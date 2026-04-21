Mientras Washington aprieta el cuello de la isla, Moscú parece haber decidido romper el tablero
por @DeQueHablanGEO con Rodolfo
3 horas atrás 1 min lectura
21 de abril de 2026
El Caribe se ha convertido en el epicentro de la nueva Guerra Fría. Mientras Washington aprieta el cuello de la isla, Moscú ha decidido romper el tablero.
En el reporte de hoy desglosamos la Razón de Estado:
🔹 EL FACTOR RYABKOV: Rusia rompe el bloqueo con 100,000 toneladas de petróleo. ¿Cuál es el precio? Analizamos la «Rusificación» de la industria cubana y el fin de los subsidios gratis.
🔹 INTRIGA EN MIAMI: El Wall Street Journal revela la carta secreta enviada por el nieto de Raúl Castro a Donald Trump para puentear a Marco Rubio. ¿Por qué falló esta diplomacia de las sombras?
🔹 LA AMENAZA DE TRUMP: «Podríamos pasar por Cuba después de Irán». Analizamos la orden ejecutiva del 29 de enero y el plan de una posible incursión terrestre.
🔹 STARLINK VS. DIESEL: El ultimátum de la «ventana estrecha». ¿Por qué Cuba prefiere el combustible ruso antes que la conectividad de Elon Musk?
🔹 LUKASHENKO ROMPE EL SILENCIO: En exclusiva con Rick Sanchez, el líder bielorruso califica la política exterior de EE. UU. como una «dictadura de recursos».
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