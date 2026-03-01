Articulos recientes

01 Mar 2026

El Sionismo une a Kast y Zaliasnik

por Pablo Jofré Leal (Chile)

01 de marzo de 2026

La designación del abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante los territorios palestinos ocupados revela más que un simple nombramiento diplomático. Expone la convergencia política e ideológica entre el presidente electo José Antonio Kast y uno de los principales defensores del sionismo en Chile. Una coincidencia que deja atrás viejas disputas sobre criminales de guerra y derechos humanos, para alinearse tras la defensa irrestricta al ente genocida llamado Israel.

-El autor, Pablo Jofré Leal, es Periodista y Analista internacional

*Fuente: PrensaOPAL

