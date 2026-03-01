El Sionismo une a Kast y Zaliasnik
por Pablo Jofré Leal (Chile)
1 hora atrás 1 min lectura
01 de marzo de 2026
La designación del abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante los territorios palestinos ocupados revela más que un simple nombramiento diplomático. Expone la convergencia política e ideológica entre el presidente electo José Antonio Kast y uno de los principales defensores del sionismo en Chile. Una coincidencia que deja atrás viejas disputas sobre criminales de guerra y derechos humanos, para alinearse tras la defensa irrestricta al ente genocida llamado Israel.
