antes, el 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva en la que afirmaba que, antes de la colonización española, el Sáhara no estuvo bajo soberanía ni de Marruecos ni de Mauritania
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.