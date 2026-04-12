Votación sobre la esclavitud revela las verdaderas intenciones de Occidente
por Pascal Lottaz y Evarist Bartolo
48 mins atrás 1 min lectura
12 de abril de 2026
3 países rechazaron el documento que condenada la esclavitud y sugiere pagar reparaciones: EE.UU., Israel y Argentina
52 países se abstuvieron, entre ellos los 27 países de la Unión Europea. ¡Vaya unanimidad!
Si crees que Occidente lamenta la esclavitud o su pasado colonial, piénsalo de nuevo. La votación más reciente en la ONU muestra claramente que el Occidente político no ha aprendido NADA de sus pecados y espera poder repetirlos.
Hoy me acompaña el exministro de Asuntos Exteriores de Malta, Evarist Bartolo, para hablar sobre la votación de la ONU acerca de las reparaciones por la esclavitud, las abstenciones y la oposición occidentales, la relación entre esclavitud, colonialismo y poder actual, la compensación a los propietarios de esclavos, Haití, las relaciones entre África y Europa, la creciente presión de la mayoría global y la lucha más amplia por la dominación, la deuda, la guerra y la solidaridad.
Declaración sobre la Calificación de la Trata de Africanos Esclavizados y la Esclavitud Racializada de Africanos como el Crimen de Lesa Humanidad más GraveDeclaración sobre ka Calificación de la Trata de Africanos Esclavizados y la Esclavitud Racializada de Africanos
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