Salvador Allende y Victor Jara, con ayuda de la IA, cantan en Solidaridad con Palestina
por Red Creators Network
2 mins atrás 1 min lectura
18 de octubre de 2025
Las figuras simbólicas más destacadas de la humanidad en el último siglo cantan las canciones de la humanidad contra el genocidio que tiene lugar en Palestina.
Salvador Allende y Victor Jara – Mantente en pie!
La Pasionaria – No Pasarán!
0:00 – Anna Frank – I Am a Human
3:55 – La Pasionaria – No Pasarán!
8:33 – Einstein & Tesla – Children of the Same Sky
12:05 – Salvador Allende & Victor Jara – Mantente en pie!
15:55 – Yuri Gagarin y Zoya Kosmodemyanskaya and the Pioneer Children’s Choir – Believe and Resist!
