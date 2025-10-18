Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
18 Oct 2025

Noticias

Cultura, Derechos Humanos, Imperialismo, Palestina, Pueblos en lucha, Solidaridad

Salvador Allende y Victor Jara, con ayuda de la IA, cantan en Solidaridad con Palestina

por Red Creators Network

2 mins atrás 1 min lectura

Salvador Allende y Victor Jara, con ayuda de la IA, cantan en Solidaridad con Palestina
Compartir:

18 de octubre de 2025

Las figuras simbólicas más destacadas de la humanidad en el último siglo cantan las canciones de la humanidad contra el genocidio que tiene lugar en Palestina.

Salvador Allende y Victor Jara – Mantente en pie!

 

La Pasionaria – No Pasarán!

0:00 – Anna Frank – I Am a Human
3:55 – La Pasionaria – No Pasarán!
8:33 – Einstein & Tesla – Children of the Same Sky
12:05 – Salvador Allende & Victor Jara – Mantente en pie!
15:55 – Yuri Gagarin y Zoya Kosmodemyanskaya and the Pioneer Children’s Choir – Believe and Resist!

Compartir:
Etiquetas #genocidio #palestina #palestina resiste #palestina vencera #solidaridad
Cultura, Derechos Humanos, Imperialismo, Palestina, Pueblos en lucha, Solidaridad...

Salvador Allende y Victor Jara, con ayuda de la IA, cantan en Solidaridad con Palestina

Colonialismo, Geopolítica, Imperialismo

Jordan Goudreau destapa el papel de EE. UU. en el fallido golpe a Venezuela

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.