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12 Abr 2026

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África, Colonialismo, Derechos Humanos, Imperialismo, Racismo

Votación sobre la esclavitud revela las verdaderas intenciones de Occidente

por Pascal Lottaz y Evarist Bartolo

48 mins atrás 1 min lectura

Votación sobre la esclavitud revela las verdaderas intenciones de Occidente
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12 de abril de 2026

3 países rechazaron el documento que condenada la esclavitud y sugiere pagar reparaciones: EE.UU., Israel y Argentina

52 países se abstuvieron, entre ellos los 27 países de la Unión Europea. ¡Vaya unanimidad!

Si crees que Occidente lamenta la esclavitud o su pasado colonial, piénsalo de nuevo. La votación más reciente en la ONU muestra claramente que el Occidente político no ha aprendido NADA de sus pecados y espera poder repetirlos.

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Hoy me acompaña el exministro de Asuntos Exteriores de Malta, Evarist Bartolo, para hablar sobre la votación de la ONU acerca de las reparaciones por la esclavitud, las abstenciones y la oposición occidentales, la relación entre esclavitud, colonialismo y poder actual, la compensación a los propietarios de esclavos, Haití, las relaciones entre África y Europa, la creciente presión de la mayoría global y la lucha más amplia por la dominación, la deuda, la guerra y la solidaridad.

 

Declaración sobre la Calificación de la Trata de Africanos Esclavizados y la Esclavitud Racializada de Africanos como el Crimen de Lesa Humanidad más Grave

Declaración sobre ka Calificación de la Trata de Africanos Esclavizados y la Esclavitud Racializada de Africanos
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Etiquetas #africa #esclavitud #la hipocresia de occidente #onu #racismo
Cercano Oriente, Colonialismo, EE.UU., Imperialismo, Irán

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EE.UU., Geopolítica, Imperialismo, Irán

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